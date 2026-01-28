ด่วน! ม.6 ร้อง iLaw ถูกเกณฑ์เข้าค่ายเขาชนไก่ ตรงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. หวั่นเสียสิทธิ
นศท. ม.6 ร้องเรียนถูกบังคับเข้าค่ายเขาชนไก่ 8 ก.พ. นี้ ตรงวันเลือกตั้งจนเสียสิทธิ iLaw จี้รัฐเลื่อนกิจกรรม สังคมชี้เสี่ยงผิด ม.142 ขัดขวางการไปใช้สิทธิมีโทษอาญา
วันที่ 28 ม.ค. 2569 นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการ iLaw เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักเรียนชั้น ม.6 จำนวนมาก กรณีถูกกำหนดให้เดินทางไปเข้าค่ายฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ณ เขาชนไก่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวันออกเสียงประชามติพอดิบพอดี
นายยิ่งชีพ ระบุว่า การเข้าค่ายเป็นกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับ นศท. แต่ในขณะเดียวกัน การเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ประชาชนชาวไทยต้องไปใช้สิทธิ ดังนั้น หน่วยงานรัฐและกระทรวงกลาโหมควรพิจารณาเลื่อนวันจัดกิจกรรมออกไป เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสิทธิของเยาวชนกลุ่มนี้
พร้อมกันนี้ยังระบุด้วยว่า หากผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องการดำเนินการทางกฎหมาย ตนยินดีสนับสนุนการฟ้องคดีต่อศาล แม้จะไม่ได้รับทำคดีด้วยตนเอง แต่มีเครือข่ายที่พร้อมดำเนินการแทน เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของน้อง ๆ ม.6 ที่มีอายุถึงเกณฑ์เลือกตั้งแล้ว
ชาวเน็ตแนะเช็กกฎหมาย ม.142 โทษหนักถึงจำคุก
ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยมีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่า ตามปกติแล้วหน่วยงานรัฐต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเลือกตั้ง ไม่ควรจัดกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการไปใช้สิทธิ
นอกจากนี้ ยังมีการหยิบยกบทกำหนดโทษตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 142 ขึ้นมาเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่า
มาตรา 142 ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อ่านข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
- ไอซ์ รักชนก ยกเคส ATK นายกฯ อนุทิน ใช้เกรด WHO สวนทางชาวบ้าน ได้ของถูกคุณภาพต่ำ
- ฟาดหน้าหงาย! “ซีเค” ตอกกลับ ชาวเน็ตแซะไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ลั่น “ผมคนไทย ถ้าโง่ก็แค่เงียบ”
- ไอซ์ รักชนก เผยเหตุผล กล้าชนไม่กลัวใคร ลั่น “อีก 3-4 ปี เดี๋ยวจะต้องติดคุกแล้ว”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: