ข่าวดาราบันเทิง

ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง “แพรวพราว” ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 17:05 น.| อัปเดต: 31 ม.ค. 2569 17:05 น.
55
ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง "แพรวพราว" ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เปิดใจทั้งน้ำตา ชนะคดีที่ดิน ข้อพิพาทกับอดีตภรรยา “แพรวพราว แสงทอง” หลังต่อสู้มา 1 ปีเต็ม พร้อมเดินหน้าชิงสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรทั้งสองคน

เป็นอีกหนึ่งมหากาพย์เรื่องการฟ้องร้องระหว่าง บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ กับอดีตภรรยา แพรวพราว แสงทอง เกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกินในจังหวัดยโสธร แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องราวที่ต่อสู้ฟาดฟันกันมาตลอด 1 ปีได้จบสิ้นลงไปแล้ว เนื่องจากเมื่อวานนี้ (30 ม.ค. 69) ศาลได้มีคำพิพากษา เกี่ยวกับคดีดังกล่าว

โดยศาลชี้ขาดให้ บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เป็นผู้ชนะคดี โดยสั่งยกฟ้องฝ่ายโจทก์ “แพรวพราว แสงทอง” พร้อมคำสั่งขับไล่โจทก์และบริวารออกจากพื้นที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

บิ๊ก ผญบ.ฟินแลนด์ชนะคดีหลัง แพรวพราว ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่นต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ-2

จากนั้น บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ได้ขึ้นไลฟ์ร่ำไห้บอกเล่าความในใจที่อัดอั้นมาตลอด 1 ปีเต็ม ที่เจ้าตัวสู้สุดใจเพื่อให้ได้ที่ดินผืนนี้กลับมา บิ๊กเผยว่า ที่ผ่านมาต้องสู้มาอย่างโดดเดี่ยว ตั้งแต่วันที่เดินออกมาพร้อมรองเท้าคู่เดียว เคยเอ่ยปากขอเงินทุนตั้งตัวเพียง 10 ล้านบาทจากเงินหลายร้อยล้านที่หามาด้วยกัน แต่อีกฝ่ายกลับปฏิเสธและท้าให้ไปฟ้องศาลเอาเอง จนนำมาสู่การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์ในที่ดินมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ซึ่งบิ๊กย้ำชัดว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย และชัยชนะครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าฟ้ามีตาสำหรับคนไม่เอารัดเอาเปรียบใคร

ทว่าชัยชนะเรื่องที่ดินเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะ บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ประกาศกร้าวกลางไลฟ์ว่า เป้าหมายต่อไปคือ ลูกทั้ง 2 คนต้องมาอยู่กับพ่อเท่านั้น พร้อมเผยว่าได้สะสมข้อมูลและหลักฐานมาตลอด 1 ปีเต็ม เพื่อพิสูจน์ว่าพื้นที่ไหนคือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับลูกอย่างแท้จริง “ถ้าลูกทั้ง 2 มาอยู่กับผม ผมไม่เอาอะไรแล้วก็ได้ ผมเลี้ยงลูกคนเดียวได้สบาย ผมวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้ว”

นอกจากนั้นยังตอกกลับอดีตภรรยาถึงปมในใจที่เคยห้ามไม่ให้ลูกมางานวันเกิดพ่อ ซึ่งเป็นจุดชนวนให้เขาแข็งแกร่งและเดินหน้าสู้ต่อ

บิ๊ก ผญบ.ฟินแลนด์ชนะคดีหลัง แพรวพราว ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่นต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ-1

ทางด้านหมอลำสาว แพรวพราว แสงทอง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียยอมรับความพ่ายแพ้ในทันที ว่า “หนูทำเต็มที่แล้วหนูขอโทษนะคะแม่ ขอโทษยายทวด พ่อก้าน ป้าแจ๋ว ขอโทษทุกๆ คนนะคะ ที่ทำให้ผิดหวัง ไม่โทษใคร โทษตัวเราเอง บทเรียนครั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว”

ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง แพรวพราว ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่นต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เอลเช่ พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

1 นาที ที่แล้ว
ตีตี้แฟนบอลอาร์เซนอล ข่าวกีฬา

คุกกี้อาเซนอลเป็นเหตุ! อินฟลูสาวขอโทษปมดราม่าเดือด หลังผลบอลปืนโตแพ้ แมนฯ ยู

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือหนี ไลฟ์โชว์สกิลเทนนิส ยันยังอยู่ไทย ลั่น ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่สู้ แค่เบื่อ

17 นาที ที่แล้ว
รักชนกเอกนัฏ ข่าวการเมือง

รักชนก สวนแรง “เอกนัฏ” ปมจี้หาผลงาน 2 ปี “บอร์ดประกันสังคมก้าวหน้า”

48 นาที ที่แล้ว
ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง &quot;แพรวพราว&quot; ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ บันเทิง

ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง “แพรวพราว” ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ ฟิออเรนติน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

คลิปโจรชิงทอง 149 บาท “สุขุมวิท 50” พนง.เล่านาทีช็อก! มุดประตูรีโมทกวาด 10 ล้าน!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลบันเต้ พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที ธรณีสูบเขมร ตลิ่งริมน้ำถล่มกลางดึก ยาว 100 เมตร ลุ้นตึกทุนจีนเสี่ยงทรุดตาม ข่าวต่างประเทศ

นาที ธรณีสูบแผ่นดินเขมร ตลิ่งเกาะเพชร พังถล่มกว่า 100 เมตร จับตาตึกทุนจีนเสี่ยงทรุดตาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แก่แล้วยังจน” พ่นพิษ! ดิว วีรวัฒน์ กราบขออภัย รับเหตุระเบิดอารมณ์ อยากป้องพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต ห้ามชายเหล้า 6 โมงเย็นวันนี้ ข่าว

เริ่มวันนี้! กางระเบียบเลือกตั้งล่วงหน้า “กกต.” สั่งห้ามขายเหล้า-เบียร์ มีผลตั้งแต่กี่โมง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแฉ ทนายหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เหยื่อเพียบทั้งเด็กและนศ. หลักฐานกว่าพันรูป ข่าว

สาวแฉ ทนายหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เหยื่อเพียบทั้งเด็กและนศ. หลักฐานกว่าพันรูป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรุ่งนี้หวยออก! แปลปกสลาก 1 ก.พ. 69 ภาพพิมพ์ &quot;ดอกป๊อปปี้&quot; งวดนี้เลข 5 มาแรงมาก เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! แปลปกสลาก 1 ก.พ. 69 ภาพพิมพ์ “ดอกป๊อปปี้” งวดนี้เลข 5 มาแรงมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” ตอกกลับตัดสูท 35 ล้าน ยันช่วยขรก.เงินน้อย หลังแฉเจ้าประจำงาบทั้งปฏิทินยันชุดยูนิฟอร์ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวจ่อฟ้องโรงแรมดัง ถูกพนง.ทักแรง &quot;ห้องเดิมไหมคะ&quot; สุดท้ายโป๊ะแตก สามีขอหย่าทันที ข่าว

สาวจ่อฟ้องโรงแรมดัง ถูกพนง.ทักแรง “ห้องเดิมไหมคะ” สุดท้ายโป๊ะแตก สามีขอหย่าทันที

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉอีเมลอ้าง “บิล เกตส์” ติดโรคสาวรัสเซีย-แอบขอยาปฏิชีวนะให้ภรรยาโดยไม่รู้ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชลซี พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องด่วน! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 1 ก.พ. 69 ลอยชัดก่อนหวยออกพรุ่งนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสวงบุญมีเบิกเงิน 250 ล้าน 6 รายใหญ่ ข่าวการเมือง

รู้ตัวคนเบิกเแล้ว “แสวง” แจงเงินสด 250 ล้าน อาจเป็นธุกิจ โยงการเมืองจริงสืบไม่ยากจันทร์นี้รู้!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังจากปาก! เป๊ก เศรณี ยืนยันสถานะ แอนโทเนีย หลังถูกจับตาซุ่มสานสัมพันธ์รัก บันเทิง

ฟังจากปาก! เป๊ก เศรณี ยืนยันสถานะ แอนโทเนีย หลังถูกจับตาซุ่มสานสัมพันธ์รัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าจอมคือตำแหน่งอะไร ข่าว

บันทึกราชสำนักสยาม ความหมาย “เจ้าจอม” หนึ่งในลำดับชั้นพระภรรยาเจ้า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์แรก! ปั่น พจศกร สารภาพผิด &#039;ทรยศ&#039; กระติ๊บ ทำรัก 15 ปีพังทลาย ลั่น กูมันเหี้Xจริงๆ บันเทิง

โพสต์แรก! ปั่น พจศกร สารภาพผิด ‘ทรยศ’ กระติ๊บ ทำรัก 15 ปีพังทลาย ลั่น กูมันเหี้Xจริงๆ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 17:05 น.| อัปเดต: 31 ม.ค. 2569 17:05 น.
55
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอลเช่ พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
ตีตี้แฟนบอลอาร์เซนอล

คุกกี้อาเซนอลเป็นเหตุ! อินฟลูสาวขอโทษปมดราม่าเดือด หลังผลบอลปืนโตแพ้ แมนฯ ยู

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569

บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือหนี ไลฟ์โชว์สกิลเทนนิส ยันยังอยู่ไทย ลั่น ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่สู้ แค่เบื่อ

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
รักชนกเอกนัฏ

รักชนก สวนแรง “เอกนัฏ” ปมจี้หาผลงาน 2 ปี “บอร์ดประกันสังคมก้าวหน้า”

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
Back to top button