คนละครึ่งพลัส แจกเงินเพิ่ม 2000 บาท เช็กเงื่อนไข ใครได้บ้าง

คนละครึ่งพลัส แจกโบนัสปีใหม่ 2,000 บาท ร้านค้าเช็กสิทธิ์ด่วน เงินเข้า 25 ธ.ค. นี้
ข่าวดีรับปีใหม่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส”ล่าสุดกระทรวงการคลังเดินหน้ามอบของขวัญพิเศษ เป็นเงินโบนัสจำนวน 2,000 บาท ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและเป็นทุนหมุนเวียน
ใครมีสิทธิ์ได้รับเงิน 2,000 บาท คนละครึ่งพลัส?
เงินก้อนนี้ไม่ได้แจกให้ร้านค้าทุกร้าน รวมถึงประชาชนทั่วไป แต่สงวนสิทธิ์เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (Upskill / Reskill) และผ่านการอบรมตามหลักสูตรของรัฐบาลครบถ้วนแล้วเท่านั้น ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการรับเงินเยียวยารอบนี้
เช็กผลวันนี้ เงินเข้าอีก 2 วัน
-
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2568 (วันนี้) เริ่มประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการ ร้านค้าสามารถกดเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่แอปฯ “ถุงเงิน” หรือสังเกต SMS แจ้งเตือนที่ส่งเข้าเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
-
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568 เตรียมรับทรัพย์ รัฐบาลจะโอนเงิน 2,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับแอปฯ ถุงเงินให้โดยอัตโนมัติ
ข้อควรระวัง หากตรวจสอบแล้วว่า “ผ่านเกณฑ์” ท่านไม่ต้องทำรายการลงทะเบียนใหม่ หรือกดปุ่มรับสิทธิ์ใด ๆ ซ้ำอีก ระบบจะจัดการโอนเงินเข้าบัญชีให้เองตามกำหนดการ
