“แก่แล้วยังจน” พ่นพิษ! ดิว วีรวัฒน์ กราบขออภัย รับเหตุระเบิดอารมณ์ อยากป้องพ่อ
จากดราม่าการเมืองสู่ศึกปกป้องศักดิ์ศรีตระกูล วลัยเสถียร! ทายาทดร.สุวรรณ น้อมรับผิดปมเหยียดคนเห็นต่าง แจงชัดโต้กลับคนเปิดศึกพาดพิงบุพการีก่อน ยันสายฟ้องไม่มียอมความ “ไม่มีเงินจ่ายก็ไปนอนคุก”
กลายเป็นพายุลูกใหญ่ที่พัดถล่มหน้าฟีดเฟซบุ๊กตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เมื่อ “ดิว” วีรวัฒน์ วลัยเสถียร ลูกชายของ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตขุนพลพรรคไทยรักไทย ได้ระเบิดวาทะเดือดพาดพิงกลุ่มคนเห็นต่างทางการเมืองว่า “แก่แล้วยังจน” จนถูกทัวร์ลงอย่างหนักฐานดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ล่าสุดวันนี้ (31 ม.ค.) ดิว วีรวัฒน์ นักลงทุนและนักธุรกิจ ไม่ปล่อยให้เรื่องบานปลาย โดยเจ้าตัวออกมาโพสต์น้อมรับผิดแบบ “เต็มร้อย” พร้อมกราบขออภัยสังคมที่ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม สร้างความแตกแยก โดยชี้แจงเบื้องหลังที่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่แรงผลักดันที่ทำให้เขาโพสต์เช่นนั้น เกิดจากการถูกบุคคลนิรนามเข้ามาคอมเมนต์พาดพิงถึง “พ่อ” (ดร.สุวรรณ) ในเชิงเสียหายก่อน ทั้งที่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ทำให้ขาดสติและเลือกใช้ถ้อยคำรุนแรงโต้กลับโดยไม่คาดคิดว่าพลังโซเชียลจะแชร์ไปไกลขนาดนี้
“ก่อนอื่นผมต้องกราบขออภัยที่ทำให้หลายหลายคนไม่สบายใจกับคำพูดของผมเอง สืบเนื่องจากโพสต์ที่เป็นประเด็นผมแค่ต้องการจะต่อว่ากับเจ้าของ Facebook คนด้านล่างตามโพสต์ เนื่องจากเขาได้มีการมากล่าวถึงบิดาของผมก่อน โดยที่เราไม่ได้รู้จักกัน”
“ผมจึงมีการโพสต์คำพูดดังกล่าวซึ่งไม่เหมาะสมและอาจสร้างความแตกแยกผมมีสติสัมปชัญญะเต็ม 100 และมีความรู้เท่าถึงการณ์เต็ม 100 แค่นึกไม่ถึงว่าจะมีคนแชร์ไปจำนวนมาก สุดท้ายนี้ผมต้อง กราบขอโทษทุกคนที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่หวังว่าจะได้รับการอภัยหรือได้รับโอกาส แค่อยากจะบอกว่าผมไตร่ตรองดูแล้วผมเป็นคนที่กระทำการดังกล่าวซึ่งไม่เหมาะสม”
แม้จะยอมก้มกราบขอโทษเรื่องคำพูดเหยียดหยาม แต่ในแง่กฎหมาย ดิว วีรวัฒน์ ยังคงยืนหยัดด้วยท่าทีเด็ดขาด โดยยันชัดว่า ถ้าเป็นการถกเถียงเรื่องนโยบายหรืออุดมการณ์การเมือง แม้จะรุนแรงแค่ไหนเขาน้อมรับได้เต็มที่และไม่ติดใจ ส่วนกลุ่มคนที่หมิ่นตระกูลตนเองนั้น ขอประกาศคำเดิมว่า “ฟ้องไม่มียอมความ” พร้อมทิ้งท้ายไว้ว่า หากใครถูกฟ้องแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหายอนุญาตให้ผ่อนได้ แต่ถ้าไม่มีเงินผ่อนจริงๆ จะขอให้ศาลลงโทษจำคุกอย่างเดียว
และประกาศกร้าวว่า จะ “อุทธรณ์ทุกเคส” หากศาลมีคำสั่งให้รอลงอาญา เพื่อให้ผู้ที่ล้ำเส้นครอบครัวได้รับโทษหนักที่สุด.
