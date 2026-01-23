ข่าว

ทนายเด็ก 18 ชื่นชม ทนายแก้ว แถลงขอโทษ ย้ำ หน้าที่ยังต้องดำเนินต่อ เพื่อพิสูจน์ความจริง

เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 15:16 น.
ทนายเป้ง อรรณพ ทนายฝั่งพ่อเด็ก 18 โพสต์ชื่นชม ทนายแก้ว แถลงขอโทษ-ชี้แจง ย้ำ หน้าที่ยังต้องดำเนินต่อตามจริยธรรมและมรรยาท เพื่อพิสูจน์ความจริง

หลังจากที่ ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจพร้อมกราบขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อช่วงสายวันนี้ (23 ม.ค. 69) โดยยอมรับผิดที่คิดน้อยและกระทำแบบนั้นลงไป พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวตัวเอง ครอบครัวผู้เสียหาย และประชาชนทุกคนที่ติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่เริ่ม

ทนายแก้ว เปิดหน้ายอมรับ กอด-จูบ ลูกสาวเจ้าของร้านสูทจริง ปัดล้วงตามที่เป็นข่าว

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของทนายความของผู้เสียหาย นั่นก็คือ ทนายเป้ง อรรณพ บุญสว่าง ได้โพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “พี่แก้วครับ ผมขอชื่นชมต่อการขอโทษ และการแสดงออกของพี่แก้วครับ ด้วยความเคารพต่อข้อเท็จจริงของพี่แก้วด้วย และเคารพต่อข้อเท็จจริงของผู้เสียหายด้วย เราเป็นนักกฎหมาย ขั้นตอนตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และแพ่ง จะตรวจสอบให้ความจริงปรากฎ ผมเองก็จะทำงานตามจริยธรรม และรักษามรรยาทครับ หน้าที่ก็ว่ากันไปครับ ขอเป็นกำลังใจให้พี่แก้วครับ ทนายเป้ง”

ทนายฝั่งพ่อเด็ก 18 ชม ทนายแก้ว แถลงขอโทษ ลั่น ยังต้องทำหน้าที่ต่อเพื่อพิสูจน์ความจริง-1

ทนายฝั่งพ่อเด็ก 18 ชม ทนายแก้ว แถลงขอโทษ ลั่น ยังต้องทำหน้าที่ต่อเพื่อพิสูจน์ความจริง-2
ภาพจาก : FB ทนายความอรรณพ บุญสว่าง

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

