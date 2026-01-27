“ชูวิทย์” แซะ “พิธา” ถามตอนมีปัญหาอยู่ไหน ยก “ทหาร” คือฮีโร่ตัวจริง
ชูวิทย์ โพสต์แซะ พิธา หลังคัมแบ็กหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ถามตอนมีปัญหาอยู่ไหน ยกทหารที่ออกไปรบที่ชายแดนคือฮีโร่ตัวจริง
นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ใครคือ “ฮีโร่ตัวจริง?“
ทหารพลีชีพ พิธาพลีน้ำลาย
เมื่อตอน “น้ำท่วมหาดใหญ่“ พิธาอยู่ไหน?
เมื่อตอน ”สงครามชายแดน ไทย-เขมร“ พิธาอยู่ไหน?
พิธากลับจากเมืองนอกราวกับ “วีรบุรุษ“ เพิ่งกลับมาจากสงคราม มาบอกรักประชาชน คิดถึงประชาชนบนเวทีเอาตอนใกล้เลือกตั้ง เรียกเสียงชื่นชมด้วยความหล่ออย่างกับดารา แต่เมื่อครั้งพูดว่า ”ทหารมีไว้ทำไม? รบกับใครก็ไม่เชื่อว่าจะรบชนะ“ ก็อยู่บนเวทีปราศรัยหาเสียงเหมือนกับตอนนี้
พิธากลับมายืนให้สัมภาษณ์สื่อง่ายๆ ว่า “ขอโทษแล้ว“ หากทุกอย่างที่พิธาอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเคยพูดผิดไป เอามาขอโทษกันได้ง่ายๆ แบบนี้ ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า ”รัฐบาลพรรคประชาชน“ ที่ให้คนไทยเลือกระหว่างอนาคต กับอดีต จะต้องย้อนเวลากลับมาขอโทษกันอีก หากประวัติศาสตร์ข้ามเวลากลับมาได้มันคงถามว่า
“พิธาฮีโร่ของพรรคส้มวันนั้นเคยพูดอะไรไว้? และทหารไทยทำอะไรให้กับประเทศ?”
อันที่จริงไม่ได้อยากขุดย้อนเรื่องนี้ หากพรรคประชาชนไม่เอา “พิธา“ มาโชว์ตัวให้คนปรบมือเรียกคะแนนเสียง เปิดเพลงซึ้ง เปิดไฟมือถือ ทำ “ทะเลดาว” ตอนขึ้นเวที มันไม่ใช่สำหรับ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ คนนี้หรอกครับ แต่กลับต้องเป็น “ฮีโร่“ เหล่าวีรบุรุษทหารที่ออกไปรบปกป้องประเทศชาติเสียมากกว่า
พวกเขาสูญเสียชีวิต บาดเจ็บขาขาด คนเหล่านั้นควรได้รับการยกย่องมากกว่าพิธาผู้ที่พูดว่า “ทหารรบกับใครก็ไม่เชื่อว่าจะชนะ“ พวกท่านคิดเอาแล้วกันว่าใครคือ “ฮีโร่ตัวจริง?””
