พ่อเด็ก 18 ยืนยัน ลูกถูกทำอนาจารจริง แต่เพิ่งรู้ ตัดพ้อจากผู้เสียหาย กลายเป็นจำเลยสังคม

เผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 08:49 น.| อัปเดต: 24 ม.ค. 2569 08:55 น.
พ่อเด็ก 18 ยืนยัน ลูกถูกทำอนาจารจริง แต่เพิ่งรู้ ตัดพ้อจากผู้เสียหาย กลายเป็นจำเลยสังคม ลั่น ถ้าตนเป็นอะไรไป วอนอย่าทำร้ายครอบครัว

ยังคงเป็นประเด็นที่คนในสังคมจับตาความคืบหน้ากันอยู่ ภายหลังจาก ทนายแก้ว ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวปมถูกกล่าวหาลวนลามเด็ก 18 ลูกสาวเจ้าของร้านสูท โดยยอมรับว่าได้มีการกอด หอม และจูบจริงภายในรถ 2 ครั้ง คือ ก่อนออกเดินทางไปที่ร้านอาหาร และก่อนแยกย้าย พร้อมตั้งคำถามว่า หากมีการกระทำเกินกว่าที่พูดจริง ทำไมถึงไม่มีการขัดขืน ทั้งยังยอมลงไปกินข้าวด้วย ยอมถ่ายรูปคู่กัน ยอมให้ใช้มือโอบไหล่ตอนถ่ายรูป ยอมขึ้นรถ ไลน์คุยกันต่อได้ปกติ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายจากชาวเน็ต ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดเจ้าของร้านสูท พ่อของน้องผู้เสียหาย ก็ได้มีความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้ง โดยยืนยันว่าลูกสาวถูกทำอนาจารจริง ๆ ตั้งแต่เดือนกันยายน แต่ตนเพิ่งทราบเรื่องในเดือนธันวาคม ก่อนจะกลายเป็นข่าวดัง และถูกบางเพจขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีตมาเพิ่มยอดแชร์ ทั้งยังถูกกล่าวหาว่า ตบทรัพย์และลูกสาววางแผนเอาไว้ก่อนแล้ว ยอมรับเสียใจมากที่ครอบครัวกลายเป็นจำเลยสังคม ทั้ง ๆ ที่แค่อยากจะออกมาทำหน้าที่พ่อปกป้องลูก

“เอาแบบนี้สั้น ๆ นะครับ

1. ลูกสาวผมถูกกระทำอนาจารจริง ๆ เหตุเกิด 12/9/68 ผมทราบเรื่อง 25/12/68

2. ผมไม่ได้ไปรับเงิน ค่าเสียหายใด ๆ แม้แต่บาทเดียว

3. มีการแถลงข่าวจากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเมื่อวานนี้

4. เรื่องราว คดีความใด ๆ ยังไม่มีการตัดสินว่าใครถูกใครผิด แต่ผมและลูกสาว ครอบครัว ถูกนำเรื่องราวในอดีตมาขุดคุ้ยบิดเบือน ข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นหน้าฟีด หลาย ๆ เพจ ยอดวิว ยอดแชร์ เยอะแยะไปหมด

5. ข้อนี้สำคัญมาก ๆ ผมและลูกสาวกลายเป็นจำเลยสังคมไปแล้ว ผมคือนักตบทรัพย์ ส่วนลูกสาวผมจากผู้เสียหายผู้ถูกกระทำกลายเป็นเด็กที่วางแผนเรื่องนี้ … เอาจริง ๆ นะครับ ผมงงและเสียใจกับสิ่งเกิดขึ้นมาก ๆ ยิ่งผมปกป้องลูกมากเท่าไหร่ ยิ่งเจ็บเท่านั้น… บางคนและหลาย ๆ คนทำเหมือนกับผมไปฆ่าใครตายมารึเปล่า หรือไปทำร้ายลูก หลานของเค้ามา ผมกำลังหาทางออกไปต่อ แต่ดูเหมือนน่าจะยากเหลือเกิน มันอาจจะเกินกว่า มนุษย์พ่อคนนึงจะเดินต่อไหวแล้ว

ถ้าเกิดผมเป็นอะไรไป อย่าทำร้ายครอบครัวผมอีกเลยนะครับ แค่นี้ก็ไม่มีที่อยู่ ที่ยืนในสังคมแล้วครับ

#นักรบมือเปล่า จะไปสู้อะไรกับ #นักเลงคีย์บอร์ด”

พ่อเด็ก 18 ยืนยัน ลูกถูกทำอนาจารจริง แต่เพิ่งรู้ ตัดพ้อจากผู้เสียหาย กลายเป็นจำเลยสังคม-1

