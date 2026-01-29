นุ่น รมิดา โพสต์ครั้งแรก หลังสูญเสียลูกสาว อายุครรภ์ 9 เดือน จากภาวะมดลูกแตก ลั่น “ทุกกำลังใจมีความหมายกับเราที่สุด”
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับ นุ่น รมิดา และ หลุยส์ สก๊อต ที่ต้องสูญเสียลูกสาวอายุครรภ์ 9 เดือนไปอย่างน่าใจหาย จากภาวะมดลูกแตก (uterine rupture) ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 69 สร้างความโศกเศร้าและหัวใจแตกสลายเป็นอย่างมาก เนื่องจากทั้งคู่เฝ้ารอที่จะได้เจอหน้าลูกสาวคนแรกในวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่กลับต้องเผชิญข่าวร้ายที่ยากเกินจะรับไหว
โดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (29 ม.ค. 69) นุ่น-หลุยส์ และทีมแพทย์ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงถึงสาเหตุของการสูญเสียครั้งใหญ่นี้ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าวเปิดใจทั้งน้ำตา ล่าสุด นุ่น รมิดา ก็ได้มีการโพสต์ภาพวาดการ์ตูนผู้หญิงและผู้ชายจับมือเดินฝ่าพายุฝนด้วยกัน โดยมีมือมือหนึ่งยื่นมาคอยบังฝนให้ พร้อมระบุข้อความว่า “ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะ สำหรับกำลังใจที่ส่งให้นุ่นหลุยส์ มันมีความหมายกับเราที่สุด”
โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ได้ไม่นานเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง และแฟนคลับต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นโอบกอดทั้ง นุ่นและหลุยส์ พร้อมส่งกำลังใจให้ทั้งคู่ก้าวข้ามผ่านมรสุมลูกนี้ไปให้ได้
