แจง เมียแจ๊ส เผยสาเหตุเป็นตัวกลางเจรจา ทนายแก้ว-พ่อเด็ก 18 ลั่น เสียความรู้สึก-อยากย้ายร้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 14:41 น.
แจง ปุณณาสา ภรรยาตลกดัง แจ๊ส ชวนชื่น เล่าทุกประเด็น สาเหตุเป็นตัวกลางเจรจา ทนายแก้ว-พ่อเด็ก 18 ยอมรับ ตอนนี้เสียความรู้สึก ลั่น อยากย้ายร้าน

หลังจบการแถลงข่าวขอโทษและชี้แจงประเด็นร้อนของ ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย หลังถูกกล่าวหาว่าลวนลามเด็กสาววัย 18 ปีซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านสูทที่ทนายแก้วรู้จัก โดยช่วงหนึ่งทนายดังอ้างว่า แจง ภรรยาแจ๊ส ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาปัญญาที่เกิดขึ้นระหว่าง ทนายแก้ว กับ พ่อเด็ก 18 ปีเจ้าของร้านสูท และผู้แบ่งห้องให้แจงเช่าทำร้านที่สยาม แต่ไม่ลงตัวเนื่องจากพ่อเด็ก 18 ฝากสารมากับแจงว่า ถ้าไม่มีเงิน 5-10 ล้านไม่ต้องให้ทนายมาคุย ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด แจง ปุณณาสา ได้เคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยโพสต์แรกเจ้าตัวประกาศต้องการหาพื้นที่สำหรับเช่าทำร้านขายของที่ใหม่ ตนต้องการจะย้ายออกจากห้องเช่าเดิมที่เช่าอยู่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นของพ่อเด็ก 18 ปีคู่กรณีของทนายแก้ว

แจง เมียแจ๊ส เผยสาเหตุเป็นตัวกลางคุย ทนายแก้ว-พ่อเด็ก 18 ลั่น เสียความรู้สึก-อยากย้ายร้าน-3

ต่อมา แจง ภรรยาแจ๊ส เล่าทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในมุมของตัวเอง โดยพูดถึงสาเหตุที่ตกมาเป็นตัวกลางในการเจรจา ก่อนจะถูกเอาชื่อไปพูดออกสื่อว่าเป็นคนแนะนำ พร้อมยอมรับว่า ตอนนี้รู้สึกเสียความรู้สึกเป็นอย่างมาก

“ประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้แจงคือคนกลางที่รู้จักทั้งสองฝ่ายค่ะ อีกฝ่ายเป็นทนายที่รู้จัก ส่วนอีกคนแจงเช่าพื้นที่เค้าเปิดร้านเสื้อผ้า ซึ่งปกติไม่ได้คุยอะไรกันมาก และเค้าเป็นคนมาปรึกษาแจงว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เค้าบอกว่าเค้าไม่รู้จะปรึกษาใคร และคงรู้ว่าแจงรู้จักกับคู่กรณีเค้าด้วย แจงก็พูดคุยกันปกติเพราะรู้จักกันค่ะ และก็คุยกับทั้งสองฝั่งเพื่อให้ทั้งคู่ได้พูดคุยกันแค่นั้นเอง

จนตอนหลังเค้าทั้งสองยังตกลงกันไม่ได้ ทางฝั่งพี่เจ้าของร้านที่แจงเช่าก็โพสต์โซเชียลเรื่อยๆ พอแจงได้พูดคุยกันสองฝ่ายก็เลยบอกไปว่าพี่สองคนไปตกลงกันเองเลยนะคะ แจงไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายอะไรประมาณนี้ค่ะ

แต่ที่เสียความรู้สึกคือเรารู้จักกัน คุณมาปรึกษาเราในวันที่คุณทุกข์ใจ เราก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกัน เราช่วยประสานให้ทั้งฝ่ายได้คุยกันว่าจะเอายังไง สุดท้ายเอาเราไปให้ข้อมูลตามสื่อต่าง ๆ ว่าเราแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้ แจงว่ามันผิดปกติ ทำกันไปเพื่ออะไร

อย่างเรื่องที่เค้าเรียกร้องค่าเสียหายหรือเค้าจะเอาความคู่กรณี เป็นเรื่องที่เค้าต้องปรึกษาคนในครอบครัวและทนายความ แต่เลือกที่จะเอาคนมีชื่อเสียงมาเอี่ยวในหลายๆคน แจงก็เพิ่งมารู้ว่าเค้าปรึกษาคนอื่นมาก่อน ไม่ใช่แจงคนแรกอย่างที่เค้าบอกแจง

เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพาสนี้ เกิดขึ้นในวันที่29ธันวาและจบในวันที่30 ธันวาคม 2568 และจบกับแจงแล้วในวันนี้ 23 มกราคม 2569″

แจง เมียแจ๊ส เผยสาเหตุเป็นตัวกลางคุย ทนายแก้ว-พ่อเด็ก 18 ลั่น เสียความรู้สึก-อยากย้ายร้าน-1

ขณะเดียวกันในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย ได้พูดถึงการแถลงข่าวในวันนี้ด้วย ก่อนจะโทรติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ แจง เมียแจ๊ส ถึงสาเหตุที่ได้ไปเป็นตัวกลาง และเรื่องราวที่แจงรับรู้มาเป็นอย่างไร โดย แจง ปุณณาสา เล่าว่า

“เรื่องของแจงเกิดขึ้นครั้งแรกวันแรกที่พ่อผู้เสียหายติดต่อมา คือวันที่ 29 ธันวาคม ส่วนทนายแก้วติดต่อมาวันที่ 30 ธันวาคม ในตอนแรกที่พ่อของผู้เสียหายติดต่อมาแล้วก็เล่าว่า คนนี้ทำอนาจารซึ่งเป็นคนที่แจงก็รู้จัก ตัวแจงเองก็บอกว่าไม่ได้รู้จักใคร พอเขาเล่าลงรายละเอียดให้ฟังจบ ตนก็ตกใจและถามกลับไปว่า จริงเหรอแล้วแจ้งความแล้วหรือยัง

ทางพ่อเด็ก 18 ตอบว่า ยังไม่ได้แจ้งความ เพราะกลัวว่าทางทนายแก้วจะมีคนใหญ่คนโตช่วยเหลือ แจงเลยบอกไปว่าถ้ามีอะไรบอกได้เลย เดี๋ยวจะคุยให้หรือให้ไปเป็นคนกลางให้ไหม ได้คุยกันหรือยัง จากนั้นก็ตัดสายไปไม่ได้มีการคุยอะไรกันต่อ

จากนั้นบ่ายวันที่ 30 ธ.ค. ทนายแก้ว โทรมา มีคนบอกว่าทนายแก้วมาขอเบอร์ ตนก็เลยบอกว่าถ้าจะคุยก็คุยผ่านแจง เพราะแจ๊สไม่รู้เรื่อง จากนั้นทนายแก้วก็เล่ารายละเอียดของฝั่งเขาให้ฟัง ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมาจากทั้งสองฝ่ายมันไม่ตรงกัน ตนเลยถามกลับว่า ถ้าเรื่องไม่ตรงกัน ทำไมไม่คุยกัน ต้องคุยกันก่อน แล้วอะไรจะไปทางไหนก็ไปจัดการกัน เรื่องนี้ตนก็ไม่อยากยุ่งเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งก็ย้ำเรื่องนี้กับทั้งทางพ่อเด็ก 18 และทนายแด้วไปแล้วตั้งแต่แรก

ถามว่าทำไมตนถึงยอมโทรให้ ทนายแก้ว คือ ตนชอบทนายแก้วตรงที่เดินเข้ามาหาปัญหา และพร้อมที่จะสู้กับปัญหา ส่วนตัวเราเป็นแค่คนกลางที่รู้จักกับทั้งสองฝ่ายก็พอที่จะอะลุ่มอะล่วยอะไรกันไปบ้าง แต่บอกเลยว่าเรื่องในส่วนของตนนั้นจบไปแล้วตั้งแต่วันนั้น มันไม่มีต่อความยาวสาวความยืดไปอีก

วันนั้นหลังจากคุยกับทนายแก้วเสร็จ ตนก็โทรไปหาพ่อของผู้เสียหายต่อในทันทีและบอกว่า ทนายแก้วโทรมาหาแล้วบอกว่าแบบนี้ ๆ พี่สองคนไปคุยกันไหม ทางพ่อเด็ก 18 ก็ตอบกลับมาว่า เขายังโกรธมาก ๆ อยู่ในทุกอย่าง ตนก็เข้าใจและรับสารนี้ไปส่งต่อให้ทนายแก้วว่า พ่อเด็กยังไม่พร้อมที่จะคุย หรือจะยังไง หรือพี่ทนายจะแสดงความรับผิดชอบอะไรยังไง

