นักการเมืองมาเลฯ โบ้ย เครียดงาน ทำคนเป็น LGBTQ เพิ่มขึ้น

นักการเมืองมาเลเซีย ตอบคำถามในสภา ชี้ประชาชนเครียดเรื่องงาน เป็นสาเหตุที่ทำให้คนกลายเป็นเพศทางเลือก LGBTQ มากขึ้น

เมื่อวันที่ 27 มกราคม สำนักข่าว เดลี่เอ็กซ์เพรส สื่อของมาเลเซีย รายงานถึงการประชุมสภาของประเทศมาเลเซีย โดยในช่วงหนึ่ง ซุลกิฟลี ฮาซัน รัฐมนตรีหน่วยงานด้านกิจการศาสนา ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า ความเครียดจากงานจะทำให้ประชาชนกลายเป็นเพศทางเลือก (LGBTQ) ได้

โดยนายฮาซันได้หยิบยกงานวิจัยในปี 2560 โดยกล่าวว่า อิทธิพลทางสังคม ประสบการณ์ชีวิตด้านความสัมพันธ์ และปัจจัยส่วนบุคคลอื่น ๆ ก็มีบทบาทเช่นกัน โดยงานวิจัยระบุว่า ปัจจัยเหล่านี้เมื่อรวมกันอาจส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ

ซึ่งนายฮาซันตอบนักการเมืองอีกคน ที่ตั้งคำถามเนื่องจากกลุ่มเพศทางเลือกนั้นเพิ่มขึ้น ในประเทศมาเลซีย

อย่างไรก็ตามนายฮาซัน ระบุว่าทางรัฐบาลมาเลเซียไม่ได้มีข้อมูลอย่างเป็นทางการถึงจำนวนกลุ่มคนเพศทางเลือกในประเทศ

สังคมมาเลเซีย มองคนรักเพศเดียวกันยังไง เงามืดเพื่อนบ้านไทย ที่ยังไม่เปิดกว้าง

ทั้งนี้อ้างอิงจากกฎหมายมาเลเซียระบุว่า ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศเดียวกัน ถูกห้ามตาม ประมวลกฎหมายอาญาของรัฐบาลกลาง ปี 1936 บทบัญญัติเหล่านี้กำหนดโทษสูงสุดคือ จำคุกไม่เกินยี่สิบปี พร้อมการเฆี่ยนตี ทั้ง ผู้ชายและผู้หญิง อยู่ภายใต้ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานี้

แม้ว่ากฎหมายจะ ไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าการเป็นบุคคลข้ามเพศเป็นความผิดทางอาญา แต่ความผิดฐาน “การล่วงละเมิดต่อศีลธรรมอันดี” สามารถถูกนำมาใช้เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลข้ามเพศได้เช่นกัน แต่ในส่วนนี้มีผลเฉพาะกับชาวมุสลิมเท่านั้น

แต่ละรัฐมีอำนาจออกกฎหมายอิสลามของตนเอง ส่วนใหญ่ระบุความผิดเกี่ยวกับการแต่งกายข้ามเพศ และพฤติกรรมรักเพศเดียวกันสำหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะ บทลงโทษมีทั้งการปรับ จำคุก และการเฆี่ยนในที่สาธารณะ เช่น กรณีรัฐตรังกานู

หน่วยงานพัฒนาศาสนาอิสลามของมาเลเซีย (JAKIM) ดำเนินโครงการที่เรียกว่า “Mukhayyam” เป็นค่ายบำบัดเพื่อชักจูงให้กลุ่ม LGBT มุสลิมกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้อง รัฐบาลมองว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นด้านศีลธรรมที่ต้องควบคุม ไม่ใช่สิทธิมนุษยชน

กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งแบนภาพยนตร์ หนังสือ หรือสินค้าที่มีเนื้อหาสนับสนุน LGBT ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการบุกยึดนาฬิกา Swatch คอลเลกชัน Pride ในปี 2023 อ้างกฎหมายการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ เพราะถือว่าเป็นวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อศีลธรรมอันดี

นายกรัฐมนตรี อันวาร์ อิบบราฮิม เคยประกาศชัดเจนในช่วงปี 2023 ว่ารัฐบาลของเขาจะไม่ยอมรับกลุ่ม LGBT และกฎหมายสมรสเท่าเทียมไม่มีทางเกิดขึ้นในมาเลเซีย การเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนใหญ่มักใช้ประเด็น LGBT เพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามว่าสนับสนุนเสรีนิยมเกินขอบเขต

สภาพสังคม กลุ่มคนข้ามเพศ มักตกเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ศาสนาและการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน สถานพยาบาล และที่อยู่อาศัย

แม้ในเมืองใหญ่เช่นกัวลาลัมเปอร์จะมีสถานบันเทิงหรือสังคมของชาวเกย์อยู่บ้าง แต่ต้องดำเนินไปอย่างลับๆ หรือใช้หลักการ “ไม่ถาม ไม่พูด” การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกคุกคามหรือจับกุม มีกลุ่มเฝ้าระวังทางออนไลน์ที่คอยตรวจสอบและรายงานบัญชีโซเชียลมีเดียของบุคคลที่มีพฤติกรรมสนับสนุน LGBT เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ

