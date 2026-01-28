แอต.มาดริด พบ โบโด กลิมท์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง แอต.มาดริด พบ โบโด กลิมท์ ที่สนาม ริยาร์ด แอร์ เมโทรโปลิตาโน่ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
- แมตช์การแข่งขัน : แอต.มาดริด พบ โบโด กลิมท์
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : ริยาห์ด แอร์ เมโทรโปลิตาโน่
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS MAX
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แอตเลติโก มาดริด
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพตราหมี ของกุนซือ ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ จะยังไม่มีชื่อของ อองตวน กรีซมันน์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยาน โอบลัค พร้อมกองหลัง 4 คน มาร์กอส ยอเรนเต้, เดวิด ฮันค์โก้, มาร์ค พูบิลล์, มัตเตโอ รุกเกรี่ แดนกลางเป็น จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, ธิอาโก้ อัลมาด้า ส่วนคู่กองหน้าเป็น ฮูเลี่ยน อัลวาเรส กับ อเล็กซานเดอร์ ซอร์ล็อธ
โบโด กลิมท์
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ เชทิล คนุตเซน จะไม่มีชื่อของ ไฮตาม อาลีซามี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ฮากอน เอฟเยน กับ ซอนเดร เฟต
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิกิต้า ไฮกิน พร้อมกองหลัง 4 คน เฟรดริค เซอโวลด์, วิลลาดส์ นีลเซ่น, โอดิน เบอทัฟต์, เฟรดริค เบอคาน แดนกลางเป็น อุลริค ซอลต์เนส, พาทริค เบิร์ก, ซอนเดร ออคเลนด์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ โอเล่ ดิดริค บลอมเบิร์ก, แคสเปอร์ เฮิร์จ และ เยนส์ เพตเตอร์ เฮาเก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอต.มาดริด – โบโด กลิมท์
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แอต.มาดริด
- 25/01/26 ชนะ มายอร์ก้า 3-0 (ลาลีกา)
- 21/01/26 เสมอ กาลาตาซาราย 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/01/26 ชนะ อลาเบส 1-0 (ลาลีกา)
- 14/01/26 ชนะ ลอ คอร์ลุนญ่า 1-0 (โกปา เดล เรย์)
- 08/01/26 แพ้ เรอัล มาดริด 1-2 (สแปนิช ซูเปอร์คัพ)
โบโด กลิมท์
- 20/01/26 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/01/26 ชนะ ดิออสกียอร์ 4-1 (กระชับมิตร)
- 06/01/26 ชนะ โกรนิงเก้น 4-0 (กระชับมิตร)
- 10/12/25 เสมอ ดอร์ทมุนด์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 30/11/25 ชนะ เฟรดริกซ์สตรัค 5-0 (นอร์เวย์ อีลีตซีเรียน)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แอต.มาดริด (4-3-3) : ยาน โอบลัค (GK) – มาร์กอส ยอเรนเต้, เดวิด ฮันค์โก้, มาร์ค พูบิลล์, มัตเตโอ รุกเกรี่ – จูเลียโน่ ซิเมโอเน่, โกเก้, ปาโบล บาร์ริออส, ธิอาโก้ อัลมาด้า – ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ, อเล็กซานเดอร์ ซอร์ล็อธ
โบโด กลิมท์ (4-3-3) : นิกิต้า ไฮกิน (GK) – เฟรดริค เซอโวลด์, โอดิน เบอทัฟต์, ยอสไตน์ กุนเดอเซ่น, เฟรดริค เบอคาน – อุลริค ซอลต์เนส, พาทริค เบิร์ก, ซอนเดร ออคเลนด์ – โอเล่ ดิดริค บลอมเบิร์ก, แคสเปอร์ เฮิร์จ, เยนส์ เพตเตอร์ เฮาเก้
Thaiger ทายผลบอล แอต.มาดริด 2-1 โบโด กลิมท์
