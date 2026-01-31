ข่าว

บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือหนี ไลฟ์โชว์สกิลเทนนิส ยันยังอยู่ไทย ลั่น ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่สู้ แค่เบื่อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 17:44 น.| อัปเดต: 31 ม.ค. 2569 17:44 น.
51

บิ๊กโจ๊ก ยืนยัน ยังอยู่ประเทศไทย ไลฟ์สดซ้อมเทนนิสโชว์ แจงสาเหตุ ที่เงียบไม่ได้ไม่สู้ แต่แค่เบื่อ ลั่น พร้อมเข้าสู่กระบวนการทัน หากตร.เรียกพบ

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 31 มกราคม 2569 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือที่รู้จักกันดีในนาม บิ๊กโจ๊ก อดีตรอง ผบ.ตร. ได้ปรากฏตัวผ่านไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อดับกระแสข่าวลือที่แพร่สะพัดว่าเจ้าตัวตัดสินใจหลบหนีคดีความออกนอกประเทศไปแล้ว

บิ๊กโจ๊ก เปิดใจว่า “ตนเองยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่ในกรุงเทพฯ สลับกับกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสงขลาเป็นครั้งคราว และยังพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดิมที่เคยถูกบุกค้น” พร้อมเผยว่า “ช่วงนี้ตนกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมเทนนิส เพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันเทนนิสแห่งประเทศไทย”

บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือหนี ไลฟ์ยันยังอยู่ไทย ลั่น ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่สู้ แค่เบื่อ-5

สำหรับการต่อสู้คดี หลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ออกมาพูดเหมือนปีที่แล้ว บิ๊กโจ๊ก เผยว่า “เพราะตนเองพูดไปเยอะแล้ว รู้สึกเศร้าใจที่ประเทศไทยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ และอาชญากรรมหนี้นอกระบบ ชาวบ้านยังเดือดร้อนเหมือนเดิม ตนจึงไม่รู้ว่าต้องออกมาพูดเพื่ออะไร เพราะพูดไปก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้

แต่การที่ไม่พูดอะไรเลยก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ต่อสู้ เพียงแค่รู้สึกเบื่อหน่าย คดีสินบนทองคำตั้งแต่ 2 ปีที่แล้วจนตอนนี้ ตนมองว่าในเมื่อบุคคลที่รักษากฎหมายยังทำกระบวนการที่ผิดกฎหมาย จึงไม่รู้ว่าจะพูดไปทำไม ขนาดตนเป็นข้าราชการเก่า ถ้าเกิดกับประชาชนคงแย่ไปแล้ว เพราะผู้รักษากฎหมายกระทำไม่ถูกต้อง”

อย่างไรก็ตาม อดีตรอง ผบ.ตร. ยืนยันว่า ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ และตนพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทันทีหากพนักงานสอบสวนมีหมายเรียก พร้อมท้าให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างโปร่งใสตามหลักกฎหมาย ซึ่งตนพร้อมจะรับสภาพหากกระบวนการนั้นยุติธรรมอย่างแท้จริง

บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือหนี ไลฟ์ยันยังอยู่ไทย ลั่น ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่สู้ แค่เบื่อ-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB สุรเชษฐ์ หักพาล

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เอลเช่ พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

44 วินาที ที่แล้ว
ตีตี้แฟนบอลอาร์เซนอล ข่าวกีฬา

คุกกี้อาเซนอลเป็นเหตุ! อินฟลูสาวขอโทษปมดราม่าเดือด หลังผลบอลปืนโตแพ้ แมนฯ ยู

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือหนี ไลฟ์โชว์สกิลเทนนิส ยันยังอยู่ไทย ลั่น ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่สู้ แค่เบื่อ

16 นาที ที่แล้ว
รักชนกเอกนัฏ ข่าวการเมือง

รักชนก สวนแรง “เอกนัฏ” ปมจี้หาผลงาน 2 ปี “บอร์ดประกันสังคมก้าวหน้า”

48 นาที ที่แล้ว
ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง &quot;แพรวพราว&quot; ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ บันเทิง

ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง “แพรวพราว” ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ ฟิออเรนติน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

คลิปโจรชิงทอง 149 บาท “สุขุมวิท 50” พนง.เล่านาทีช็อก! มุดประตูรีโมทกวาด 10 ล้าน!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลบันเต้ พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที ธรณีสูบเขมร ตลิ่งริมน้ำถล่มกลางดึก ยาว 100 เมตร ลุ้นตึกทุนจีนเสี่ยงทรุดตาม ข่าวต่างประเทศ

