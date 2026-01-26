ข่าว

ขนลุก! ทหารกัมพูชา วิปริตหนัก มีเซ็กส์ประตูหลังเพื่อน ท่อ PVC ยังโดนข่มขืน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 16:30 น.
83
ภาพ X @ArmyMilitaryHD

หลักฐานจากแนวหน้า คลิปวิดีโอชวนอึ้ง นายทหารกัมพูชามีสัมพันธ์กับสุนัขในฐานไปจนท่อพีวีซี PVC พบผู้ก่อเหตุมีภรรยาอยู่แล้วแต่ยังทำเรื่องผิดจารีตสุดวิปริตกลางป่า

หมายเหตุ * เนื้อหาจากนี้เกี่ยวกับเรื่องของเพศและความสะอิดสะเอียน โดยรายงานล่าสุดจากแนวหน้าของเจ้าหน้าที่ทหารไทยซึ่งเข้าทำการเคลียร์ฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชา ในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดน ปรากฏเวลาต่อมาก็ได้พบเข้ากับหลักฐานสุดวิปริตที่เป็นโทรศัพท์มือถือถูกซุกซ่อนไว้บริเวณที่นอนใกล้กับลังอาวุธ

อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ Army Military Force เมื่อตรวจสอบข้อมูลภายในถึงกับต้องตะลึงกับพฤติกรรมส่วนตัวของนายทหารผู้เป็นเจ้าของเครื่องพบคลิปเหตุการณ์หลายจำนวนที่แสดงถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติของนายทหารกัมพูชารายดังกล่าว โดยพบภาพการมีเพศสัมพันธ์กับท่อ PVC และสุนัขที่เลี้ยงไว้ภายในฐานปฏิบัติการ

เท่านั้นไม่พอยังมีคลิปวิดีโอการมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนทหารเขมรด้วยกันอีกหลายนายในพื้นที่ป่าแนวหน้า และจากรายงานระบุว่า นายทหารที่ปรากฏหลักฐานสุดฉาวนั้นก็มีภรรยาอยู่แล้ว แต่กลับมีการบันทึกภาพพฤติกรรมเหล่านี้ไว้อย่างต่อเนื่อง

ภาพ X @ArmyMilitaryHD

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด โดยพบว่าคลิปวิดีโอถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน (EP.1 – EP.4) ซึ่งบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในจุดต่างๆ รอบฐานปฏิบัติการ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในกลุ่มเจ้าหน้าที่ถึงวินัยและพฤติกรรมของทหารในพื้นที่ชายแดน

สำหรับการเผยแพร่ภาพชุดเต็มที่ไม่มีการเซ็นเซอร์ ได้มีการนำไปแชร์ต่อในแพลตฟอร์ม X โดยใช้ชื่อบัญชีเฉพาะทางด้านการทหาร ซึ่งสร้างความตกใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก.

ภาพ X @ArmyMilitaryHD
ภาพ X @ArmyMilitaryHD
ภาพ X @ArmyMilitaryHD

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กทม เปิดพิเศษ 50 เขต ทำบัตรประชาชน วันหยุด รองรับ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

กทม เปิด 50 เขต ทำบัตรประชาชน วันหยุด รองรับ เลือกตั้ง 2569

50 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ “น้าเน็ก” พิธีกรฝีปากกล้า ขวัญใจชาวโซเชียล เจ้าของวลี “อย่าหาว่าน้าสอน”

18 นาที ที่แล้ว
กกต เปิด นโยบายแต่ละพรรค 2569 ครบ 57 พรรค อ่านที่นี่ ข่าวการเมือง

กกต เปิด นโยบายแต่ละพรรค 2569 ครบ 57 พรรค อ่านที่นี่

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ขนลุก! ทหารกัมพูชา วิปริตหนัก มีเซ็กส์ประตูหลังเพื่อน ท่อ PVC ยังโดนข่มขืน

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ปัตตานี เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต : เลือกตั้ง 2569

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพชรบูรณ์ผวา! เสียงปริศนาดังสนั่น คล้ายระเบิด ทำบ้านสั่นสะเทือน เกิดอะไรขึ้น

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองทัพจีนสั่งปลดมือขวา ‘สี จิ้นผิง’ หลังถูกจับได้ว่าขายความลับอาวุธนิวเคลียร์ให้สหรัฐฯ

52 นาที ที่แล้ว
&quot;สหัสวัต&quot; จี้ถาม ประกันสังคม ใช้งบ 35 ล้าน ตัดสูทแจก จนท. 7,000 คน จากไหน ข่าว

“สหัสวัต” จี้ถาม ประกันสังคม ใช้งบ 35 ล้าน ตัดสูทแจก จนท. 7,000 คน จากไหน

56 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป นางแบบกราเวียร์ญี่ปุ่นอวดภาพเอ็กซ์เรย์ปอด แต่ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุด ทำยอดวิวพุ่งทะลุ 43 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคมบินเฟิร์สคลาส ข่าว

