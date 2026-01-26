ขนลุก! ทหารกัมพูชา วิปริตหนัก มีเซ็กส์ประตูหลังเพื่อน ท่อ PVC ยังโดนข่มขืน
หลักฐานจากแนวหน้า คลิปวิดีโอชวนอึ้ง นายทหารกัมพูชามีสัมพันธ์กับสุนัขในฐานไปจนท่อพีวีซี PVC พบผู้ก่อเหตุมีภรรยาอยู่แล้วแต่ยังทำเรื่องผิดจารีตสุดวิปริตกลางป่า
หมายเหตุ * เนื้อหาจากนี้เกี่ยวกับเรื่องของเพศและความสะอิดสะเอียน โดยรายงานล่าสุดจากแนวหน้าของเจ้าหน้าที่ทหารไทยซึ่งเข้าทำการเคลียร์ฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชา ในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดน ปรากฏเวลาต่อมาก็ได้พบเข้ากับหลักฐานสุดวิปริตที่เป็นโทรศัพท์มือถือถูกซุกซ่อนไว้บริเวณที่นอนใกล้กับลังอาวุธ
อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ Army Military Force เมื่อตรวจสอบข้อมูลภายในถึงกับต้องตะลึงกับพฤติกรรมส่วนตัวของนายทหารผู้เป็นเจ้าของเครื่องพบคลิปเหตุการณ์หลายจำนวนที่แสดงถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติของนายทหารกัมพูชารายดังกล่าว โดยพบภาพการมีเพศสัมพันธ์กับท่อ PVC และสุนัขที่เลี้ยงไว้ภายในฐานปฏิบัติการ
เท่านั้นไม่พอยังมีคลิปวิดีโอการมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนทหารเขมรด้วยกันอีกหลายนายในพื้นที่ป่าแนวหน้า และจากรายงานระบุว่า นายทหารที่ปรากฏหลักฐานสุดฉาวนั้นก็มีภรรยาอยู่แล้ว แต่กลับมีการบันทึกภาพพฤติกรรมเหล่านี้ไว้อย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด โดยพบว่าคลิปวิดีโอถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน (EP.1 – EP.4) ซึ่งบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในจุดต่างๆ รอบฐานปฏิบัติการ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในกลุ่มเจ้าหน้าที่ถึงวินัยและพฤติกรรมของทหารในพื้นที่ชายแดน
สำหรับการเผยแพร่ภาพชุดเต็มที่ไม่มีการเซ็นเซอร์ ได้มีการนำไปแชร์ต่อในแพลตฟอร์ม X โดยใช้ชื่อบัญชีเฉพาะทางด้านการทหาร ซึ่งสร้างความตกใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก.
