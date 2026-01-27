สมาคมราชกรีฑาสโมสร แถลงเสียใจกรณี รปภ. ทำร้ายไรเดอร์ พร้อมช่วยเหลือ
สมาคมราชกรีฑาสโมสร แถลงเสียใจกรณี รปภ. ทำร้ายไรเดอร์จนได้รับบาดเจ็บ เป็นเหตุให้กลุ่มไรเดอร์รวมตัวหน้า สน.ปทุมวัน พร้อมช่วยเหลือ
จากกรณีเหตุ กลุ่มไรเดอร์จำนวนมากรวมตัวกันที่หน้าสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม หลังไรเดอร์หญิงคนหนึ่งถูกพนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามแข่งม้า ย่านปทุมวัน รุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ ขณะนำอาหารเข้าไปส่งให้ลูกค้าภายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 68 ที่ผ่านมา
ล่าสุด สมาคมราชกรีฑาสโมสร ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกแถลงถึงประเด็นดังกล่าวว่า “สมาคมราชกรีฑาสโมสรขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่ปรากฏว่าได้มีการกระทบกระทั่ง/ทะเลาะวิวาทระหว่างพนักงานรักษาความปลอดภัยของสมาคมฯ กับผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 15:00 น.
สมาคมฯ มิได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินมาตรการภายในทันที โดยมีคำสั่งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง พักปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการดำเนินการตามระเบียบพนักงานเพื่อพิจารณาทางวินัยตามขั้นตอน ทั้งนี้ สมาคมฯ จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างรอบด้านและเป็นธรรม ตามกระบวนการของกฎหมาย
ในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บ สมาคมฯ อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและพิจารณาแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม ตามข้อเท็จจริงและกฎหมาย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทุกฝ่าย
สมาคมฯ ขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าว (หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้น) เป็นเรื่องที่สมาคมฯ ไม่สนับสนุน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ สมาคมฯ จะทบทวนและปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น รวมถึงพิจารณาปรับปรุงจุดรับ-ส่งอาหารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย
สมาคมฯ ขออภัยอย่างจริงใจต่อผู้ได้รับบาดเจ็บ ครอบครัว ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ และขอความร่วมมือทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่อาจกระทบต่อกระบวนการสอบสวน
