นาที ธรณีสูบแผ่นดินเขมร ตลิ่งเกาะเพชร พังถล่มกว่า 100 เมตร จับตาตึกทุนจีนเสี่ยงทรุดตาม
เปิดคลิปนาที ตลิ่ง “เกาะเพชร” กรุงพนมเปญ ทรุดตัวพังถล่มระยะางยาวกว่า 100 เมตร ลึก 10 เมตร จับตาโครงการอสังหาริมทรัพย์หรูทุนจีน ส่อแววทรุดตาม
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (30 ม.ค. 69) เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force มีรายงานว่า เกิดเหตุตลิ่งริมแม่น้ำทรุดตัวและพังถล่มอย่างรุนแรงบริเวณ เกาะเพชร (Koh Pich) จังหวัดกำปงจาม ของกัมพูชา หน้าดินริมตลิ่งทรุดหายไปเป็นระยะทางยาวประมาณ 100 เมตร และทรุดลึกเข้ามาในฝั่งอีกประมาณ 10 เมตร
“เมื่อเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมา มีรายงานว่า เกิดเหตุตลิ่งริมแม่น้ำทรุดตัวและพังถล่มอย่างรุนแรงบริเวณ เกาะเพชร (Koh Pich) จังหวัดกำปงจามของกัมพูชา ในรายงานระบุว่า หน้าดินริมตลิ่งทรุดหายไปเป็นระยะทางยาวประมาณ 100 เมตร และทรุดลึกเข้ามาในฝั่งอีกประมาณ 10 เมตร”
ต่อมาเช้าวันนี้ 31 มกราคม 2568 เพจ Army Military Force ได้รายงานความคืบหน้าต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ ตลิ่งริมแม่น้ำ เกาะเพชร กรุงพนมเปญ ถล่มกลางดึก นั้น ในตอนเช้ายิ่งเผยให้เห็นความเสียหายได้อย่างชัดเจนมากขึ้น รอยแยกของดินขนาดใหญ่ ดินที่อยู่ริมตลิ่งถูกกัดเซาะลึกเข้ามาจนน่ากลัว
ทั้งนี้ยังไม่มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของกัมพูชามาทำแนวกั้นพื้นที่ หรือดำเนินการซ่อมแซมแต่อย่างใด ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นจุดเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดการทรุดตัวซ้ำได้ทุกเมื่อ
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้กำลังถูกจับตามองอย่างมากในเรื่องของความปลอดภัยของอสังหาริมทรัพย์หรูทุนจีน ที่ใช้พื้นที่บริเวณเกาะเพชรในการปักหมุดรากฐานสร้างอาคารหรู เพราะการทรุดตัวของดินริมตลิ่งเป็นบริเวณกว้างขนาดนี้อาจส่งผลให้ตึกชุดที่สร้างโดยทุนจีน อาจจะทรุดตัวตามลงมาก็เป็นได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กัมพูชา ปฏิเสธข่าวลือขาย 2 เกาะให้บริษัทเอกชน เป็นแค่การปล่อยเช่าเฉยๆ
- “กัมพูชา” ร่วม “คณะกรรมการสันติภาพ” ของ “ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ
- ขนลุก! ทหารกัมพูชา วิปริตหนัก มีเซ็กส์ประตูหลังเพื่อน ท่อ PVC ยังโดนข่มขืน
อ้างอิงจาก : FB Army Military Force
ติดตาม The Thaiger บน Google News: