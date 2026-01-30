นุ่น รมิดา โพสต์อีกครั้ง หลังทีมแพทย์ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่น “ทุกคนบอบช้ำ ขอพื้นที่ให้หายใจบ้าง”

นุ่น รมิดา โฑสต์อีก หลังทีมแพทย์ถูกชาวเน็ตรุมวิจารณ์เสียหาย ลั่น “ทุกคนบอบช้ำ ขอพื้นที่ให้หายใจและก้าวต่อบ้าง ไม่มีใครรู้อุบัติเหตุล่วงหน้า”
หลังจากเมื่อวานนี้ (29 ม.ค. 69) นุ่น รมิดา และสามี หลุยส์ สก๊อต พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ดูแลฝากครรภ์ และสูตินรีแพทย์ ออกมาแถลงข่าวชี้แจง รวมถึงเปิดใจเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับการสูญเสียลูกสาวในท้อง อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ไปอย่างน่าใจหาย ด้วยภาวะ “มดลูกแตก” กระทั่งมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของหมอที่ดูแลนุ่น รวมถึงคำถามที่เข้าใจผิด ๆ ต่ออาการที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ คน ณ ตรงนั้น
ล่าสุด นุ่น รมิดา ได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความที่อธิบายดราม่าที่เกิดขึ้นหลังจากการแถลงข่าว ซึ่งนักแสดงสาวเผยว่า สูญเสียลูกสาวไปด้วยอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ไม่ใช่ 9 เดือนตามที่เข้าใจกัน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครรู้ล่วงหน้า มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิด
“จากการแถลงข่าวเมื่อวานของ นุ่นหลุยส์ เราแค่ต้องการบอกกับทุกคน ให้รับทราบว่าเราได้สูญเสียน้องไปด้วยอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ไม่ใช่ 9 เดือนหรือ 40 สัปดาห์ เพราะเรารู้ดีว่าคงไม่สามารถปิดเรื่องนี้ได้ตลอดไป และคงไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนปกติ เนื่องจากการใช้ชีวิตนอกบ้านหรือเพื่อนคนรู้จักเริ่มถามเราเกี่ยวกับคลอดน้อง เรา 2 คนจึงรวบรวมสติและเชิญสื่อมารับฟังข้อมูลด้วยตัวเอง
และเมื่อบอกถึงสาเหตุ ต่างมีความคิดเห็นมากมาย และมีบางท่านไม่ได้เข้าใจถึงการทํางานของแพทย์ที่ดูแลนุ่น และมันเริ่มมีผลกระทบกับความรู้สึกและหน้าที่ของคุณหมอ ซึ่งนุ่นและหลุยส์ยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ตั้งคําถาม ไม่หาคนผิดกับเรื่องนี้ เพราะมันคือ “อุบัติเหตุ” คําพูดมากมายที่มี “รู้งี้,ถ้างั้น,แล้วทําไม เป็นคําพูดที่บั่นทอนความรู้สึกของเราและคุณหมอมากนะคะ ถ้าเรารู้ก่อนอุบัติเหตุ โลกคงสวยงามมากกว่านี้
สิ่งที่เกิดขึ้นมันบอบช้ำกันหมด เพราะความสัมพันธ์ของพวกเรา คือคนใน “ครอบครัว”ไม่ใช่แค่หมอกับคนไข้ทั่วไป” ตั้งแต่วันที่ 10 จนถึงวันแถลงข่าว ทุกคนโทรหากันและร้องไห้ด้วยกันทุกวัน นุ่นในฐานะแม่และหลุยส์ในฐานะคนเป็นพ่อ ก็ดูแลนุ่นและลูกอย่างดีที่สุดแล้ว ส่วนน้องหมอก็ทําดีที่สุดแล้วเช่นกัน หยุดโทษหมอหรือตั้งคําถามกับเราเถอะค่ะ ขอพื้นที่ให้เราได้หายใจและก้าวต่อไปเถอะนะคะ
“คุณหมอหลายท่านออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมดลูกแตกมากมายและนุ่นก็อยากให้ทุกคนฟังและถามคําถามจากหมอมากกว่าเพจหรือบุคคลที่ไม่ใช่หมอนะคะ เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกฉวยโอกาสในช่วงนี้”
