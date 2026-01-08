การเงินเศรษฐกิจ

ปชป. ชูนโยบาย คลอดลูก แจกเงิน 6.5 หมื่นบาท อายุครบ 18 ปี มีเงินเก็บ 1 แสนบาท

เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 13:13 น.
ปชป. ชูนโยบาย คลอดลูก แจกเงิน 6.5 หมื่นบาท อายุครบ 18 ปี มีเงินเก็บ 1 แสนบาท

อภิสิทธิ์ ลุยเมืองคอน อ้อนชาวสิชลเลือกประชาธิปัตย์ ชูนโยบายเงินแสนเด็กแรกเกิด 65,000 บาท เบี้ยผู้สูงอายุพันบาทถ้วนหน้า สงครามทุนสีเทา

พรรคประชาธิปัตย์ลงหาเสียงที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญของพรรค นำโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่ภาคใต้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรค ลงพื้นที่ตลาดสดเทวดา อำเภอสิชล เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 9 หมายเลข 3

ได้รับการต้อนรับอย่างเนืองแน่นจากพี่น้องประชาชน นายอภิสิทธิ์ได้เปิดเวทีปราศรัยด้วยความเป็นกันเองและเรียกเสียงหัวเราะจากชาวบ้าน โดยแซวตัวเองว่า “อยู่วงการการเมืองมา 30 ปี แต่ชาวบ้านยังจำชื่อไม่ได้ เรียกแต่ว่าหล่อเหมือนเดิม สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจให้กับผู้มาร่วมฟังการปราศรัย

นายอภิสิทธิ์ได้ประกาศจุดยืนว่า พรรคประชาธิปัตย์พร้อมกลับมาทำหน้าที่รับใช้ประชาชนด้วยนโยบายที่ทำได้จริงเน้นย้ำ 3 ด้านหลัก ดูแลคนไทยตั้งแต่เกิดยันแก่

  1. สวัสดิการผู้สูงอายุ ต่อยอดโครงการเบี้ยยังชีพที่เคยริเริ่มไว้ โดยปรับเพิ่มเป็น 1,000 บาทแบบถ้วนหน้า ทันทีโดยไม่ต้องรอลุ้น

  2. สร้างอนาคตเด็กไทย ชูนโยบายเงินขวัญถุงสำหรับเด็กแรกเกิด 65,000 บาทในปีแรก พร้อมระบบการออมเงินระยะยาวที่จะทำให้เด็กมีเงินเก็บตั้งต้นชีวิตถึง 100,000 บาท เมื่ออายุครบ 18 ปี

  3. ยกระดับการศึกษา ปรับโครงการเรียนฟรี 15 ปี ให้เป็น “เรียนฟรีจริง” โดยรัฐจะอุดหนุนครอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย ทั้งค่าอุปกรณ์ ชุดนักเรียน ค่าเดินทาง และค่าอาหาร เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองอย่างแท้จริง

ในช่วงหนึ่งของการปราศรัย นายอภิสิทธิ์ได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์บ้านเมือง ปัญหาทุนสีเทา และขบวนการมิจฉาชีพ (Scammer) ที่กำลังระบาดหนักตามแนวชายแดน โดยเตือนว่าเงินสกปรกเหล่านี้กำลังพยายามแทรกซึมเข้าสู่ระบบการเมืองเพื่อซื้อสิทธิขายเสียง

“อย่าให้เขาเอาเงินสีอะไรก็ไม่รู้มาซื้อเราได้ ถ้าเรายอมให้เขาซื้ออำนาจเข้าไปเป็น ส.ส. หรือรัฐมนตรี เราจะไม่มีทางปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ได้เลย วันที่ 8 นี้ ต้องเป็นวันที่เราบอกว่า เราจะเอาการเมืองสุจริตกลับมา” นายอภิสิทธิ์กล่าวย้ำอย่างหนักแน่น

ทิ้งท้าย นายอภิสิทธิ์ได้ขอคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปแก้ปัญหาราคายางพาราและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยย้ำบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ:

  • บัตรสีชมพู (บัญชีรายชื่อ) เลือก พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 27

  • บัตรสีเขียว (แบ่งเขต) เลือก นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา เบอร์ 3 คนทำงานจริงในพื้นที่

