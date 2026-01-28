“พี่เต้ มงคลกิตติ์” ลั่นถ้าได้เป็นนายกฯ จะร่วมแชร์กับเอกชน ซื้อ “แมนยูไนเต็ด”
เต้ มงคลกิตติ์ ลั่นถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรี จะร่วมแชร์กับเอกชน เพื่อยื่นซื้อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หรือ แมนยู เอามาเป็นของตคนไทย
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคทางเลือกใหม่ ได้พูดในระหว่างไลฟ์ขณะเดินทางลงพื้นที่หาเสียงก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 หลังมีชาวเน็ตเข้ามาถามว่า “ถ้าพี่เต้เป็นนายก พี่เต้จะซื้อแมนยูมั้ย”
โดยพี่เต้ ตอบว่า “ก็ต้องซื้อสิครับ เอามาเป็นของคนไทย แต่ต้องแชร์กับเอกชนด้วยกัน ถ้าลงทุนคุ้มนี่ รัฐบาลซื้อเลย” สร้างเสียงฮือฮาให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์บระบุว่าปีศาจแดง แมนยูไนเต็ด ทีมดังประจำพรีเมียร์ลีค นั้นมีมูลค่าทีมสูง 6.6 พันล้านดอลลาร์ หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 2 แสนล้านบาท ถือเป็นทีมฟุตบอลที่มูลค่าทีมสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก
