ทนายแก้ว เปิดหน้ายอมรับ กอด-จูบ ลูกสาวเจ้าของร้านสูทจริง ปัดล้วงตามที่เป็นข่าว
ทนายแก้ว เปิดหน้าตั้งโต๊ะแถลงข่าวปมลวนลามเด็กอายุ 18 ยอมรับ กอด-จูบ ลูกสาวเจ้าของร้านสูทจริงในรถ 2 ครั้ง ปัดล้วงอก-จกกีตามที่เป็นข่าว
จากกรณีข่าวฉาวที่โซเชียลจับตามองและเผยแพร่เรื่องราวของ ทนายความชื่อดัง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ลวนลามเด็กสาวอายุ 18 ปี ลูกสาวเจ้าของร้านสูทแห่งหนึ่ง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้ ซึ่งต่อมาถูกเฉลยว่าคือ ทนายแก้ว และตัวทนายเองก็โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น พร้อมขอโทษทุกฝ่าย แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในที่สาธารณะ ขอเปิดเผยในกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ได้จัดแถลงข่าวเพื่อขอโทษและชี้แจงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้น ณ โรงแรมเมธาวลัย เรสซิเดนซ์ โดยทาง ทนายแก้ว ยอมรับว่าได้มีการรับผู้เสียหายขึ้นรถจริง เพื่อเดินทางไปกินข้าวด้วยกัน แต่ขณะที่กำลังจะออกจากรถก็ได้มีการกอด-หอม และจูบ ลูกสาวเจ้าของร้านสูทภายในรถส่วนตัวจริง ๆ ก่อนจะลงไปกินข้าว กินกาแฟด้วยกัน และกอด หอม จูบในรถอีกครั้งก่อนแยกย้าย
“ในระหว่างที่เดินกำลังเดินกลับไปที่รถนั้น ยอมรับว่าไม่รู้ว่ามีผีห่าซาตานตัวไหนเข้าสิง ขณะที่อยู่ในรถกำลังสตาร์ทรถ ได้มีการกอด หอม และจูบสาววัย 18 จริง จากนั้นก็ได้ขับรถผ่านถนนเอกมัย-รามอินทรา มุ่งหน้าไปยังคริสตัลพาร์ค เมื่อถึงที่หมายก่อนที่จะแยกกัน ก็ได้มีการกอด หอม และจูบกันอีกครั้งหนึ่ง
เสียใจกับสิ่งที่กระทำ ด้วยความที่ทำตัวรุ่มร่าม คิดน้อยผิดหวังกับตัวเองที่ได้กระทำแบบนั้นคำขอโทษที่อยู่ในแชตนั้นพูดไปเพราะรู้สึกว่าไปหอมเขา กอดเขา ทำแบบนั้นจริง ๆ และสิ่งที่ออกมาพูดในวันนี้ยืนยันว่าไม่ได้ทำเกินเลยไปมากกว่าที่พูด ไม่ได้ล้วง ไม่ได้จกตามที่ข่าวออกไป”
อ้างอิงจาก : FB ทนายแก้ว
