หมออ๋อง ติงผู้สมัคร เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียง ไร้โลโก้พรรค หวั่นประชาชนสับสน
“หมออ๋อง” โพสต์ถึง “บู้ จเด็ศ” ผู้สมัครเพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงสีส้มไร้โลโก้พรรค หวังสร้างความสับสน ท้าขึ้นเวทีดีเบตวัดกึ๋นโชว์วิสัยทัศน์
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา หรือ “หมออ๋อง” อดีตรองประธานสภา คนที่ 1 และอดีต สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึง นายจเด็ศ จันทรา ผู้สมัคร สส. เขต 1 จ.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับป้ายหาเสียงที่มีไม่มีชื่อพรรคและโลโก้พรรค มีเพียงชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ซึ่งอาจสร้างความสับสนต่อประชาชน โดยระบุว่า
“ถึงคุณ บู๊ จเด็ด จันทรา การทำป้ายเบอร์ 4 ที่ไม่มีโลโก้พรรคเพื่อไทย และยังใช้สีโทนส้ม การไปเดินบอกคนพิดโลกว่า ให้กาเบอร์ 4 และพรรคเบอร์ 46 หาเสียงแบบทิ้งพรรคตัวเองไปเลยแบบนี้
ผมมองในแง่ ก็คือการหาเสียงทั่วไป นักการเมืองเดิมๆ ก็ทำ แต่อีกแง่หนึ่ง คือการสร้างความสับสนให้ประชาชน สร้างเรื่องเล่าผิดๆ อยากให้เลิกทำครับ และมาแข่งกันแบบที่ควรจะเป็น มาเวทีดีเบต ให้คนพิดโลกรู้ว่าคุณคิดยังไง นโยบายเป็นยังไง จะรักษาคำพูดหรือไม่
มาบอกชัดๆ ว่าเลือกคุณเป็นรัฐบาล แล้วประเทศจะเป็นยังไง ต่างจาก 2 ปีที่พรรคเพื่อไทยเป็นมาแล้วอย่างไร คุณจะไปเสนอกฎหมายอะไร ในฐานะ สส. ผมชวนนะครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง
- “ชนนพัฒฐ์” ลั่นถ้าไม่มีตน รายได้ชาวประมงจาก “กุ้งก้ามกาม” ไม่มากขนาดนี้
- “อนุทิน” จับมือ “ธนาธร” หลังบังเอิญเจอกันขณะหาเสียง ตกลงหาเสียงคนละทาง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: