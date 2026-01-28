พรรคประชาชน แถลงปม “หมอสุภัทร” ยืนยันยังมีสถานะผู้สมัคร สส. เหมือนเดิม
พรรคประชาชน ออกแถลงปม หมอสุภัทร ยืนยันยังมีสถานะผู้สมัคร สส. เหมือนเดิม พร้อมต่อสู้ถึงที่สุดหากพบว่าเป็นปลดอย่างไม่เป็นธรรม
พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กรณีการปลดนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ออกจากราชการ
ตามที่มีข่าวปรากฏว่า ในวันที่ 22 มกราคม 2569 อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ที่มีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน มีมติเสียงข้างมากให้ปลดนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีต ผอ. โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา ออกจากราชการ ซึ่งปัจจุบันนายแพทย์สุภัทรได้ลาออกจากราชการมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนในจังหวัดสงขลา เขต 2
พรรคประชาชนขอแถลงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
1. พรรคยืนยันว่า ในขณะนี้ นายแพทย์สุภัทร ยังมีสถานะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ในจังหวัดสงขลา เขต 2 โดยชอบด้วยกฎหมาย ตราบเท่าที่ศาลฎีกายังไม่มีคำสั่งให้นายแพทย์สุภัทร พ้นจากสถานะการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตดังกล่าว
2. พรรคยืนยันว่า หากกระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งให้นายแพทย์สุภัทร พ้นจากราชการด้วยเหตุผิดวินัยร้ายแรง พรรคประชาชนและนายแพทย์สุภัทร จะดำเนินการต่อสู้ในกรณีดังกล่าว ทั้งในชั้นกระบวนการภายในของระบบราชการ ในกระบวนการชั้นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเขต 2 จังหวัดสงขลา และในชั้นกระบวนการทางศาลอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุผลทางข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวางบรรทัดฐานไว้
3. พรรคประชาชนเห็นว่า หากการออกคำสั่งให้ปลดนายแพทย์สุภัทรออกจากราชการ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นธรรม และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ออกคำสั่งมีเจตนากลั่นแกล้งให้นายแพทย์สุภัทร ต้องเสียหาย ไม่สามารถเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไปได้ พรรคประชาชนและนายแพทย์สุภัทรก็จำเป็นต้องต่อสู้อย่างถึงที่สุด เพื่อประโยชน์ในการรักษาความยุติธรรมในระบบราชการ รักษาสิทธิโดยชอบของนายแพทย์สุภัทร และรักษาสิทธิของประชาชนที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งให้นายแพทย์สุภัทร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดสงขลา เขต 2”