นาที ธรณีสูบแผ่นดินเขมร ตลิ่งเกาะเพชร พังถล่มกว่า 100 เมตร จับตาตึกทุนจีนเสี่ยงทรุดตาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แก่แล้วยังจน” พ่นพิษ! ดิว วีรวัฒน์ กราบขออภัย รับเหตุระเบิดอารมณ์ อยากป้องพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต ห้ามชายเหล้า 6 โมงเย็นวันนี้ ข่าว

เริ่มวันนี้! กางระเบียบเลือกตั้งล่วงหน้า “กกต.” สั่งห้ามขายเหล้า-เบียร์ มีผลตั้งแต่กี่โมง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแฉ ทนายหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เหยื่อเพียบทั้งเด็กและนศ. หลักฐานกว่าพันรูป ข่าว

สาวแฉ ทนายหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เหยื่อเพียบทั้งเด็กและนศ. หลักฐานกว่าพันรูป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรุ่งนี้หวยออก! แปลปกสลาก 1 ก.พ. 69 ภาพพิมพ์ &quot;ดอกป๊อปปี้&quot; งวดนี้เลข 5 มาแรงมาก เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! แปลปกสลาก 1 ก.พ. 69 ภาพพิมพ์ “ดอกป๊อปปี้” งวดนี้เลข 5 มาแรงมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” ตอกกลับตัดสูท 35 ล้าน ยันช่วยขรก.เงินน้อย หลังแฉเจ้าประจำงาบทั้งปฏิทินยันชุดยูนิฟอร์ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวจ่อฟ้องโรงแรมดัง ถูกพนง.ทักแรง &quot;ห้องเดิมไหมคะ&quot; สุดท้ายโป๊ะแตก สามีขอหย่าทันที ข่าว

สาวจ่อฟ้องโรงแรมดัง ถูกพนง.ทักแรง “ห้องเดิมไหมคะ” สุดท้ายโป๊ะแตก สามีขอหย่าทันที

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉอีเมลอ้าง “บิล เกตส์” ติดโรคสาวรัสเซีย-แอบขอยาปฏิชีวนะให้ภรรยาโดยไม่รู้ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชลซี พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องด่วน! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 1 ก.พ. 69 ลอยชัดก่อนหวยออกพรุ่งนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสวงบุญมีเบิกเงิน 250 ล้าน 6 รายใหญ่ ข่าวการเมือง

รู้ตัวคนเบิกเแล้ว “แสวง” แจงเงินสด 250 ล้าน อาจเป็นธุกิจ โยงการเมืองจริงสืบไม่ยากจันทร์นี้รู้!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังจากปาก! เป๊ก เศรณี ยืนยันสถานะ แอนโทเนีย หลังถูกจับตาซุ่มสานสัมพันธ์รัก บันเทิง

ฟังจากปาก! เป๊ก เศรณี ยืนยันสถานะ แอนโทเนีย หลังถูกจับตาซุ่มสานสัมพันธ์รัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าจอมคือตำแหน่งอะไร ข่าว

บันทึกราชสำนักสยาม ความหมาย “เจ้าจอม” หนึ่งในลำดับชั้นพระภรรยาเจ้า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์แรก! ปั่น พจศกร สารภาพผิด &#039;ทรยศ&#039; กระติ๊บ ทำรัก 15 ปีพังทลาย ลั่น กูมันเหี้Xจริงๆ บันเทิง

โพสต์แรก! ปั่น พจศกร สารภาพผิด ‘ทรยศ’ กระติ๊บ ทำรัก 15 ปีพังทลาย ลั่น กูมันเหี้Xจริงๆ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 17:44 น.| อัปเดต: 31 ม.ค. 2569 17:44 น.
51
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอลเช่ พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
ตีตี้แฟนบอลอาร์เซนอล

คุกกี้อาเซนอลเป็นเหตุ! อินฟลูสาวขอโทษปมดราม่าเดือด หลังผลบอลปืนโตแพ้ แมนฯ ยู

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
รักชนกเอกนัฏ

รักชนก สวนแรง “เอกนัฏ” ปมจี้หาผลงาน 2 ปี “บอร์ดประกันสังคมก้าวหน้า”

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง &quot;แพรวพราว&quot; ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ

ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง “แพรวพราว” ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
Back to top button