ข่าวการเมือง

หมอชนบท เปิดภาพสดุดี “หมอสุภัทร” ลงพื้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ช่วงโควิด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 12:47 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 12:47 น.
69

เพจ หมอชนบท เปิดภาพสดุดี หมอสุภัทร ลงพื้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ช่วงโควิดระบาด ปี 64 เจ็บปวดวีรบุรุษถูกอำนาจรัฐขับพ้นราชการ เพราะเป็นก้างทางการเมือง

ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “”หัวใจของผู้ให้” กับ “อำนาจที่ไร้ธรรม” สดุดีวีรบุรุษชุดขาว

จาก “ผู้กอบกู้” สู่ “ผู้ถูกทำร้าย” ด้วยน้ำมือนักการเมือง ย้อนกลับไปในปี 2564… ในวันที่ลมหายใจของคนกรุงเทพฯ แผ่วเบาที่สุด ถนนทุกสายเต็มไป ด้วยแถวคอยที่มองไม่เห็นปลายทาง ประชาชนต้องนอนรอริมฟุตบาทกลางสายฝนและแดดจ้า เพียงเพื่อโอกาสสั้นๆ ในการตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นภาพความล้มเหลวของระบบส่วนกลางที่ ทอดทิ้งคนตัวเล็กตัวน้อยให้เผชิญชะตากรรมตามยถากรรม

ภาพนี้สะเทือนใจอย่างยิ่งนักรบชุด PPE ในชุมชนแออัด ผู้ที่กำลังถูกกระทำอย่างไร้คุณธรรม ท่ามกลางความมืดมิดนั้น นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ และ “กองทัพมด” จากชมรมแพทย์ชนบท ไม่ ยอมนิ่งดูดาย พวกเขาไม่ได้นั่งสั่งการอยู่ในห้องแอร์ แต่สวมชุด PPE ตัวหนา บุกตะลุยเข้าไปใน ตรอกซอกซอยที่แคบที่สุดของชุมชนแออัด

ภาพที่คุณหมอสุภัทรคุกเข่าลงกับพื้นปูน เพื่อตรวจคัดกรองและส่งยาถึงมือ “กลุ่มเปราะบาง” ผู้ ป่วยติดเตียง และคนชราที่ไม่สามารถแบกสังขารไปรอคิวที่จุดตรวจได้ คือภาพที่สลักลึกในใจคน กรุงเทพมหานคร ในนาทีที่ความตายมาเคาะประตูบ้าน

หมอสุภัทรและทีมแพทย์ชนบทคือ “แสงสว่างเดียว” ที่หยิบยื่นลมหายใจคืนมาให้ โดยไม่เกรงกลัวต่อความเหนื่อยล้าหรือเชื้อโรคร้าย บทสรุปที่เจ็บปวด: เมื่อ “ความดี” พ่ายแพ้ต่อ “อำนาจมืด” แต่วันนี้… วีรบุรุษผู้เคยปกป้องชีวิตประชาชน กลับถูก “อำนาจรัฐ” ตะเพิดออกจากราชการเพียงเพราะเขาเป็นก้างขวางคอทางการเมือง

ตลกร้ายที่แสนเศร้า ในวันที่บ้านเมืองวิกฤต เขาคือคนที่บุกเข้าแนวหน้า เสี่ยงตาย ช่วยประชาชน ความจริงที่ขมขื่น ในวันที่การเลือกตั้งใกล้เข้ามา เขาถูกเตะตัดขาเพียงเพราะยืนหยัดในความถูกต้อง

คำถามถึงสังคม

เราจะปล่อยให้ข้าราชการที่ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ ถูกกำจัดไปโดยนักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่างนั้นหรือ? การปลดหมอสุภัทรไม่ใช่แค่การไล่หมอออกคนหนึ่ง แต่มันคือการ “ตบหน้า” ประชาชนทุกคนที่ หมอเคยช่วยชีวิตไว้ และเป็นสัญญาณเตือนว่า…ในประเทศนี้ ความกตัญญูต่อประชาชนอาจมีราคาที่ต้องจ่ายเป็นอาชีพการงาน”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

Pornhub เตรียมบล็อกผู้ใช้งานหน้าใหม่ใน UK 2 ก.พ.นี้ เซ่นกฎหมายยืนยันอายุสุดเข้ม

2 นาที ที่แล้ว
ใจสลาย &quot;หลุยส์-นุ่น&quot; สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก บันเทิง

ใจสลาย “หลุยส์-นุ่น” สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ภูเก็ต ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ ดำเนินการเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม

4 นาที ที่แล้ว
เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี ข่าวการเมือง

เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

16 นาที ที่แล้ว
ซีเค เจิง ตอบโต้ชาวเน็ตเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งในโพสต์ล่าสุด ข่าว

ฟาดหน้าหงาย! “ซีเค” ตอกกลับ ชาวเน็ตแซะไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ลั่น “ผมคนไทย ถ้าโง่ก็แค่เงียบ”

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนเอกสาร ประกันสังคม พบจ้างตัดชุดสูท-ทำปฏิทิน วิธีเฉพาะเจาะจง ได้เจ้าเดิมตลอด

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุมตัวชายมะกัน ฉีดของเหลวปริศนามีกลิ่นแอมโมเนีย ใส่นักการเมืองหญิง (คลิป)

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม โต้ดราม่า รักษามะเร็ง ไม่ด้อยกว่าบัตรทอง ยาดี-รังสีครอบคลุม เศรษฐกิจ

ประกันสังคม โต้ดราม่า รักษามะเร็ง ไม่ด้อยกว่าบัตรทอง ยาดี-รังสีครอบคลุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงปัญหาเบี้ยเลี้ยงชายแดนล่าช้า ข่าว

กองทัพภาค 2 แจงปม เบี้ยเลี้ยงชายแดนช้า ยันเงินเข้าแล้ว เร่งจ่ายตกเบิกครบภายใน 2 ก.พ. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมายถึงสื่อมวลชน แจ้งกำหนดการแถลงข่าวอัปเดตการสูญเสีย พร้อมสูตินารีแพทย์ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมาย แถลงสูญเสีย พร้อมหมอสูติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พีเอสวี พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ถ่ายหนังเรื่องใหม่ เผยติดใจจนไม่อยากอ่านข่าว บันเทิง

พี่หนุ่ม เล่าโมเมนต์เป็นดารา ถ่ายหนังฟอร์มยักษ์ การันตีบทดี ติดใจจนไม่อยากอ่านข่าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัน จอมพลัง เปิดภาพเขมรขุดคูเลต ยาวหลายกิโลฯ เติมของได้สบายๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลือสะพัด! ดร.มัลลิกา เผย เฉินจื้อ สารภาพเป็นแค่ลูกจ้าง ซัดทอด “วุ้นเส้น-คนในคลองเปรม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเรือช่วยเหลือวัยรุ่นจากการทำร้ายกลางแยกสรรพาวุธ ข่าว

คลิปทหารเรือใจเด็ด ขวางแก๊งโจ๋ ควงมีดรุมยำอริกลางแยก สังคมยกนิ้ว “ทำดี ต้องชื่นชม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เด็กป.2 ถูกเพื่อนบูลลี่ “กินยาเพราะปัญญาอ่อน” เรื่องนี้ครูประจำชั้นรู้คนเดียว พ่อสงสัยข้อมูลหลุดได้ไง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“กัมพูชา” ร่วม “คณะกรรมการสันติภาพ” ของ “ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดับพุ่ง 30 ศพ พายุฤดูหนาวถล่มสหรัฐฯ ประชาชน 5 แสนครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 30 ศพ พายุฤดูหนาวถล่มสหรัฐฯ ประชาชน 5 แสนครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Ajit Pawar รองมุขมนตรีเครื่องบินตกเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ช็อกอินเดีย! Ajit Pawar รองมุขมนตรี เครื่องบินตกไฟลุกท่วม ดับยกลำ 5 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;เรวัช&quot; เผยสาเหตุ เคยคิดทิ้งเก้าอี้ตำรวจ ลั่นถ้าไปอยู่ ป.ป.ช. หลายคนเหนื่อยแน่ ข่าว

ลูกชาย “เรวัช” เผย เคยคิดทิ้งเก้าอี้ตำรวจ ลั่นถ้าไปอยู่ ป.ป.ช. หลายคนเหนื่อยแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบนฟิก้า พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไล่ออก ปลัดจังหวัดสงขลา เซ่นคดีทุจริตสวนปาล์มฯ สมัยนั่งนายอำเภอ ข่าวการเมือง

ไล่ออก ปลัดจังหวัดสงขลา เซ่นคดีทุจริตสวนปาล์มฯ สมัยนั่งนายอำเภอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 12:47 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 12:47 น.
69
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Pornhub เตรียมบล็อกผู้ใช้งานหน้าใหม่ใน UK 2 ก.พ.นี้ เซ่นกฎหมายยืนยันอายุสุดเข้ม

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
ใจสลาย &quot;หลุยส์-นุ่น&quot; สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

ใจสลาย “หลุยส์-นุ่น” สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

ภูเก็ต ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ ดำเนินการเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

โมนาโก พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
Back to top button