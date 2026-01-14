เปิดวาร์ป “เปาสาวสวยที่สุดในโลก” แฟชั่นชุดตัดสินสุดเก๋ สะกดทุกสายตา

ไม่ใช่แค่ความสวยที่โดดเด่น แต่เธอคือผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลอาร์เจนตินา ด้วยการเป็นผู้ตัดสินหญิงคนแรกที่ลงทำหน้าที่ในนัดชิงชนะเลิศ พร้อมสไตล์การแต่งกายสุดมั่นที่แฟนบอลทั่วโลกต้องกดไลก์
นาทีนี้ไม่ต้องรอให้ครบ 90 นาทีของเกมในสนาม สำหรับการทำความรู้จัก อากุสตินา ลูส มาเตรลญา (Agustina Loos Matrella) ผู้ตัดสินสาวที่กลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมาก ไม่ใช่เพียงเพราะรูปลักษณ์ที่สวยระดับนางแบบ แต่เพราะเธอคือ “ตัวจริง” ที่สั่นสะเทือนวงการผู้ตัดสินในอเมริกาใต้
อากุสตินา เพิ่งสร้างชื่อด้วยการเป็นผู้ตัดสินหญิงคนแรกที่ลงทำหน้าที่ชี้ขาดในนัดชิงชนะเลิศของลีกภูมิภาค เตรส โลมาส (Tres Lomas) เป็นการพบกันระหว่าง แอตเลติโก เกอนูมา (Atletico Quenuma) พบกับ แอตเลติโก อาร์เจนติโน (Atletico Argentino)
สิ่งที่ทำให้แฟนบอลและสื่อมวลชนต้องฮือฮา คือ การที่เปาสาวปรากฏตัวในชุดตัดสินที่ดูแปลกตาและมีสไตล์ ด้วยการสวม กระโปรงสีดำสุดเก๋ ลงทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันตลอด 90 นาที ซึ่งผลการแข่งขันจบลงด้วยชัยชนะของแอตเลติโก เกอนูมา 1-0 ท่ามกลางคำชื่นชมว่า เชิ้ตดำสาวในชุดกระโปรงทำหน้าที่ได้อย่างไร้ที่ติ
หลังจบการแข่งขันนัดดัวกล่าว อากุสตินาโพสต์ข้อความสุดซึ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า เบื้องหลัง 90 นาทีนั้นคือการทำงานอย่างหนัก มันคุ้มค่ามากที่ได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าฉันคู่ควรกับโอกาสนี้ วันนี้ฉันอดไม่ได้ที่จะหันกลับไปกอดอากุสตินาในวัยเด็ก คนที่เลือกใช้กีฬาเป็นที่พึ่งท่ามกลางความวุ่นวายในชีวิต จนได้พบกับพื้นที่แห่งความสุขของตัวเองในที่สุด
อากุสตินา ไม่ได้มีดีแค่ความสวย เธอได้รับใบรับรองการเป็นผู้ตัดสินจากสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา (AFA) มานานกว่า 2 ปีครึ่งแล้ว และในปี 2024 ยังสร้างสถิติเป็นผู้หญิงคนแรก ! ที่ลงตัดสินในดิวิชั่น 1 ของการแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่นระดับท้องถิ่นของอาร์เจนตินา ในเขตโคโรเนล ซัวเรซ จังหวัดบัวโนสไอเรส อีกด้วย
ด้วยไลฟ์สไตล์นอกสนามที่น่าหลงใหล ทั้งภาพลักษณ์ในชุดบิกินี่สุดแซ่บและชุดเดรสเข้ารูป ทำให้ยอดผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียของเจ้าตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนแฟนบอลต่างขนานนามให้เป็น “ผู้ตัดสินที่สวยที่สุดในโลก” ที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างความเป็นมืออาชีพบนสนามและความเป็นแฟชั่นนิสต้านอกสนามได้อย่างลงตัว.
ที่มา : เดอะซัน (The Sun)
