แพท วงเคลียร์ ชวนคนไทยเข้าคูหา หยุดปัญหาซ้ำซาก ต้นเหตุทุจริต-ผู้มีอำนาจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 17:51 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 17:52 น.
53
แพท วงเคลียร์ ชวนคนไทยเลือกตั้ง 8 ก.พ. 2569 ไม่ทนกับวงจรปัญหาซ้ำซาก

แพท วงเคลียร์ ชวนคนไทยเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้ กาสามใบเปลี่ยนอนาคต ไม่ทนปัญหาซ้ำซาก ทุจริต-ผู้มีอำนาจ ต้นเหตุสูญเสียผู้บริสุทธิ์ เชื่อประเทศดีกว่านี้ได้

ยิ่งใกล้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่จะเป็นวันชี้ชะตาประเทศไทย ทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ บรรยากาศการเมืองยิ่งทวีความร้อนแรง ไม่ใช่เพียงแค่พรรคการเมืองที่เร่งหาเสียงโค้งสุดท้าย แต่เหล่าคนดังในวงการบันเทิงก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน

ล่าสุด แพท รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย หรือ แพท วงเคลียร์ ศิลปินสาวขวัญใจวัยรุ่น ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @patklear ด้วยเนื้อหาที่กินใจ สะท้อนความเจ็บปวดร่วมของคนในสังคมและปลุกความหวังในการเปลี่ยนแปลง โดยหยิบยกประเด็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องและการทุจริตของผู้มีอำนาจ แต่ประชาชนต้องก้มหน้ารับกรรมมาตลอด

“สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นชีวิต โอกาส หรือความปลอดภัย โดยมีต้นเหตุจากความทุจริตหรือความบกพร่องของผู้มีอำนาจเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นโควิด น้ำท่วม พระราม 2 รถไฟ หรืออีกหลายเหตุการณ์ที่เราทุกคนเจ็บปวดร่วมกัน

เราดำรงอยู่กับคำว่า ‘ก็เป็นแบบนี้แหละ เปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอก’ มาหลายสิบปี แต่ถ้าเรายังคงเชื่อแบบนั้น ความจริงก็จะเป็นแบบนั้นต่อไป และถ้าเรากล้าที่จะเชื่อว่า ‘มันสามารถเปลี่ยนได้’ ความเชื่อนั้นเอง อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแรงกระเพื่อมบางอย่าง

วันที่ 8 นี้ อำนาจไม่ได้อยู่ที่ใครที่ไหน แต่อยู่ในปากกาแท่งเล็ก ๆ ในมือของประชาชนอย่างพวกเรา

แพทจะเลือกพรรคและคนที่แพทเชื่อว่าจะพาประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น และแพทหวังว่าทุกคนจะออกไปใช้สิทธิ เลือกในแบบที่ตัวเองเชื่อ ไม่ว่าจะด้วยความหวัง ความศรัทธา หรือแม้แต่ความโกรธ

แม้เราอาจเลือกไม่เหมือนกัน แต่ขอให้มันเป็นไปเพื่อ ‘การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น’ เพราะแพทเชื่อว่าประเทศนี้ควรดีกว่านี้ได้อีกมาก และประชาชนทุกคนควรมีชีวิตที่ดีเป็นพื้นฐาน

แพทรู้ดีว่าการออกมาพูดแบบนี้ อาจมีผู้ใหญ่เป็นห่วง อาจมีคนเตือนว่า ‘อย่าออกตัวเลย เดี๋ยวกระทบงาน’ แต่บางครั้งการเงียบ
กลับรู้สึกเหมือนการทรยศต่อคุณค่าข้างในของตัวเอง ต่อศีลธรรม ความถูกต้อง และความเป็นมนุษย์

วันหนึ่ง เราอาจรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราเลือก ซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นกับพวกเรามาแล้ว และเราก็เรียนรู้ ปรับใหม่ และเลือกใหม่ตามความเชื่อที่ดีที่สุด ณ เวลานั้น หรือไม่แน่… นี่อาจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้ เพราะอำนาจ อยู่ในมือของเราอย่างแท้จริง ในเพียงไม่กี่วินาทีที่เราจรดปากกา

เจอกันที่คูหา กาสามใบนะคะ รัก”

แพท วงเคลียร์ ชวนประชาชนออกไปใช้เสียงเลือกตั้ง
ภาพจาก Instagram : patklear
แพท วงเคลียร์
ภาพจาก Instagram : patklear
แพท วงเคลียร์-2
ภาพจาก Instagram : patklear

 

View this post on Instagram

 

A post shared by PAT KLEAR (@patklear)

