เปิดเนื้อหา หนังสือลาออก “ทนายแก้ว” หลังชี้แจงสื่อ ปมล่วงละเมิดสาว 18
“ทนายแก้ว” ยื่นใบลาออก พ้นกรรมการฝึกอบรมฯ ทันที เซ่นข่าวฉาวสาว 18 นายกสภาทนายความลั่น “ไม่ปกป้องคนกันเอง” พร้อมสอบสวนโปร่งใส
จากกรณีที่ ทนายแก้ว หรือ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล แถลงชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประเด็นถูกกล่าวหาล่วงละเมิดหญิงสาววัย 18 ปี จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุด ทนายแก้ว ได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ โดยเนื้อหาระบุว่า
“เรียน นายกสภาทนายความ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ
เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ
ตามคำสั่งสภาทนายความที่ 263/2568 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้มีการแต่งตั้งให้ข้าพเจ้า ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล มีตำแหน่งเป็นกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังรายละเอียดที่ทราบแล้วนั้น
ข้าพเจ้าขอยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยขอให้มีผล ณ วันนี้เป็นต้นไป”
ด้าน ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ ระบุข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า ท่ามกลางความสนใจของสังคมต่อกรณีที่เกี่ยวข้องกับทนายแก้ว (ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล) สิ่งสำคัญที่สุดมิใช่เพียงการตอบคำถามเฉพาะหน้า หากแต่คือการธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม ความเป็นธรรม และความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมโดยรวม
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างเป็นอิสระและปราศจากข้อกังขา ทนายแก้ว หรือ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบในส่วนของบุคคล มิใช่การยุติหรือชี้ขาดข้อเท็จจริงใด ๆ แต่อย่างใด
ในส่วนของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังคงยึดมั่นในหลักการสำคัญว่า ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรม และไม่มีผู้ใดควรถูกตัดสินก่อนที่ข้อเท็จจริงจะปรากฏครบถ้วน ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การพิจารณาตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้ โดยจะดำเนินการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ
บทบาทของนายกสภาทนายความในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่ใช่การชี้นำผลหรือแสดงความเห็นแทนกระบวนการ หากแต่คือการทำหน้าที่รักษามาตรฐานขององค์กร คุ้มครองความศรัทธาของประชาชนต่อวิชาชีพทนายความ และประคับประคองให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าไปอย่างมั่นคง
สภาทนายความขอเรียนย้ำว่า ความน่าเชื่อถือของวิชาชีพ ไม่ได้เกิดจากการปกป้องกันเอง แต่เกิดจากความกล้าที่จะยืนอยู่บนกติกาเดียวกัน และยอมให้กระบวนการทำหน้าที่ของมันอย่างตรงไปตรงมา เมื่อการตรวจสอบได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และข้อเท็จจริงปรากฏครบถ้วน สภาทนายความจะได้แถลงแนวทางการดำเนินการให้พี่น้องประชาชนและทนายความทั่วประเทศได้รับทราบต่อไป
