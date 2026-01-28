สั่งปลดผู้ก่อตั้งบ.ดัง ปมคลิปเสียงฉาว แอบเริงรักกับลูกน้องสาวในออฟฟิศหลุดว่อนเน็ต
ผู้ก่อตั้งบริษัทอสังหาฯ ดังในสิงคโปร์ถูกปลด หลังคลิปเสียงเริงรักกับลูกน้องสาวในออฟฟิศว่อนเน็ต เจ้าตัวยอมรับผิดทำครอบครัวเสียใจ
วงการอสังหาริมทรัพย์แดนลอดช่องต้องสั่นสะเทือน หลังเกิดกรณีอื้อฉาวของ “นายหลิม” (นามสมมติ) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสื่ออสังหาฯ ชื่อดัง กับลูกน้องสาวระดับบริหารที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามเกือบ 2 แสนคน จนนำไปสู่การถูกขับออกจากบริษัท
เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอที่กลายเป็นไวรัล เป็นคลิปบันทึกบรรยากาศหน้าห้องทำงานห้องหนึ่งภายในบริษัท แม้ห้องจะปิดม่านสีดำทึบ แต่กลับมีเสียงครางและเสียงกิจกรรมทางเพศดังเล็ดลอดออกมาอย่างชัดเจน จนมีคนพยายามมองลอดช่องใต้ประตูเพื่อยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้น
ในคลิปยังปรากฏภาพฝ่ายชายถือทิชชูเปียกเดินออกมาจากห้องครู่หนึ่งก่อนจะกลับเข้าไปใหม่ และท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ได้เดินออกจากห้องทำงานห้องนั้นพร้อมกัน
นอกจากนี้ ยังมีการระบุว่าฝ่ายหญิงเป็นถึงรองประธานฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัท และเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลอีกด้วย
หลังจากเผชิญกับแรงกดดันจากสังคมและความจริงที่ถูกเปิดเผยออกมา ได้มีการเผยแพร่ข้อความที่ฝ่ายชายส่งถึงพนักงานในบริษัท โดยเขายอมรับว่า “ก้าวล่วงเส้นที่ไม่ควรข้าม” และทำผิดพลาดอย่างมหันต์ พร้อมขอโทษทีมงานและยืนยันว่าจะใช้เวลาหลังจากนี้เพื่อเยียวยาจิตใจคนในครอบครัว
ขณะที่เว็บไซต์ทางการของสถาบันต้นสังกัดได้ทำการถอดชื่อและข้อมูลของทั้งคู่ออกจากทำเนียบผู้บริหารทันที เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร
ด้านชาวเน็ตสิงคโปร์ต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของการใช้สถานที่ทำงานทำเรื่องชู้สาว ขณะที่ฝ่ายหญิงได้ปิดโซเชียลมีเดียเป็นส่วนตัวเพื่อหนีจากกระแสโจมตี
