ทนายเด็ก 18 ชื่นชม ทนายแก้ว แถลงขอโทษ ย้ำ หน้าที่ยังต้องดำเนินต่อ เพื่อพิสูจน์ความจริง
ทนายเป้ง อรรณพ ทนายฝั่งพ่อเด็ก 18 โพสต์ชื่นชม ทนายแก้ว แถลงขอโทษ-ชี้แจง ย้ำ หน้าที่ยังต้องดำเนินต่อตามจริยธรรมและมรรยาท เพื่อพิสูจน์ความจริง
หลังจากที่ ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจพร้อมกราบขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อช่วงสายวันนี้ (23 ม.ค. 69) โดยยอมรับผิดที่คิดน้อยและกระทำแบบนั้นลงไป พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวตัวเอง ครอบครัวผู้เสียหาย และประชาชนทุกคนที่ติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่เริ่ม
ทนายแก้ว เปิดหน้ายอมรับ กอด-จูบ ลูกสาวเจ้าของร้านสูทจริง ปัดล้วงตามที่เป็นข่าว
ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของทนายความของผู้เสียหาย นั่นก็คือ ทนายเป้ง อรรณพ บุญสว่าง ได้โพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “พี่แก้วครับ ผมขอชื่นชมต่อการขอโทษ และการแสดงออกของพี่แก้วครับ ด้วยความเคารพต่อข้อเท็จจริงของพี่แก้วด้วย และเคารพต่อข้อเท็จจริงของผู้เสียหายด้วย เราเป็นนักกฎหมาย ขั้นตอนตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และแพ่ง จะตรวจสอบให้ความจริงปรากฎ ผมเองก็จะทำงานตามจริยธรรม และรักษามรรยาทครับ หน้าที่ก็ว่ากันไปครับ ขอเป็นกำลังใจให้พี่แก้วครับ ทนายเป้ง”
