“พี่เต้” ตั้งเป้าถ้าได้เป็นนายกฯ ในปี 2571 ส่งคนไทยไปอวกาศหมื่นคน
พี่เต้ มงคลกิตติ์ ตั้งเป้าถ้าได้เป็นนายกฯ ในปี 2569 ส่งคนไทยไปอวกาศ 100 คน ก่อนที่ในปี 2571 ส่งคนไทยไปอวกาศหมื่นคน
นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ เต้ มงคลกิตติ์ แคนดิเดตนายกฯพรรคทางเลือกใหม่ ได้กล่าวถึงนโยบายส่งคนไทยไปอวกาศว่า “เป้าหมาย ส่งคนไทยไป อวกาศ
ปี 2569 ส่ง 100 คน
ปี 2570 ส่ง 1,000 คน
ปี 2571 ส่ง 10,000 คน”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า “นโยบายด้านการพัฒนาอวกาศของไทย SpaceX007 ของ พรรคทางเลือกใหม่
-เป้าหมาย ภายใน 4 ปี ไทยสามารถสร้างยานอวกาศ เพื่อขนส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร และ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวโคจรรอบโลก
-เป้าหมาย ภายใน 8 ปี ไทยสามารถสร้างยานอวกาศ บิน ไป-กลับ ดวงจันทร์ และ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวไปดวงจันทร์
-เป้าหมาย ภายใน 12 ปี ไทยสามารถสร้างยานอวกาศ บิน ไป-กลับ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร”
