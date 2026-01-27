จับได้แล้ว ชายอังกฤษยิงเมียคนไทยดับ ที่มหาสารคาม ก่อนพยายามหลบหนี
จับได้แล้ว ชายอังกฤษยิงเมียคนไทยดับ ที่มหาสารคาม ก่อนพยายามหลบหนี เบื้องต้นตำรวจคาดว่ามีปัญหาทะเลาะวิวาทในครอบครัว
จากกรณีที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเตือนประชาชน ว่า แจ้งเตือนบุคคลอันตราย : คนร้ายก่อเหตุยิงประชาชนเสียชีวิตในพื้นที่ ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติ
ทั้งนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าชายชาวต่างชาติคนดังกล่าว ก่อเหตุยิง ภรรยาคนไทยเสียชีวิต เหตุเกิดที่บ้านหนองหิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตอนนี้ผู้ก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไปทาง ตัวเมืองมหาสารคาม ทราบชื่อคือ แอนโทนี่ เจมส์ เป็นชาวอังกฤษมีปืนพกติดตัวไปด้วยตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจสามารถจับกุมตัว แอนโทนี่ เจมส์ แล้ว โดย พล.ต.ต.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับแจ้งเหตุยิงกันดังกล่าว และทราบตัวผู้ต้องหาคือ นายโทมัส เจมส์ ชาวอังกฤษ เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากปัญหาทะเลาะวิวาทในครอบครัว ทั้งนี้หากมีความชัดเจนสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