โพสต์ฉบับเต็ม “อ.ณัฐ” แฉ “บอร์ดสปส.” เกือบเต็มน่านฟ้าปี 68 ที่สรยุทธเดือดหนัก!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สำนักประกันสังคม ชี้แจงปมจ่ายเงินว่างงาน 150 บาท ชี้ผู้ประกันตนเข้าใจผิดเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นองเลือด! มือปืนกราดยิงกลางสนามบอลในเม็กซิโก ดับ 11 ศพ พบปลอกกระสุนกว่า 100 นัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มโนราห์ ผับดังสุราษฎร์ ข่าวภูมิภาค

เอกชัย ศรีวิชัย ใจหาย! ผับดังจับ “มโนราห์” ขึ้นโชว์บนเวที ฟังมุมผู้ประกอบการชี้แจง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก ซื้อรถหรูให้ภรรยาวันเกิด คอหวยส่องเลขเด็ด บันเทิง

สายเปย์! หม่ำ จ๊กมก ถอยรถหรูเซอร์ไพรส์วันเกิดเมีย เลขทะเบียนสวยมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บ่อนถูกกฎหมายอังกฤษเปิดราคา กุนซือ “สเปอร์ส-ลิเวอร์พูล” เต็งจ๋าถูกเด้งคนต่อไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวจีน ถูกเสือดาวกัดหน้า เลือดอาบ หลังย่องเข้าไปจะถ่ายรูปใกล้ๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีใหญ่ ออมทอง เฮีย ต. หลอกลงทุน เหยื่อนับพัน ยอดพุ่ง 15 ล้าน ข่าวอาชญากรรม

คดีใหญ่ ออมทอง เฮีย ต. หลอกลงทุน เหยื่อนับพัน ยอดพุ่ง 15 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ไม่จัดโหนกระแส เพราะไปถ่ายหนัง บันเทิง

รู้แล้ว หนุ่ม กรรชัย หายไปไหน ไม่จัดโหนกระแส เซอร์ไพรส์ใหญ่ แฟน ๆ หายห่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอร์ดประกันสังคมบินดุงานอังกฤษ งบ 30 ล้าน ข่าวการเมือง

สรยุทธ เดือด! สปส.บิน First Class ดูงานอังกฤษ จากหยาดเหงื่อแรงงาน 24 ล้านชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ศรายุทธิ์&quot; รับทำใจ หาก &quot;หมอสุภัทร&quot; พ้นสภาพผู้สมัคร ฐานผิดวินัยร้ายแรง ข่าวการเมือง

“ศรายุทธิ์” รับทำใจ หาก “หมอสุภัทร” พ้นสภาพผู้สมัคร สส. ฐานผิดวินัยร้ายแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ตำรวจออกหมายเรียกแล้ว “โดม ปกรณ์” ปมเมนต์หื่นใส่ “จินนี่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังแจ้งวันโอนเงินรอบเก็บตกร้านค้าคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

คลังดีเดย์โอนเงิน 2000 บาท ร้านค้า ‘คนละครึ่ง พลัส’ พลาดแล้วตัดสิทธิทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;แทนไท ณรงค์กูล&quot; นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง CEO ไททัน แคปปิตอล โปรไฟล์ไม่ธรรมดา ข่าว

ประวัติ “แทนไท ณรงค์กูล” นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง CEO ไททัน แคปปิตอล โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอสุภัทร แฉเบื้องหลัง โดนเตะตัดขา ไม่ให้เข้าสภา ข่าวการเมือง

หมอสุภัทร แฉเบื้องหลัง โดนเตะตัดขา ไม่ให้เข้าสภา รมว.พรรคภูมิใจไทย โหวตชี้ขาดมติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อี้ แทนคุณ” นำผู้เสียหาย เข้าแจ้งความ ท้าวแชร์สาวสวย สวมเสื้อพรรคส้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 16:30 น.
83
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กทม เปิดพิเศษ 50 เขต ทำบัตรประชาชน วันหยุด รองรับ เลือกตั้ง 2569

กทม เปิด 50 เขต ทำบัตรประชาชน วันหยุด รองรับ เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569

ประวัติ “น้าเน็ก” พิธีกรฝีปากกล้า ขวัญใจชาวโซเชียล เจ้าของวลี “อย่าหาว่าน้าสอน”

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
กกต เปิด นโยบายแต่ละพรรค 2569 ครบ 57 พรรค อ่านที่นี่

กกต เปิด นโยบายแต่ละพรรค 2569 ครบ 57 พรรค อ่านที่นี่

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ปัตตานี เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต : เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
Back to top button