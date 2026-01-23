กกต. ยังไม่เคาะนโยบาย “เต้ มงคลกิตติ์” เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่
เลขา กกต. เผยยังไม่ตัดสินว่านโยบายของ เต้ มงคลกิตติ์ เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ เชื่อประชาชนทั่วไปฉลาดเลือก ส่วนจะเป็นการหลอกลวงไหมต้องดูองค์ประกอบอื่นๆ
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ผู้สมัคร สส. พรรคพลังประชารัฐ ได้ยื่นเรื่องขอให้ กกต. ตรวจสอบนโยบายหาเสียงของ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ผู้สมัคร สส.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคทางเลือกใหม่ ที่เสนอให้ภรรยาสามารถมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
โดยนายแสวงระบุว่า ตนมองว่าประชาชนมีความฉลาดเลือก ซึ่ง กกต.ได้พิจารณาในเรื่องนี้และได้ตั้งข้อสังเกตไว้บ้างแล้ว แต่ก็เป็นสิทธิของนายเรืองไกร ที่จะร้องเรียนได้ และ กกต. ก็รับทุกเรื่อง ส่วนจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่นั้น จะต้องมาพิจารณา
สำหรับนโยบายจะขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน นายแสวง กล่าวว่า ยังไม่สามารถวินิจฉัยหรือตัดสินใจได้ในขณะนี้ เพราะต้องดูความเป็นไปได้ตามกฎหมายควบคู่กับลักษณะของสังคมไทยด้วย ซึ่งสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเห็นว่านโยบายดังกล่าวที่จูงใจให้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ หากเป็นนโยบายที่ผิดกฎหมาย ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
นายแสวงกล่าวว่า ทาง กกต. ต้องไปดูในรายละเอียด เพราะผู้เสนอนโยบายกับพรรคการเมืองอาจเป็นคนละคนกัน จึงต้องตรวจสอบว่าพรรคการเมืองนั้นเสนอนโยบายอย่างไร
ส่วนประเด็นที่นายมงคลกิตติ์ ออกมาพูดเช่นนี้ จะเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ต้องดูว่าพรรคเสนอนโยบายหรือไม่ ทั้งนี้นโยบายที่เป็นไปไม่ได้ หรือหลอกลวงหรือไม่จะต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วย
