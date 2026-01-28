แพท วงเคลียร์ ชวนคนไทยเข้าคูหา หยุดปัญหาซ้ำซาก ต้นเหตุทุจริต-ผู้มีอำนาจ
แพท วงเคลียร์ ชวนคนไทยเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้ กาสามใบเปลี่ยนอนาคต ไม่ทนปัญหาซ้ำซาก ทุจริต-ผู้มีอำนาจ ต้นเหตุสูญเสียผู้บริสุทธิ์ เชื่อประเทศดีกว่านี้ได้
ยิ่งใกล้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่จะเป็นวันชี้ชะตาประเทศไทย ทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ บรรยากาศการเมืองยิ่งทวีความร้อนแรง ไม่ใช่เพียงแค่พรรคการเมืองที่เร่งหาเสียงโค้งสุดท้าย แต่เหล่าคนดังในวงการบันเทิงก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน
ล่าสุด แพท รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย หรือ แพท วงเคลียร์ ศิลปินสาวขวัญใจวัยรุ่น ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @patklear ด้วยเนื้อหาที่กินใจ สะท้อนความเจ็บปวดร่วมของคนในสังคมและปลุกความหวังในการเปลี่ยนแปลง โดยหยิบยกประเด็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องและการทุจริตของผู้มีอำนาจ แต่ประชาชนต้องก้มหน้ารับกรรมมาตลอด
“สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นชีวิต โอกาส หรือความปลอดภัย โดยมีต้นเหตุจากความทุจริตหรือความบกพร่องของผู้มีอำนาจเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นโควิด น้ำท่วม พระราม 2 รถไฟ หรืออีกหลายเหตุการณ์ที่เราทุกคนเจ็บปวดร่วมกัน
เราดำรงอยู่กับคำว่า ‘ก็เป็นแบบนี้แหละ เปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอก’ มาหลายสิบปี แต่ถ้าเรายังคงเชื่อแบบนั้น ความจริงก็จะเป็นแบบนั้นต่อไป และถ้าเรากล้าที่จะเชื่อว่า ‘มันสามารถเปลี่ยนได้’ ความเชื่อนั้นเอง อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแรงกระเพื่อมบางอย่าง
วันที่ 8 นี้ อำนาจไม่ได้อยู่ที่ใครที่ไหน แต่อยู่ในปากกาแท่งเล็ก ๆ ในมือของประชาชนอย่างพวกเรา
แพทจะเลือกพรรคและคนที่แพทเชื่อว่าจะพาประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น และแพทหวังว่าทุกคนจะออกไปใช้สิทธิ เลือกในแบบที่ตัวเองเชื่อ ไม่ว่าจะด้วยความหวัง ความศรัทธา หรือแม้แต่ความโกรธ
แม้เราอาจเลือกไม่เหมือนกัน แต่ขอให้มันเป็นไปเพื่อ ‘การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น’ เพราะแพทเชื่อว่าประเทศนี้ควรดีกว่านี้ได้อีกมาก และประชาชนทุกคนควรมีชีวิตที่ดีเป็นพื้นฐาน
แพทรู้ดีว่าการออกมาพูดแบบนี้ อาจมีผู้ใหญ่เป็นห่วง อาจมีคนเตือนว่า ‘อย่าออกตัวเลย เดี๋ยวกระทบงาน’ แต่บางครั้งการเงียบ
กลับรู้สึกเหมือนการทรยศต่อคุณค่าข้างในของตัวเอง ต่อศีลธรรม ความถูกต้อง และความเป็นมนุษย์
วันหนึ่ง เราอาจรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราเลือก ซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นกับพวกเรามาแล้ว และเราก็เรียนรู้ ปรับใหม่ และเลือกใหม่ตามความเชื่อที่ดีที่สุด ณ เวลานั้น หรือไม่แน่… นี่อาจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้ เพราะอำนาจ อยู่ในมือของเราอย่างแท้จริง ในเพียงไม่กี่วินาทีที่เราจรดปากกา
เจอกันที่คูหา กาสามใบนะคะ รัก”
