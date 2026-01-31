ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง “แพรวพราว” ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เปิดใจทั้งน้ำตา ชนะคดีที่ดิน ข้อพิพาทกับอดีตภรรยา “แพรวพราว แสงทอง” หลังต่อสู้มา 1 ปีเต็ม พร้อมเดินหน้าชิงสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรทั้งสองคน
เป็นอีกหนึ่งมหากาพย์เรื่องการฟ้องร้องระหว่าง บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ กับอดีตภรรยา แพรวพราว แสงทอง เกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกินในจังหวัดยโสธร แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องราวที่ต่อสู้ฟาดฟันกันมาตลอด 1 ปีได้จบสิ้นลงไปแล้ว เนื่องจากเมื่อวานนี้ (30 ม.ค. 69) ศาลได้มีคำพิพากษา เกี่ยวกับคดีดังกล่าว
โดยศาลชี้ขาดให้ บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เป็นผู้ชนะคดี โดยสั่งยกฟ้องฝ่ายโจทก์ “แพรวพราว แสงทอง” พร้อมคำสั่งขับไล่โจทก์และบริวารออกจากพื้นที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
จากนั้น บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ได้ขึ้นไลฟ์ร่ำไห้บอกเล่าความในใจที่อัดอั้นมาตลอด 1 ปีเต็ม ที่เจ้าตัวสู้สุดใจเพื่อให้ได้ที่ดินผืนนี้กลับมา บิ๊กเผยว่า ที่ผ่านมาต้องสู้มาอย่างโดดเดี่ยว ตั้งแต่วันที่เดินออกมาพร้อมรองเท้าคู่เดียว เคยเอ่ยปากขอเงินทุนตั้งตัวเพียง 10 ล้านบาทจากเงินหลายร้อยล้านที่หามาด้วยกัน แต่อีกฝ่ายกลับปฏิเสธและท้าให้ไปฟ้องศาลเอาเอง จนนำมาสู่การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์ในที่ดินมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ซึ่งบิ๊กย้ำชัดว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย และชัยชนะครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าฟ้ามีตาสำหรับคนไม่เอารัดเอาเปรียบใคร
ทว่าชัยชนะเรื่องที่ดินเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะ บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ประกาศกร้าวกลางไลฟ์ว่า เป้าหมายต่อไปคือ ลูกทั้ง 2 คนต้องมาอยู่กับพ่อเท่านั้น พร้อมเผยว่าได้สะสมข้อมูลและหลักฐานมาตลอด 1 ปีเต็ม เพื่อพิสูจน์ว่าพื้นที่ไหนคือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับลูกอย่างแท้จริง “ถ้าลูกทั้ง 2 มาอยู่กับผม ผมไม่เอาอะไรแล้วก็ได้ ผมเลี้ยงลูกคนเดียวได้สบาย ผมวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้ว”
นอกจากนั้นยังตอกกลับอดีตภรรยาถึงปมในใจที่เคยห้ามไม่ให้ลูกมางานวันเกิดพ่อ ซึ่งเป็นจุดชนวนให้เขาแข็งแกร่งและเดินหน้าสู้ต่อ
ทางด้านหมอลำสาว แพรวพราว แสงทอง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียยอมรับความพ่ายแพ้ในทันที ว่า “หนูทำเต็มที่แล้วหนูขอโทษนะคะแม่ ขอโทษยายทวด พ่อก้าน ป้าแจ๋ว ขอโทษทุกๆ คนนะคะ ที่ทำให้ผิดหวัง ไม่โทษใคร โทษตัวเราเอง บทเรียนครั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว”
