น่ากลัวมาก! แพท วงเคลียร์ เล่านาที ชายต่างชาติเมาตามถึงห้องพัก โรงแรม 5 ดาว

แพท วงเคลียร์ แชร์ประสบการณ์ ถูกชายต่างชาติเมาเดินตามจากลิฟต์โรงแรม 5 ดาวจนถึงหน้าห้องพัก โชคดีวิ่งหนีได้ทัน โทรแจ้ง รปภ. จัดการ ล่าสุด ปลอดภัยดี
เตือนภัยคนเดินทางคนเดียว นักร้องสาวร็อก แพท รัณนภันต์ หรือ แพท วงเคลียร์ ออกมาแชร์ประสบการณ์หลังจากเดินทางไปทำงานที่ฮ่องกงคนเดียว ผ่านเฟซบุ๊ก Patklear หลังเจอเรื่องราวสุดช็อกถูกชายชาวต่างชาติซึ่งเป็นแขกในโรงแรมเดินตามตั้งแต่ในลิฟต์จนถึงหน้าห้องพัก
เธอได้โพสต์ร่ายยาวเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น เผยว่า “นาน ๆ ทีแพทจะเดินทางบินคนเดียว ครั้งนี้เกิดเหตุน่ากลัวเลยค่ะ มา HK แบบด่วน ๆ เรื่องงานแพทบินไฟล์ทดึก ถึงโรงแรมดึกประมาณเที่ยงคืน แพทนอน รร.ในบริเวณสนามบินเลย (ตั้งใจจองรร.ดีเลยนะคะ 5 ดาวเพราะพักคนเดียว)
พอเช็กอินแล้วก็เข้าลิฟต์ ในลิฟต์มี ผช. ต่างชาติสองคน เอาการ์ดแตะลิฟต์ แพทเห็นขึ้นเลข 6 กับ 3 แพทอยู่ชั้น 3 พอถึงชั้น 3 ผช.คนนึงก็เดินออกไปก่อน แพทก็รอให้เค้าเดินไปก่อนเพราะเราเดินทางคนเดียวเนอะ ห้องเราอยู่สุดทางเลยเพราะเป็นห้อง suite ที่รร. ใจดีอัปเกรดให้
ผช. คนนั้นเดินช้าผิดปกติมาก แพทก็เดินตามเค้าช้า ๆ เค้าหันมามองแล้วเดินต่อช้า ๆ แพทเริ่มกลัวเลยหยุดรอให้เค้าถึงห้องเค้าก่อน เค้าหันมามองว่าทำไมเราหยุดแพทเลยเดินต่อแบบช้า ๆ ถึงกลางทางเค้าหยุดที่หน้าห้องนึง แต่ไม่แตะบัตรซักที แพทเดินจะถึงเค้าแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยและห้องอยู่ไกลมาก เลยรีบเดินผ่านเค้า หยิบมือถือมาโทรหาชิฟ ระหว่างรอชิฟรับสาย แพทก็พูดคนเดียวไปตลอดว่า จะถึงห้องแล้ว ใกล้แล้วกำลังเดินไป ระหว่างคุยรีบเดินไปก็หันไปมองผช.คนนั้น เค้าก็ยังไม่เข้าห้องและมองตามมา แพทกลัวมากรีบวิ่งไปให้ถึงห้อง วิ่งเข้าห้องปิดล้อค แล้วแอบดูตรงช่องประตู แอบดูอยู่ 5 นาทีได้แล้วก็เห็นว่าเค้าเดินตามมาจนถึงหน้าห้องเราจริง ๆ แล้วก็เดินกลับไป
จังหวะนั้นช็อกมากทำอะไรไม่ถูกนั่งตัวสั่นอยู่พักนึง แล้วก็โทรแจ้ง reception เค้าบอกว่าจะ run security check ให้ทั้ง floor และให้เค้าเช็ก cctv ด้วย เค้ารับปากแพทรอ แต่รอไม่ไหว โทรไปตามสองรอบ รอบสามเค้าให้คุยกับ manager แพทเลยขอเค้าว่างั้นขอเปลี่ยนห้องและขอคนมารับด้วย แปปเดียวเค้าก็ขึ้นมาสองคน manager กับ head security พอเห็นเค้าสองคนแพทน้ำตาไหลนิดนึงโล่งใจ
เค้าเตรียมการ์ดมาให้ 2 ห้อง ห้องนึงเป็น suite เหมือนกันแต่สุดทางเดินเหมือนเดิม กับอีกห้องเป็นห้องปกติแต่ใกล้ลิฟต์ แพทเลือกห้องปกติ เค้าแจ้งว่า check cctv แล้ว สรุปแล้ว ผช. คนนั้นเป็นแขกโรงแรมจริง และน่าจะเมาเพราะก่อนหน้านั้นเห็นนังดื่มอยู่ที่บาร์ แต่ใด ๆ ก็เหอะ เค้าเดินตามมาถึงหน้าห้องจริง ๆ อะน่ากลัวมาก
ตอนนี้แพทปลอดภัยดีแล้ว หายตื่นกลัวแล้ว เดี๋ยวจะนอนแล้วพรุ่งนี้ลุยงานด่วน ๆ ค่ำ ๆ บินกลับละจ้า”
ล่าสุด เธอออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุด ระบุว่า “รายงานตัวเช้านี้ค่า ปลอดภัยดี นอนได้นิดหน่อย กำลังจะออกไปลุยงานค่า “
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แห่ยินดี แพท วงเคลียร์ คลอดลูกสาว น้องเรอารฎา ควงสามียิ้มแฉ่งรับปีใหม่
- ร่วมยินดี “แพท วงเคลียร์” ท้องลูกคนแรก อวดความน่ารักคุณพ่อมือใหม่
- ‘แพท วงเคลียร์’ แชร์อุทาหรณ์ ฝืนลุยงานหนัก เล่าที่มาภาพนั่งวีลแชร์กลางสนามบิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: