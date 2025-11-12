ข่าวดาราบันเทิง

น่ากลัวมาก! แพท วงเคลียร์ เล่านาที ชายต่างชาติเมาตามถึงห้องพัก โรงแรม 5 ดาว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 11:09 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 11:09 น.
59
แพท วงเคลียร์ แชร์ประสบการณ์ ถูกชายต่างชาติเมา ตามถึงหน้าห้องพัก

แพท วงเคลียร์ แชร์ประสบการณ์ ถูกชายต่างชาติเมาเดินตามจากลิฟต์โรงแรม 5 ดาวจนถึงหน้าห้องพัก โชคดีวิ่งหนีได้ทัน โทรแจ้ง รปภ. จัดการ ล่าสุด ปลอดภัยดี

เตือนภัยคนเดินทางคนเดียว นักร้องสาวร็อก แพท รัณนภันต์ หรือ แพท วงเคลียร์ ออกมาแชร์ประสบการณ์หลังจากเดินทางไปทำงานที่ฮ่องกงคนเดียว ผ่านเฟซบุ๊ก Patklear หลังเจอเรื่องราวสุดช็อกถูกชายชาวต่างชาติซึ่งเป็นแขกในโรงแรมเดินตามตั้งแต่ในลิฟต์จนถึงหน้าห้องพัก

เธอได้โพสต์ร่ายยาวเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น เผยว่า “นาน ๆ ทีแพทจะเดินทางบินคนเดียว ครั้งนี้เกิดเหตุน่ากลัวเลยค่ะ มา HK แบบด่วน ๆ เรื่องงานแพทบินไฟล์ทดึก ถึงโรงแรมดึกประมาณเที่ยงคืน แพทนอน รร.ในบริเวณสนามบินเลย (ตั้งใจจองรร.ดีเลยนะคะ 5 ดาวเพราะพักคนเดียว)

พอเช็กอินแล้วก็เข้าลิฟต์ ในลิฟต์มี ผช. ต่างชาติสองคน เอาการ์ดแตะลิฟต์ แพทเห็นขึ้นเลข 6 กับ 3 แพทอยู่ชั้น 3 พอถึงชั้น 3 ผช.คนนึงก็เดินออกไปก่อน แพทก็รอให้เค้าเดินไปก่อนเพราะเราเดินทางคนเดียวเนอะ ห้องเราอยู่สุดทางเลยเพราะเป็นห้อง suite ที่รร. ใจดีอัปเกรดให้

ผช. คนนั้นเดินช้าผิดปกติมาก แพทก็เดินตามเค้าช้า ๆ เค้าหันมามองแล้วเดินต่อช้า ๆ แพทเริ่มกลัวเลยหยุดรอให้เค้าถึงห้องเค้าก่อน เค้าหันมามองว่าทำไมเราหยุดแพทเลยเดินต่อแบบช้า ๆ ถึงกลางทางเค้าหยุดที่หน้าห้องนึง แต่ไม่แตะบัตรซักที แพทเดินจะถึงเค้าแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยและห้องอยู่ไกลมาก เลยรีบเดินผ่านเค้า หยิบมือถือมาโทรหาชิฟ ระหว่างรอชิฟรับสาย แพทก็พูดคนเดียวไปตลอดว่า จะถึงห้องแล้ว ใกล้แล้วกำลังเดินไป ระหว่างคุยรีบเดินไปก็หันไปมองผช.คนนั้น เค้าก็ยังไม่เข้าห้องและมองตามมา แพทกลัวมากรีบวิ่งไปให้ถึงห้อง วิ่งเข้าห้องปิดล้อค แล้วแอบดูตรงช่องประตู แอบดูอยู่ 5 นาทีได้แล้วก็เห็นว่าเค้าเดินตามมาจนถึงหน้าห้องเราจริง ๆ แล้วก็เดินกลับไป

จังหวะนั้นช็อกมากทำอะไรไม่ถูกนั่งตัวสั่นอยู่พักนึง แล้วก็โทรแจ้ง reception เค้าบอกว่าจะ run security check ให้ทั้ง floor และให้เค้าเช็ก cctv ด้วย เค้ารับปากแพทรอ แต่รอไม่ไหว โทรไปตามสองรอบ รอบสามเค้าให้คุยกับ manager แพทเลยขอเค้าว่างั้นขอเปลี่ยนห้องและขอคนมารับด้วย แปปเดียวเค้าก็ขึ้นมาสองคน manager กับ head security พอเห็นเค้าสองคนแพทน้ำตาไหลนิดนึงโล่งใจ

เค้าเตรียมการ์ดมาให้ 2 ห้อง ห้องนึงเป็น suite เหมือนกันแต่สุดทางเดินเหมือนเดิม กับอีกห้องเป็นห้องปกติแต่ใกล้ลิฟต์ แพทเลือกห้องปกติ เค้าแจ้งว่า check cctv แล้ว สรุปแล้ว ผช. คนนั้นเป็นแขกโรงแรมจริง และน่าจะเมาเพราะก่อนหน้านั้นเห็นนังดื่มอยู่ที่บาร์ แต่ใด ๆ ก็เหอะ เค้าเดินตามมาถึงหน้าห้องจริง ๆ อะน่ากลัวมาก

ตอนนี้แพทปลอดภัยดีแล้ว หายตื่นกลัวแล้ว เดี๋ยวจะนอนแล้วพรุ่งนี้ลุยงานด่วน ๆ ค่ำ ๆ บินกลับละจ้า”

ล่าสุด เธอออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุด ระบุว่า “รายงานตัวเช้านี้ค่า ปลอดภัยดี นอนได้นิดหน่อย กำลังจะออกไปลุยงานค่า “

แพท วงเคลียร์ แชร์ประสบการณ์เที่ยวคนเดียว เจอผู้ชายตาม
ภาพจาก Facebook : Patklear
แพท วงเคลียร์
ภาพจาก Facebook : Patklear
แพท วงเคลียร์ ปลอดภัยดีหลังถูกชายตามยันหน้าห้องพัก
ภาพจาก Facebook : Patklear

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
น้ำตาร่วง ยาย 91 ถูกจับขโมยยาให้สามีป่วยหนัก ศาลยกฟ้องทันที ชี้ &quot;ระบบล้มเหลว&quot; ข่าว

น้ำตาร่วง ยาย 91 ถูกจับขโมยยาให้สามีป่วยหนัก ศาลยกฟ้องทันที ชี้ “ระบบล้มเหลว”

4 นาที ที่แล้ว
ภาพของบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรม 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีนในชลบุรี ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม ฆาตกรรม 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีน ผู้ลงมือคือคนใกล้ชิด

41 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ ชุดเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว งวดหวยออกวันอาทิตย์ 16 พ.ย. 68 มั่นใจเด่น 6 ต้องมา เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวดหวยออกวันอาทิตย์ 16 พ.ย. 68 มั่นใจเด่น 6 ต้องมา

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สส.ปัญญารัตน์ รับเอง เป็นยายแก่ลากเรือ อาสาสมัคร เผย มีประจำเดือนลงน้ำไม่ได้

44 นาที ที่แล้ว
กรณ์ ณรงค์เดช ร้องไห้ กอดพ่อเกษม หลังศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีปลอมลายเซ็น ข่าว

กรณ์ หลั่งน้ำตากอดพ่อ เกษม ณรงค์เดช ลั่น ความเหนื่อยไม่สูญเปล่า หลังสู้คดีมานาน

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไทยให้คำมั่น ‘ดูแลความปลอดภัยสูงสุด’ แก่คณะนักกีฬา-เจ้าหน้าที่กัมพูชา ในศึกซีเกมส์ 2025

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุเก็บกัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มชนพื้นเมืองบราซิลบุกประท้วงกลางการประชุม COP30 ปมป่าแอมะซอนถูกรุกราน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตแชมป์เพาะกาย 37 ปี เสียชีวิต ข่าวกีฬา

เผยปริศนาพราก แชมป์เพาะกายวัย 37 ปี ช็อก! ปีแห่งความสูญเสียวงการกล้ามโต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ในกรุงเทพมหานครสูงถึงระดับสีส้มในบางพื้นที่ ข่าว

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม. เริ่มวิกฤตบางย่าน คลองเตย-ปทุมวัน พุ่งทะลุ 100

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตล่าสุด เป๊ก เศรณี หลังเลิก เพลง ชนม์ทิดา โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัว บันเทิง

ชีวิตล่าสุด เป๊ก เศรณี หลังเลิก เพลง ชนม์ทิดา โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ แชร์ประสบการณ์ ถูกชายต่างชาติเมา ตามถึงหน้าห้องพัก บันเทิง

น่ากลัวมาก! แพท วงเคลียร์ เล่านาที ชายต่างชาติเมาตามถึงห้องพัก โรงแรม 5 ดาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายเตี้ย เมียติด HIV ข่าวอาชญากรรม

หนุ่มใหญ่วัย 50 เมียติด HIV ไล่ย่ำยีเด็ก 4-10 ขวบ หดหู่พบเหยื่อ 7 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียน แจงปม พี่ชายบุกทำร้าย นร.กลางห้องเรียน ยันไม่ได้นิ่งนอนใจ-ดำเนินคดีถึงที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมออินฟลูฯ ชี้แจงหลัง ฌอน POEM แฉพฤติกรรม ยันไม่มีเจตนาทำแบรนด์เสียหาย บันเทิง

หมออินฟลูฯ ชี้แจงหลัง ฌอน POEM แฉพฤติกรรม ยันไม่มีเจตนาทำแบรนด์เสียหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวันสั่งอพยพประชาชนเตรียมรับมือ “พายุฟงวอง” หลังถล่มฟิลิปปินส์ยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสกัมพูชา ปล่อยโฮ แฉถูกสื่อไทยส่องแฟลช-พูดข่มขู่ โต้ข่าวถูกบังคับถอดรองเท้าขึ้นบ้านเรือนไทย บันเทิง

นางงามกัมพูชา ร้องไห้ อ้างถูกไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้าขึ้นบ้านเรือนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
predator badlands box office บันเทิง

“Predator: Badlands” เปิดตัว 80 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก สวนกระแสซบเซา Box Office

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัดคลังชี้ ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส จำนวน 239,731 ราย ไม่ใช้จ่ายตามกำหนด ถูกดึงสิทธิคืนไปเปิดเฟส 2 ด้านยอดใช้จ่ายรวมทะลุ 3.1 หมื่นล้านบาท เศรษฐกิจ

คลังตัดสิทธิ์ 2.39 แสนคน “คนละครึ่งพลัส” นำเงินที่เหลือไปเปิด เฟส 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปสุดช็อก สะพานยักษ์ในเสฉวนพังถล่ม หลังเปิดใช้งานได้ไม่กี่เดือน โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลเดือด ครูอุดรฯ ตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ จ่ายค่าโบว์ไว้อาลัย ข่าว

โซเชียลเดือด ครูอุดรฯ ตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ จ่ายค่าโบว์ถวายอาลัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฌอน POEM แฉ หมออินฟลู ลวงโลก! ทำคอนเทนต์โจมตีปั่นยอด พบหลายร้านตกเป็นเหยื่อ บันเทิง

ฌอน POEM แลกหมัดแฉ หมออินฟลู ลวงโลก ทำคอนเทนต์โจมตีปั่นยอด หลายร้านตกเป็นเหยื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
NOAA เตือนภัย โลกกำลังเผชิญ พายุสุริยะรุนแรงระดับ G4 ข่าวต่างประเทศ

NOAA เตือนภัย โลกกำลังเผชิญ พายุสุริยะรุนแรงระดับ G4

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมีทำร้ายรถของพนักงานให้อาหาร ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึก! หมีคลั่งโจมตีรถนาทีให้อาหาร ตัวเลขน่าวิตกพุ่งเป็นประวัติการณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอหมิว พี่สาวหมอมุกกินเค้ก ออกมาเคลื่อนไหวปกป้องน้องสาวจากดราม่า ข่าว

พี่สาว “หมอมุกกินเค้ก” แจงเอง สู้กลับปมดราม่าลองชุด POEM ชี้ ถูกพนักงานพูดไม่ดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 11:09 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 11:09 น.
59
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำตาร่วง ยาย 91 ถูกจับขโมยยาให้สามีป่วยหนัก ศาลยกฟ้องทันที ชี้ &quot;ระบบล้มเหลว&quot;

น้ำตาร่วง ยาย 91 ถูกจับขโมยยาให้สามีป่วยหนัก ศาลยกฟ้องทันที ชี้ “ระบบล้มเหลว”

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
ภาพของบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรม 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีนในชลบุรี

เปิดปม ฆาตกรรม 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีน ผู้ลงมือคือคนใกล้ชิด

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ ชุดเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว งวดหวยออกวันอาทิตย์ 16 พ.ย. 68 มั่นใจเด่น 6 ต้องมา

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวดหวยออกวันอาทิตย์ 16 พ.ย. 68 มั่นใจเด่น 6 ต้องมา

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568

สส.ปัญญารัตน์ รับเอง เป็นยายแก่ลากเรือ อาสาสมัคร เผย มีประจำเดือนลงน้ำไม่ได้

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
Back to top button