บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือหนี ไลฟ์โชว์สกิลเทนนิส ยันยังอยู่ไทย ลั่น ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่สู้ แค่เบื่อ
บิ๊กโจ๊ก ยืนยัน ยังอยู่ประเทศไทย ไลฟ์สดซ้อมเทนนิสโชว์ แจงสาเหตุ ที่เงียบไม่ได้ไม่สู้ แต่แค่เบื่อ ลั่น พร้อมเข้าสู่กระบวนการทัน หากตร.เรียกพบ
เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 31 มกราคม 2569 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือที่รู้จักกันดีในนาม บิ๊กโจ๊ก อดีตรอง ผบ.ตร. ได้ปรากฏตัวผ่านไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อดับกระแสข่าวลือที่แพร่สะพัดว่าเจ้าตัวตัดสินใจหลบหนีคดีความออกนอกประเทศไปแล้ว
บิ๊กโจ๊ก เปิดใจว่า “ตนเองยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่ในกรุงเทพฯ สลับกับกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสงขลาเป็นครั้งคราว และยังพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดิมที่เคยถูกบุกค้น” พร้อมเผยว่า “ช่วงนี้ตนกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมเทนนิส เพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันเทนนิสแห่งประเทศไทย”
สำหรับการต่อสู้คดี หลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ออกมาพูดเหมือนปีที่แล้ว บิ๊กโจ๊ก เผยว่า “เพราะตนเองพูดไปเยอะแล้ว รู้สึกเศร้าใจที่ประเทศไทยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ และอาชญากรรมหนี้นอกระบบ ชาวบ้านยังเดือดร้อนเหมือนเดิม ตนจึงไม่รู้ว่าต้องออกมาพูดเพื่ออะไร เพราะพูดไปก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้
แต่การที่ไม่พูดอะไรเลยก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ต่อสู้ เพียงแค่รู้สึกเบื่อหน่าย คดีสินบนทองคำตั้งแต่ 2 ปีที่แล้วจนตอนนี้ ตนมองว่าในเมื่อบุคคลที่รักษากฎหมายยังทำกระบวนการที่ผิดกฎหมาย จึงไม่รู้ว่าจะพูดไปทำไม ขนาดตนเป็นข้าราชการเก่า ถ้าเกิดกับประชาชนคงแย่ไปแล้ว เพราะผู้รักษากฎหมายกระทำไม่ถูกต้อง”
อย่างไรก็ตาม อดีตรอง ผบ.ตร. ยืนยันว่า ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ และตนพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทันทีหากพนักงานสอบสวนมีหมายเรียก พร้อมท้าให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างโปร่งใสตามหลักกฎหมาย ซึ่งตนพร้อมจะรับสภาพหากกระบวนการนั้นยุติธรรมอย่างแท้จริง
