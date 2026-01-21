“เต้ มงคลกิตติ์” ผุดไอเดียคืนชีพไดโนเสาร์ ตามความต้องการด้านวิทยาศาสตร์
เต้ มงคลกิตติ์ ผุดไอเดียคืนชีพไดโนเสาร์ ตามความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ ย้อนดูความเห็นผู้เชี่ยวชาญสามารถทำได้หรือไม่?
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ แคนดิเดตนายกพรรคทางเลือกใหม่ ได้ตอบคำถามประชาชนถึงนโยบายคืนชีพไดโนเสาร์ว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ ซึ่งนายมงคลกิตติ์กล่าวว่า ปัจจุบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องการโคลนนิ่งแล้วก็เพาะไดโนเสาร์ เพราะว่าเป็นสัตว์ในตำนาน มาจากฟอซซิลใต้น้ำแข็ง
อย่างไรก็ตามสำนักข่าว BBC เคยสัมภาษณ์ ศจ.ซูซันนา เมดเมนท์ นักโบราณชีววิทยาประจำพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในลอนดอน ว่าสามารถคืนชีพไดโนเสาร์ผ่านพันธุกรรมแบบภาพยนตร์ได้หรือไม่นั้น
ศจ.เมดเมนท์ กล่าวว่าถ้าตอบสั้นๆ ไม่ได้ เพราะว่าฟอซซิลนั้นมีอายุมากกว่าล้านปี และครั้งสุดท้ายที่ไดโนเสาร์มีชีวิตต้องย้อนกลับไปไกลถึง 66 หรือ 245 ล้านปีก่อน นานเกินไปกว่าที่ DNA จะยังคงอยู่ครบถ้วน รวมถึงซากของไดโนเสาร์กลายเป็นหินทำให้ไม่มี DNA หลงเหลืออยู่แล้ว
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวอีกว่า ในยุคสมัยที่ใกล้ที่สุดที่มนุษย์พอจะคืนชีพมาได้คือยุคน้ำแข็ง เช่นแมมอธ ซึ่งห่างจากปัจจุบันประมาณพันปี และมีความเป็นไปได้มากกว่าล้านปี
ศจ.เมดเมนท์ ยังกล่าวติดตลกอีกด้วยว่า หากมนุษย์กับไดโนเสาร์อยู่ด้วยกัน มนุษย์คงไม่รอดแน่ๆ เพราะไดโนเสาร์ไม่เหมือนสัตว์นักล่าตัวอื่นๆ รวมถึงขนาดที่ใหญ่กว่ามนุษย์เยอะ เหมือนแบบในภาพยนตร์
