แอต.มาดริด พบ โบโด กลิมท์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 11:01 น.
28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง แอต.มาดริด พบ โบโด กลิมท์ ที่สนาม ริยาร์ด แอร์ เมโทรโปลิตาโน่ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แอต.มาดริด VS โบโด กลิมท์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
  • แมตช์การแข่งขัน : แอต.มาดริด พบ โบโด กลิมท์
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : ริยาห์ด แอร์ เมโทรโปลิตาโน่
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS MAX
Credit : Atlético de Madrid

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แอตเลติโก มาดริด

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพตราหมี ของกุนซือ ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ จะยังไม่มีชื่อของ อองตวน กรีซมันน์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยาน โอบลัค พร้อมกองหลัง 4 คน มาร์กอส ยอเรนเต้, เดวิด ฮันค์โก้, มาร์ค พูบิลล์, มัตเตโอ รุกเกรี่ แดนกลางเป็น จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, ธิอาโก้ อัลมาด้า ส่วนคู่กองหน้าเป็น ฮูเลี่ยน อัลวาเรส กับ อเล็กซานเดอร์ ซอร์ล็อธ

Credit : Atlético de Madrid

โบโด กลิมท์

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ เชทิล คนุตเซน จะไม่มีชื่อของ ไฮตาม อาลีซามี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ฮากอน เอฟเยน กับ ซอนเดร เฟต

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิกิต้า ไฮกิน พร้อมกองหลัง 4 คน เฟรดริค เซอโวลด์, วิลลาดส์ นีลเซ่น, โอดิน เบอทัฟต์, เฟรดริค เบอคาน แดนกลางเป็น อุลริค ซอลต์เนส, พาทริค เบิร์ก, ซอนเดร ออคเลนด์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ โอเล่ ดิดริค บลอมเบิร์ก, แคสเปอร์ เฮิร์จ และ เยนส์ เพตเตอร์ เฮาเก้

Credit : Fotballklubben Bodø/Glimt

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอต.มาดริด – โบโด กลิมท์

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แอต.มาดริด

  • 25/01/26 ชนะ มายอร์ก้า 3-0 (ลาลีกา)
  • 21/01/26 เสมอ กาลาตาซาราย 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/01/26 ชนะ อลาเบส 1-0 (ลาลีกา)
  • 14/01/26 ชนะ ลอ คอร์ลุนญ่า 1-0 (โกปา เดล เรย์)
  • 08/01/26 แพ้ เรอัล มาดริด 1-2 (สแปนิช ซูเปอร์คัพ)

โบโด กลิมท์

  • 20/01/26 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/01/26 ชนะ ดิออสกียอร์ 4-1 (กระชับมิตร)
  • 06/01/26 ชนะ โกรนิงเก้น 4-0 (กระชับมิตร)
  • 10/12/25 เสมอ ดอร์ทมุนด์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 30/11/25 ชนะ เฟรดริกซ์สตรัค 5-0 (นอร์เวย์ อีลีตซีเรียน)
Credit : Atlético de Madrid

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แอต.มาดริด (4-3-3) : ยาน โอบลัค (GK) – มาร์กอส ยอเรนเต้, เดวิด ฮันค์โก้, มาร์ค พูบิลล์, มัตเตโอ รุกเกรี่ – จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, ธิอาโก้ อัลมาด้า – ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ, อเล็กซานเดอร์ ซอร์ล็อธ

โบโด กลิมท์ (4-3-3) : นิกิต้า ไฮกิน (GK) – เฟรดริค เซอโวลด์, โอดิน เบอทัฟต์, ยอสไตน์ กุนเดอเซ่น, เฟรดริค เบอคาน – อุลริค ซอลต์เนส, พาทริค เบิร์ก, ซอนเดร ออคเลนด์ – โอเล่ ดิดริค บลอมเบิร์ก, แคสเปอร์ เฮิร์จ, เยนส์ เพตเตอร์ เฮาเก้

Credit : Fotballklubben Bodø/Glimt

Thaiger ทายผลบอล แอต.มาดริด 2-1 โบโด กลิมท์

 

Photo of Bas

Bas

