ครูสาวสุดกลั้น กู้เงินจัดงานศพแม่ ดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน
ครูสาวนาฏศิลป์สุดกลั้น! กู้เงินนอกระบบจัดงานศพแม่ เจอดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน บุกข่มขู่ถึงโรงเรียนจนผวาหนัก
จ่าคิงส์ แตงทิม สะพานใหม่ ได้พา ครูเอ อายุ 33 ปี ครูสอนนาฏศิลป์ ขอความช่วยเหลือกับตำรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.) เพราะถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบกว่า 70 เจ้า รุมคุกคามติดตามทวงหนี้อย่างหนัก ทั้งดักรอที่บ้าน บุกรุกเข้าไปถึงในโรงเรียน สร้างความหวาดผวาให้กับบุคลากรและนักเรียน
ต้นเหตุของหนี้สินเริ่มจากการต้องหาเงินมาจัดงานศพให้คุณแม่และนำมาลงทุนในธุรกิจโรงเรียนสอนการแสดง เริ่มกู้ในระบบ ราย 24 วัน และ ดอกลอย ซึ่งในรอบแรกตนเคยเป็นหนี้ถึง 70 เจ้า แต่ก็กัดฟันหาเงินมาปิดยอดไปได้แล้วกว่า 1,200,000 บาท
อย่างไรก็ตาม มรสุมระลอก 2 เกิดขึ้นเมื่อตนกลับมากู้เงินอีกครั้งเพื่อลงทุนในงานเทศกาลลอยกระทง แต่โชคร้ายงานถูกยกเลิกกะทันหัน ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก จำต้องใช้วิธี เปิดยอด-รียอด กู้เจ้าใหม่มาโปะเจ้าเก่า วนเวียนไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นดินพอกหางหมู
ปัจจุบัน ครูเอ ต้องแบกรับภาระส่งดอกเบี้ยรายวันสูงถึง วันละกว่า 100,000 บาท ให้กับเจ้าหนี้กว่า 70 เจ้า จนทรัพย์สินที่มีทั้งรถยนต์และทองคำถูกขายและจำนำจนหมดตัว เมื่อส่งต่อไม่ไหวจึงขอเจรจาหยุดส่ง แต่กลับถูกตอบโต้ด้วยความรุนแรง
“หนูพยายามส่งมาตลอดไม่เคยขาดจนไม่เหลืออะไรแล้ว ยอดหนี้กว่า 90% เจ้าหนี้ได้เงินต้นคืนไปหมดแล้ว แต่เขาก็ยังไม่ยอมหยุด” น.ส.เอ กล่าวทั้งน้ำตา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คนดูนับล้าน ครูหนุ่มเขียนหนังสือลาออกจากราชการ พร้อมเหตุผลสุดจริงใจ แต่ผู้บริหารปัดตก
- ครูวัยเกษียณ จบชีวิตประชดความจน เหลือเงิน 10 บาทซื้อข้าวกิน บำนาญโดนหักเกลี้ยง
- เด็กป.2 ถูกเพื่อนบูลลี่ “กินยาเพราะปัญญาอ่อน” เรื่องนี้ครูประจำชั้นรู้คนเดียว พ่อสงสัยข้อมูลหลุดได้ไง?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: