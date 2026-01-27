ฐปณีย์ โพสต์เล่าปี 64 ติดตามแพทย์ชนบท จากวัน “บุกกรุง” สู่มรสุทธิติดตัว “หมอสุภัทร”
บันทึกจาก “แยม ฐปณีย์” จากวัน “บุกกรุง” สู่มรสุทธิติดตัว หมอสุภัทร กับความจริงที่ประชาชนต้องรู้ มติปลดที่ยังเป็นหมัน กับกระบวนการสู้เพื่อความจริงที่ต้องลุ้นกันอีกยาว
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2564 ในวันที่กรุงเทพมหานครถูกปกคลุมด้วยวิกฤตโควิด-19 ภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลุ่มหนึ่งที่นำโดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท บุกเข้าสู่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุก คือ ภารกิจที่ชื่อว่า “แพทย์ชนบทบุกกรุง” และฐปณีย์ เอียดศรีไชย เป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ติดตามภารกิจนั้นอย่างใกล้ชิด ได้เห็นหยาดเหงื่อความตั้งใจในการกู้ชีพคนเมืองของทีมแพทย์จากแดนใต้
ทว่าจากวันนั้น เส้นทางชีวิตของ “หมอสุภัทร” กลับเต็มไปด้วยขวากหนามทางการเมืองและวินัยราชการ
- ปี 2566 ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
- ปีถัดมา ถูกสั่งย้ายจากโรงพยาบาลจะนะ ไปยังโรงพยาบาลสะบ้าย้อย
- ปี 2569 ตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่อก้าวสู่เส้นทางนักเมือง ลงสมัคร สส. ในนามพรรคประชาชน
ล่าสุด มติจากคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม (อ.ก.พ.สธ.) ที่สั่งปลด นพ.สุภัทร ออกจากราชการในปมการจัดซื้อชุดตรวจ ATK กลายเป็นประเด็นที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ ฐปณีย์ ผู้สื่อข่าวได้สรุปข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์ใน The Reporters ไว้อย่างชัดเจนว่า มตินี้ “ยังไม่จบ”
แยม ฐปณีย์ กล่าวว่า มติปลดปัจจุบันยังไม่มีผลทันที ต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ชุดใหญ่ และรอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม โดยการสอบสวนที่ถูกกังขานั้น นพ.สุภัทร ยืนยันว่าตลอดการสอบสวนวินัยของกระทรวงสาธารณสุข “ไม่เคยมีการเรียกตัวเขาไปให้ปากคำเลยแม้แต่ครั้งเดียว” ซึ่งเจ้าตัวพร้อมจะไปชี้แจงความบริสุทธิ์ในชั้น ก.พ. ต่อไป
ปม ATK ยืนยันชัดเจนว่า จัดซื้อมาในราคาที่ถูกกว่าปกติ และไม่ได้มีการ “แบ่งซื้อแบ่งจ้าง” ตามที่ถูกกล่าวหา แต่ทำเพื่อความรวดเร็วในการช่วยชีวิตคนภายใต้ระเบียบฉุกเฉิน
ส่วนประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือ หมอสุภัทรยังสามารถเป็น สส. ได้หรือไม่?
ฐปณีย์วิเคราะห์ผ่านหลักข้อกฎหมายว่า คุณสมบัติยังอยู่เพราะมติทางวินัยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติการเป็นผู้สมัคร สส. เพราะกระบวนการอุทธรณ์ยังต้องสู้กันอีกนานหลายปี แม้จะมีคนไปร้องเรียน กกต. แต่เรื่องต้องผ่านการสอบสวนและส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย ซึ่งไม่มีทางเสร็จสิ้นก่อนวันเลือกตั้งแน่นอน
ด้วยหลักฐานและความจริงที่ยังมีสิทธิ์พิสูจน์ได้ในชั้นอุทธรณ์ ฐปณีย์จึงสื่อสารไปยังประชาชนว่า “อย่าเพิ่งกาโหวตโน” เพียงเพราะความสับสนในข่าวสาร เพราะ ณ วันนี้ (27 ม.ค.) นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ยังมีคุณสมบัติผู้สมัคร สส. ครบถ้วนตามกฎหมาย การเลือกในครั้งนี้จึงมั่นใจได้ว่า “คะแนนเสียงของท่านจะไม่ตกน้ำแน่นอน”.
ขอบคุณข้อมูล : Thapanee Eadsrichai
