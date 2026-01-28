ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 10:07 น.
หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานกรณี เมสัน นิวแมน นักออกแบบชาวอังกฤษวัย 26 ปี เปิดเผยประสบการณ์หลังใช้ยาลดน้ำหนักกลุ่ม GLP-1 ยี่ห้อ Mounjaro จนสามารถลดน้ำหนักลงได้กว่า 75 กิโลกรัม เปลี่ยนจากเสื้อผ้าไซส์ XXXL มาเป็นไซส์ S แต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจที่สุดคือการสังเกตเห็นว่าอวัยวะเพศมีความยาวเพิ่มขึ้นถึง 7.6 เซนติเมตร หรือประมาณ 3 นิ้ว

ก่อนเข้ารับการรักษา เมสันต้องเผชิญกับภาวะโรคอ้วนรุนแรง มีพฤติกรรมเสพติดอาหารฟาสต์ฟู้ด ใช้เงินไปกับค่าอาหารสูงถึงเดือนละ 2,600 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 9 หมื่นบาท

เขาเคยพยายามลดน้ำหนักด้วยวิธีอื่นหลายครั้ง ทั้งการทานคีโต การอดอาหาร ดื่มแต่น้ำผักผลไม้ หรือแม้แต่การกินเพียงอกไก่ 2 ชิ้นต่อวันแต่ก็ไม่เป็นผล จนกระทั่งตัดสินใจใช้ยาฉีดลดน้ำหนักภายใต้การดูแลของแพทย์

เมสันระบุว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของรูปร่าง เขามีพลังงานมากขึ้น มีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้น และสามารถควบคุมพฤติกรรมการกินได้ดีกว่าเดิมมาก

กรณีที่เขารู้สึกว่าอวัยวะเพศยาวขึ้นนั้น แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะให้คำอธิบายว่า ยาลดน้ำหนักไม่ได้มีกลไกทางชีวภาพที่ช่วยเพิ่มขนาดอวัยวะเพศโดยตรงในวัยผู้ใหญ่

ผลข้างเคียงถูกใจท่านชายนี้ เรียกกันในกลุ่มผู้ใช้ยาว่า Ozempic Penis หรือ Mounjaro Penis ซึ่งในความเป็นจริงเกิดจากการที่ไขมันบริเวณหัวหน่าวกับหน้าท้องลดลงอย่างชัดเจน ทำให้ส่วนโคนของอวัยวะเพศที่เคยถูกชั้นไขมันบดบังไว้ปรากฏออกมาให้เห็นมากขึ้น จึงส่งผลทางสายตาให้ดูเหมือนมีความยาวเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

อาการองคชาตแข็งตัวผิดปกติหลังใช้ยาโอเซมปิกเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจริงของยา GLP-1 หรือไม่?

แพทย์หญิง พาเมลา แทมบินี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสองสาขา คือ อายุรศาสตร์และเวชศาสตร์การเสพติด ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมคลินิกในฐานะผู้อำนวยการทางการแพทย์ของ Engage Wellness กล่าวว่า “ในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ ที่แสดงว่ายา GLP-1 เช่น Ozempic ทำให้ขนาดอวัยวะเพศชายเพิ่มขึ้นจริง”

นอกจากนี้ Tambini ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า ยา GLP-1 ทำงานโดยหลักๆ แล้วโดยการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยส่งเสริมการลดน้ำหนักด้วยการระงับความอยากอาหารและการเปลี่ยนแปลงการทำงานของฮอร์โมนในลำไส้

“ยังไม่มีกลไกทางชีวภาพใดที่ทราบแน่ชัดว่าเชื่อมโยงสารกระตุ้นตัวรับ GLP-1 กับการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่ออวัยวะเพศ”

นายแพทย์ Stanton Honig หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และเพศสัมพันธ์แห่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเยล อ้างถึงบทวิจารณ์ที่ตีพิมพ์ในปี 2008 โดยตัวเขากับเพื่อนร่วมงาน วารสารวิจัยนานาชาติเกี่ยวกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เพื่อเป็นหลักฐาน ได้กล่าวถึงว่าไขมันที่อยู่เหนือกระดูกหัวหน่าวสามารถทำให้องคชาตดูสั้นลง ซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่า “องคชาตซ่อนเร้น”

การผ่าตัดเอาไขมันส่วนเกินออกหรือลดขนาดไขมันส่วนนี้ มักเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้องคชาตดูเด่นชัดขึ้น ทำให้ดูยาวขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการลดไขมันน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ชายใน Reddit คิดว่าอวัยวะเพศของตนดูใหญ่ขึ้น แต่ก็อาจมีปัจจัยอื่นๆ อีกสองสามอย่างที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้เช่นกัน

แทมบินีตั้งข้อสังเกตว่า ยา GLP-1 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งในบางรายอาจช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและสมรรถภาพทางเพศได้

“ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีองค์ประกอบทางจิตวิทยาด้วย” เธอกล่าว “เมื่อใครบางคนลดน้ำหนักได้ รู้สึกดีขึ้น และมีความมั่นใจมากขึ้น การรับรู้เกี่ยวกับร่างกายของพวกเขาก็อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลต่อวิธีที่พวกเขามองตัวเองในด้านรูปร่างหน้าตา”

หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร แพทยอธิบายว่า ยาลดน้ำหนักไม่ไดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศโดยตรงในวัยผู้ใหญ่

จะรู้ได้อย่างไรว่าขนาดอวัยวะเพศเปลี่ยนไป?

แทมบินีให้คำแนะนำว่า หากต้องการวัดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ต้องใช้วิธีการที่สม่ำเสมอภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทุกครั้ง เช่น การวัดระยะจากกระดูกหัวหน่าวไปจนถึงปลายอวัยวะเพศขณะแข็งตัว ทั้งก่อนและหลังเริ่มใช้ยา

หากวิธีการวัดแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน จะไม่สามารถสรุปได้ว่าขนาดที่เปลี่ยนไปเกิดจากการลดน้ำหนัก คุณภาพการแข็งตัวที่ดีขึ้น หรือเพียงแค่ความรู้สึกไปเอง โดยอ้างอิงตามวิธีการวิจัยของโฮนิก ที่ระบุว่าควรวัดความยาวจากบริเวณด้านบนของอวัยวะเพศ

ในการเก็บข้อมูลทางสถิติมักวัดจาก 3 สภาวะ คือ สภาวะปกติ (ขณะอ่อนตัว) สภาวะอ่อนตัวที่ถูกดึงยืดออกจนสุด และสภาวะแข็งตัวเต็มที่ ส่วนการวัดเส้นรอบวงจะวัดบริเวณกึ่งกลางลำอวัยวะเพศทั้งขณะอ่อนตัวและแข็งตัว

สาเหตุที่ต้องวัดทั้ง 3 สภาวะ เป็นเพราะนักวิจัยต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากผู้ชายบางคนมีขนาดขยายขึ้นมากเมื่อแข็งตัว (Grower) ขณะที่บางคนมีขนาดค่อนข้างคงที่ทั้งขณะอ่อนตัวและแข็งตัว (Shower) แต่สำหรับการสังเกตความเปลี่ยนแปลงเฉพาะบุคคล การเลือกวัดในสภาวะใดสภาวะหนึ่งอย่างสม่ำเสมอก็เพียงพอแล้ว

สัญญาณเตือนที่ควรพบแพทย์

แม้ผู้ชายส่วนใหญ่จะมองว่าการที่อวัยวะเพศดูใหญ่ขึ้นหลังลดน้ำหนักเป็นเรื่องดี แต่บางกรณีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจเป็นสัญญาณที่ต้องระวัง

หากพบการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในทางบวกหรือลบ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทันที แม้ว่าสมรรถภาพทางเพศหรือพลังงานที่เพิ่มขึ้นจะเป็นสัญญาณของการมีสุขภาพที่ดีขึ้น แต่ถ้าพบปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัว ความรู้สึกสัมผัสที่เปลี่ยนไป หรือสมรรถภาพทางเพศลดลง ควรเร่งปรึกษาแพทย์

อาการเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่ เช่น ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำ ผลข้างเคียงจากยา หรือความผิดปกติของระบบหลอดเลือด หากความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรือไม่สามารถหาคำอธิบายได้ การปรึกษาแพทย์คือทางเลือกที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ โฮนิกยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยที่ใช้ยา Ozempic มักมีโรคเบาหวานร่วมกับโรคอ้วน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีนวัตกรรมการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงหลายวิธี ทั้งการใช้ยา การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave) การใช้ยาฉีด รวมถึงการผ่าตัดฝังอุปกรณ์ช่วยแข็งตัว

