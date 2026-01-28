หมอชนบท เปิดภาพสดุดี “หมอสุภัทร” ลงพื้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ช่วงโควิด
เพจ หมอชนบท เปิดภาพสดุดี หมอสุภัทร ลงพื้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ช่วงโควิดระบาด ปี 64 เจ็บปวดวีรบุรุษถูกอำนาจรัฐขับพ้นราชการ เพราะเป็นก้างทางการเมือง
ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “”หัวใจของผู้ให้” กับ “อำนาจที่ไร้ธรรม” สดุดีวีรบุรุษชุดขาว
จาก “ผู้กอบกู้” สู่ “ผู้ถูกทำร้าย” ด้วยน้ำมือนักการเมือง ย้อนกลับไปในปี 2564… ในวันที่ลมหายใจของคนกรุงเทพฯ แผ่วเบาที่สุด ถนนทุกสายเต็มไป ด้วยแถวคอยที่มองไม่เห็นปลายทาง ประชาชนต้องนอนรอริมฟุตบาทกลางสายฝนและแดดจ้า เพียงเพื่อโอกาสสั้นๆ ในการตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นภาพความล้มเหลวของระบบส่วนกลางที่ ทอดทิ้งคนตัวเล็กตัวน้อยให้เผชิญชะตากรรมตามยถากรรม
ภาพนี้สะเทือนใจอย่างยิ่งนักรบชุด PPE ในชุมชนแออัด ผู้ที่กำลังถูกกระทำอย่างไร้คุณธรรม ท่ามกลางความมืดมิดนั้น นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ และ “กองทัพมด” จากชมรมแพทย์ชนบท ไม่ ยอมนิ่งดูดาย พวกเขาไม่ได้นั่งสั่งการอยู่ในห้องแอร์ แต่สวมชุด PPE ตัวหนา บุกตะลุยเข้าไปใน ตรอกซอกซอยที่แคบที่สุดของชุมชนแออัด
ภาพที่คุณหมอสุภัทรคุกเข่าลงกับพื้นปูน เพื่อตรวจคัดกรองและส่งยาถึงมือ “กลุ่มเปราะบาง” ผู้ ป่วยติดเตียง และคนชราที่ไม่สามารถแบกสังขารไปรอคิวที่จุดตรวจได้ คือภาพที่สลักลึกในใจคน กรุงเทพมหานคร ในนาทีที่ความตายมาเคาะประตูบ้าน
หมอสุภัทรและทีมแพทย์ชนบทคือ “แสงสว่างเดียว” ที่หยิบยื่นลมหายใจคืนมาให้ โดยไม่เกรงกลัวต่อความเหนื่อยล้าหรือเชื้อโรคร้าย บทสรุปที่เจ็บปวด: เมื่อ “ความดี” พ่ายแพ้ต่อ “อำนาจมืด” แต่วันนี้… วีรบุรุษผู้เคยปกป้องชีวิตประชาชน กลับถูก “อำนาจรัฐ” ตะเพิดออกจากราชการเพียงเพราะเขาเป็นก้างขวางคอทางการเมือง
ตลกร้ายที่แสนเศร้า ในวันที่บ้านเมืองวิกฤต เขาคือคนที่บุกเข้าแนวหน้า เสี่ยงตาย ช่วยประชาชน ความจริงที่ขมขื่น ในวันที่การเลือกตั้งใกล้เข้ามา เขาถูกเตะตัดขาเพียงเพราะยืนหยัดในความถูกต้อง
คำถามถึงสังคม
เราจะปล่อยให้ข้าราชการที่ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ ถูกกำจัดไปโดยนักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่างนั้นหรือ? การปลดหมอสุภัทรไม่ใช่แค่การไล่หมอออกคนหนึ่ง แต่มันคือการ “ตบหน้า” ประชาชนทุกคนที่ หมอเคยช่วยชีวิตไว้ และเป็นสัญญาณเตือนว่า…ในประเทศนี้ ความกตัญญูต่อประชาชนอาจมีราคาที่ต้องจ่ายเป็นอาชีพการงาน”
