“ชูวิทย์” ตั้งคำถามฝากอนาคตกับ “ส้ม” ได้ไหม ในเมื่อคนในพรรคไม่มีอนาคต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 08:23 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 08:23 น.
59

ชูวิทย์ ตั้งคำถามฝากอนาคตลูกหลานกับ พรรคประชาชน ได้ไหม ในเมื่อคนในพรรคไม่มีอนาคต ยังต้องลุ้นคำตัดสินเรื่องเสนอชื่อแก้ ม.112

นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาชน ก่อนการเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 ว่า “ฝากอนาคต กับคนไม่มีอนาคต

หากเราจะฝากชีวิตลูกหลานไว้กับใครสักคน คนคนนั้นต้องมีอนาคตที่สดใสให้เราหวังพึ่งได้ แต่สภาพพรรคส้มที่ปราศรัยหาเสียงใหญ่โต จะปฏิรูประบบ รื้อโครงสร้างประเทศ มาลองดูว่า “เราจะฝากอนาคตไว้กับพรรคส้มได้ไหม?”

แรกเริ่มเปิดตัว “The Professionals“ เสียใหญ่โต หลังจากนั้นหายจ้อยเงียบสนิท ขึ้น “Miss called“ ไม่มีเสียงตอบรับ ไม่รู้ว่าไปไหนหมด ตอนนี้จึงกลายเป็น “The Invisibles” หายตัวไปหมดแล้ว

จากการคิดปฏิรูปทุกอย่างตั้งแต่การเมืองใหม่ ระบบราชการ คอร์รัปชัน เรื่องสีเทา ตามที่พรรคส้มหาเสียงไว้ ท้ายสุดแล้วจาก “หนังฮอลลีวู้ด” ลงทุนสร้างเป็นพันล้าน กลับเป็นแค่ “ละครลิง“ ค่าตั๋วเข้าดูแค่ 10-20 บาท ใช้แค่ฉากผ้าม่านสีส้ม เพราะทั้งพรรคมีแค่ เท้ง ไอซ์ โรม วิโรจน์ ไหม และนอมินีธนาธรเท่านั้น ที่วิ่งโหมโรงตั้งแต่ต้นม้วนยันจบ โดยมีพิธาโผล่มาแจมตอนท้าย

หนังใหญ่ฟอร์มยักษ์แต่ไฉนลงทุนน้อยค้ากำไรเกินควร แล้วบทละครก็ย้ำแต่ “อนาคตลูกหลาน“ แต่ไม่บอกว่าเอาไปฝากแล้วจะทำยังไง? อนาคตของลูกหลาน จึงถูกฝากไว้กับคนที่ล้วนไม่มี “อนาคต“ ทั้งสิ้น

ธนาธร โดนโทษแบน 10 ปี
ชัยธวัช โดนโทษแบน 10 ปี
พิธา โดนโทษแบน 10 ปี
ช่อ คนนี้พิเศษ หมดสิทธิ์ตลอดชีวิต กลับเป็นภาระให้ลูกหลานด้วยซ้ำในยามแก่ชรา

ส่วนอนาคตของพรรคส้มคนที่เหลือจ่อคิวอีก

หาก ป.ป.ช. ส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฟัน 44 อดีต สส. พรรคส้มเรื่องฝ่าฝืนมาตรฐาน จริยธรรมร้ายแรง จากการเสนอชื่อแก้ ม.112 ก็เข้าแถวเรียงตัวถูกเชือดหมดอนาคตกันไปอีก ไล่ตั้งแต่ เท้ง ไหม โรม วิโรจน์ และอีก 40 พรรคส้มตัวตึงเต็มจำนวนไม่ขาดตกบกพร่อง แปะข้างฝาไว้ได้ว่า ”อนาคตริบหรี่“

คงไปฝากอนาคตไม่ไหว เพราะขนาดอนาคตตัวเองยังไปไม่รอด ส่วนอนาคต ”ดาวกฤษ์“ อย่างไอซ์ รักชนก ก็โดนศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 6 ปี 2 ข้อหา ม.112 กับ พรบ.คอม ไปแล้ว หากอุทธรณ์ลงยืนตามศาลชั้นต้น คงต้องเข้าคุกก่อนจนถึงฎีกา

คดี ม.112 จบไม่สวยสักคน อนาคตตัวจี๊ดดับไปอีก กลับมาการเมืองได้อีกที ไอซ์พ้นโทษคุก และหมดโทษแบน อายุคงใกล้ 50 ปี “พรรคส้ม“ จึงไม่เหลืออนาคตที่ไหนให้ฝาก ในเมื่อแต่ละคน “ไม่มีอนาคต” กันทั้งนั้น

เมื่อเริ่มด้วยการไปแตะ ม.112 กลับหมดอนาคตด้วย ม.112 อนาคตที่กำหนดด้วยตัวเอง ไม่มีศัตรูคู่แข่งทางการเมืองพรรคไหนไปทำลาย แล้วพวกเราคนไทยจะเอา ”อนาคตของลูกหลาน“

ไปฝากไว้กับคนไม่มีอนาคตของตัวเองได้ยังไง?”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

