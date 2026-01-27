ข่าวการเมือง

ฐปณีย์ โพสต์เล่าปี 64 ติดตามแพทย์ชนบท จากวัน “บุกกรุง” สู่มรสุทธิติดตัว “หมอสุภัทร”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 11:25 น.
78
ฐาปนีย์หมอสุภัทร แพทย์ชนบทบุกกรุง
แฟ้มภาพ @Facebook

บันทึกจาก “แยม ฐปณีย์” จากวัน “บุกกรุง” สู่มรสุทธิติดตัว หมอสุภัทร กับความจริงที่ประชาชนต้องรู้ มติปลดที่ยังเป็นหมัน กับกระบวนการสู้เพื่อความจริงที่ต้องลุ้นกันอีกยาว

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2564 ในวันที่กรุงเทพมหานครถูกปกคลุมด้วยวิกฤตโควิด-19 ภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลุ่มหนึ่งที่นำโดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท บุกเข้าสู่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุก คือ ภารกิจที่ชื่อว่า “แพทย์ชนบทบุกกรุง” และฐปณีย์ เอียดศรีไชย เป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ติดตามภารกิจนั้นอย่างใกล้ชิด ได้เห็นหยาดเหงื่อความตั้งใจในการกู้ชีพคนเมืองของทีมแพทย์จากแดนใต้

ทว่าจากวันนั้น เส้นทางชีวิตของ “หมอสุภัทร” กลับเต็มไปด้วยขวากหนามทางการเมืองและวินัยราชการ

  • ปี 2566 ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
  • ปีถัดมา ถูกสั่งย้ายจากโรงพยาบาลจะนะ ไปยังโรงพยาบาลสะบ้าย้อย
  • ปี 2569 ตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่อก้าวสู่เส้นทางนักเมือง ลงสมัคร สส. ในนามพรรคประชาชน

ล่าสุด มติจากคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม (อ.ก.พ.สธ.) ที่สั่งปลด นพ.สุภัทร ออกจากราชการในปมการจัดซื้อชุดตรวจ ATK กลายเป็นประเด็นที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ ฐปณีย์ ผู้สื่อข่าวได้สรุปข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์ใน The Reporters ไว้อย่างชัดเจนว่า มตินี้ “ยังไม่จบ”

แยม ฐปณีย์ กล่าวว่า มติปลดปัจจุบันยังไม่มีผลทันที ต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ชุดใหญ่ และรอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม โดยการสอบสวนที่ถูกกังขานั้น นพ.สุภัทร ยืนยันว่าตลอดการสอบสวนวินัยของกระทรวงสาธารณสุข “ไม่เคยมีการเรียกตัวเขาไปให้ปากคำเลยแม้แต่ครั้งเดียว” ซึ่งเจ้าตัวพร้อมจะไปชี้แจงความบริสุทธิ์ในชั้น ก.พ. ต่อไป

ปม ATK ยืนยันชัดเจนว่า จัดซื้อมาในราคาที่ถูกกว่าปกติ และไม่ได้มีการ “แบ่งซื้อแบ่งจ้าง” ตามที่ถูกกล่าวหา แต่ทำเพื่อความรวดเร็วในการช่วยชีวิตคนภายใต้ระเบียบฉุกเฉิน

ภาพ Facebook @Thapanee Eadsrichai

ส่วนประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือ หมอสุภัทรยังสามารถเป็น สส. ได้หรือไม่?

ฐปณีย์วิเคราะห์ผ่านหลักข้อกฎหมายว่า คุณสมบัติยังอยู่เพราะมติทางวินัยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติการเป็นผู้สมัคร สส. เพราะกระบวนการอุทธรณ์ยังต้องสู้กันอีกนานหลายปี แม้จะมีคนไปร้องเรียน กกต. แต่เรื่องต้องผ่านการสอบสวนและส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย ซึ่งไม่มีทางเสร็จสิ้นก่อนวันเลือกตั้งแน่นอน

ด้วยหลักฐานและความจริงที่ยังมีสิทธิ์พิสูจน์ได้ในชั้นอุทธรณ์ ฐปณีย์จึงสื่อสารไปยังประชาชนว่า “อย่าเพิ่งกาโหวตโน” เพียงเพราะความสับสนในข่าวสาร เพราะ ณ วันนี้ (27 ม.ค.) นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ยังมีคุณสมบัติผู้สมัคร สส. ครบถ้วนตามกฎหมาย การเลือกในครั้งนี้จึงมั่นใจได้ว่า “คะแนนเสียงของท่านจะไม่ตกน้ำแน่นอน”.

ขอบคุณข้อมูล : Thapanee Eadsrichai

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เงินเข้าวันไหน ถอนเงินสดได้ไหม?

