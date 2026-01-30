ด่วน! ไฟป่าลามจุด “ช่องอานม้า” ทำระเบิดตกค้างตูมสนั่น ทหารเจ็บสาหัส 2 นาย
เกิดเหตุไม่คาดฝันชายแดน ไฟป่าลามโดนระเบิดตกค้างทำงาน ทหารสังกัด ร.14 เจ็บ 2 นาย พลทหาร-จ่าสิบโท โดนแรงอัดหมดสติ เพื่อนทหารแห่ส่งกำลังใจ
วันที่ 30 มกราคม 2569 เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการชายแดน เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้ออกมาเปิดเผยรายงานด่วนเพื่อส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทหาร 2 นายปลอดภัย โดยมีการอ้างอิงข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ กังฟู – วสวรรธน์ พวงพรศรี Wasawat Poungponsri ที่ระบุถึงอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจากภัยธรรมชาติที่ลุกลามจนกลายเป็นเหตุระเบิด ส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ในพื้นที่บริเวณช่องอานม้า โดยมีต้นเหตุมาจากไฟป่าที่ลุกไหม้อยู่นอกแนวรั้วลวดหนาม ซึ่งความร้อนจากเปลวเพลิงได้ลุกลามไปกระตุ้นให้วัตถุระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเกิดการปะทุและระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง แรงระเบิดส่งผลให้กำลังพลจากกองร้อยทหารราบที่ 142 กองพันทหารราบที่ 14 ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บทันทีจำนวน 2 นาย
สำหรับรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วย พลทหารวีระศักดิ์ กันหาเรือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากแรงอัดของระเบิดจนหมดสติ ส่วนอีกรายคือ จ่าสิบโทธรรมรัตน์ คล้ายทิพย์ ซึ่งอาการน่าเป็นห่วงเนื่องจากถูกแรงอัดกระแทกจนหมดสติเช่นกัน และยังตรวจพบมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดฝังเข้าที่บริเวณลำคอ ท่ามกลางความห่วงใยจากประชาชนและเพื่อนทหารที่ต่างส่งกำลังใจขอให้ฮีโร่รั้วของชาติทั้งสองนายปลอดภัยและฟื้นตัวโดยเร็ว