12 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดอาวุธลับ สหรัฐใช้ลักพาตัว มาดูโร ทหารเผย หัวจะระเบิด เลือดกำเดาไหล

4 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม

9 นาที ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก ข่าว

หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” มั่นใจ ดิสนีย์แลนด์ในไทย ไม่ใช่แค่ฝัน แต่ทำได้จริง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สี จิ้นผิง กวาดล้าง “บิ๊กทหาร” สัญญาณเตือน กองทัพจีนระส่ำ อำนาจแตกแยก

24 นาที ที่แล้ว
ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 เก็บเพิ่มสูงสุด 875 บาท ได้คุ้มจ่ายไหม? เศรษฐกิจ

ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 จ่ายเพิ่ม 875 บาท เสียคุ้มไหม?

35 นาที ที่แล้ว
ป้าซาเล้งขายข้าวโพด เหยียบเทาให้จมดิน ข่าวการเมือง

“เหยียบเทาให้จมดิน!” ป้าซาเล้งขายข้าวโพด ซีนสร้างอารมณ์ร่วมที่สุด เลือกตั้ง 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งเกาหลีเหนือชดเชย 88 ล้าน ปมโฆษณาชวนเชื่อหลอกเหยื่ออพยพไป “สวรรค์บนดิน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ พนง.จับแมวฟาดกำแพง เขตสั่งปิด เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน ข่าว

สั่งปิด คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ ทุบตี-จับแมวฟาดกำแพง เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ฝากถึง “พิธา” ระวังวาทกรรมในอดีต ย้ำความสำคัญของทหาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ซิดนีย์ สวีนีย์” เสี่ยงนอนคุก ปีนป้าย Hollywood แขวนยกทรง โปรโมทแบรนด์ตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทวีเกียรติ ปัดตอบสื่อ ปมแชตหลุด เตรียมออกแถลงการณ์ ยันไม่ได้ทวงบุญคุณใคร ข่าว

ทวีเกียรติ ปัดตอบสื่อ ปมแชตหลุด เตรียมออกแถลงการณ์ ยันไม่ได้ทวงบุญคุณใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่งเฝ้าระวังไวรัสนิปาห์ คัดกรองเข้มข้น ยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฐาปนีย์หมอสุภัทร แพทย์ชนบทบุกกรุง ข่าวการเมือง

ฐปณีย์ โพสต์เล่าปี 64 ติดตามแพทย์ชนบท จากวัน “บุกกรุง” สู่มรสุทธิติดตัว “หมอสุภัทร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. สั่งลบคลิปจากเพจแม่แนน น้องสมาร์ท เนื่องจากข้อมูลบิดเบือน ข่าวการเมือง

กกต. สั่งลบคลิป เพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท” บิดเบือนข้อมูลประชามติ เสี่ยงคุก 5 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สมช. ฟ้องร้องเอาผิด “ฮุนเซน-ฮุนมาเนต” ฐานะเป็นผู้สั่งการปะทะชายแดนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเม้าท์เพิ่ม เมียพระเอก ย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน บันเทิง

เพจดังเม้าท์เพิ่ม เมียพระเอก ย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. สุพรรณบุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อ สส. สุพรรณบุรี ครบทั้ง 5 เขต เลือกตั้ง 2569 เช็กเลย ใครเบอร์ไหน พรรคอะไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนร้องไห้ เงินว่างงานไม่เข้า ข่าว

ทีหักเงินหักเอาๆ ผู้ประกันตนปล่อยโฮ! ตกงาน 3 เดือน “ประกันสังคม” ไม่เห็นหัว-อ้างระบบพัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอชวลิต&quot; ซัดประกันสังคม ภูมิใจกำไร 8 หมื่นล้าน แต่สิทธิรักษาแย่กว่าบัตรทอง ข่าว

“หมอชวลิต” ซัดประกันสังคม ภูมิใจกำไร 8 หมื่นล้าน แต่สิทธิรักษาแย่กว่าบัตรทอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม ยืนยัน “สจ.เนย์” หนีออกนอกประเทศแล้ว ปัดตอบเกี่ยวพรรคไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

‘ฮุน มาเนต’ ประกาศ กัมพูชาเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพของ “ทรัมป์” ระยะสั้น 3 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเคโพสต์ข้อความเตือนเกี่ยวกับการขายเสียงในการเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

“ซีเค” โพสต์ ไล่คนขายเสียง Unfollow ทำติ่งบางสีร้อนตัว เพจดังงง ไม่ได้พาดพิงใคร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เปิดนโยบายพรรคการเมือง ไม่ปรากฎแจกเงินล้านพรรคเพื่อไทยในเอกสาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 11:25 น.
78
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เงินเข้าวันไหน ถอนเงินสดได้ไหม?

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

เปิดอาวุธลับ สหรัฐใช้ลักพาตัว มาดูโร ทหารเผย หัวจะระเบิด เลือดกำเดาไหล

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม

กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
Back to top button