จากนั้นตนก็โทรกลับไปหาพ่อของน้องอีกรอบหนึ่งพร้อมเสนอว่า หรือจะให้พี่ทนายรับผิดชอบหรืออะไรยังไงดี เพื่อที่จะได้สบายใจ และไปคุยกัน ถ้าไม่ตรงอย่างที่ต้องการก็ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย แล้วพ่อเด็ก 18 ก็พูดออกมาเป็นจำนวนเงิน 10 ล้าน

จากนั้นก็โทรกลับไปบอกทนายแก้วว่า ฝั่งผู้เสียหายเรียกมาเท่านี้ แต่พี่อย่าไปถือสาอะไรเขานะ เขาอาจจะกำลังโกรธหรือโมโหอยู่ ซึ่งพ่อเด็กก็โกรธจริง ๆ ซึ่งทางทนายแก้วก็บอก มีแค่ 1 ล้านบาท รบกวนให้แจงโทรกลับไปแจ้งฝ่ายผู้เสียหายให้หน่อย พอไปแจ้งพ่อน้องก็บอกว่าถ้ามีแค่ 1 ล้านไม่ต้องมาคุยกัน

แจงจึงบอกว่า เอาอย่างนี้นะทางพ่อของน้องก็มีทนายส่วนตัวที่มีความน่าเชื่อถือกว่าตน ฉะนั้นหลังจากนี้ตนจะไปต่างประเทศ พ่อเด็ก 18 ก็ไปนัดคุยและสานต่ออะไรกับทนายคู่กรณีกันเอง แล้วจะเอายังไงกันก็ว่ากัน หลังจากนั้นที่เป็นเรื่องเงิน 5 ล้าน หรือ 2.5 ล้านอะไรแจงไม่ได้รับรู้แล้ว เพราะไม่ได้อยู่ในโต๊ะนั้นขณะที่คุยกันเรื่องเงินจำนวนนี้

ขอความกรุณาเห็นใจและให้ความเป็นธรรมกับตนด้วย ที่เข้ามาไม่ได้ต้องการยุ่งอะไรกับใคร เพราะทั้งสองฝั่งเข้ามาหาตนกันเอง และตนก็เชื่อใจทั้งสองฝั่ง เพราะคิดว่าทั้งสองฝั่งไว้ใจและเชื่อใจตน เล่าเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นให้ตนฟังเป็นคนแรก

สิ่งที่เสียใจมากที่สุด คือ ได้เห็นโพสต์ของ เบ๊น อาปาเช่ แล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. คุณได้ตกลงหรือคุยกันแล้ว และเบ๊นก็ได้เจรจาแบบเดียวกับที่ตนแนะนำ แต่ทำไมไม่ตัดสินใจอะไรกันเองตั้งแต่ตอนนั้น เข้ามาบ้านตนทำไม แล้วก่อนที่จะเอาข่าวหรือเรื่องราวอะไรไปโพสต์ให้นักข่าวหรือใครฟัง ทำไมไม่ขออนุญาตตนก่อน ตนเป็นแค่ตัวกลางที่คุณเอาปัญหาในบ้านมาเล่าให้ตนฟัง ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าปัญหามากลับมาตกอยู่ที่ครอบครัวตน ซึ่งตรงนี้มองว่ามันไม่ถูกต้อง เพียงเพราะทุกคนต้องการแค่ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ โดยไม่ได้แคร์คนที่เอาเรื่องมาเล่าให้ฟัง ทำให้ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังเป็นหมากในเกมจของใครสักคน แต่ตนเขาไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตอนนี้ก็ไม่กล้ารับสายใครแล้ว เมื่อคืนก็นั่งร้องไห้กับแจ๊สเพราะเสียใจ และต่อไปนี้ก็จะไม่ไปยุ่งเรื่องใคร ไม่รับรู้เรื่องใครอีกแล้ว”

แจง เมียแจ๊ส เผยสาเหตุเป็นตัวกลางคุย ทนายแก้ว-พ่อเด็ก 18 ลั่น เสียความรู้สึก-อยากย้ายร้าน-5

แจง เมียแจ๊ส เผยสาเหตุเป็นตัวกลางคุย ทนายแก้ว-พ่อเด็ก 18 ลั่น เสียความรู้สึก-อยากย้ายร้าน-4

อ้างอิงจาก : FB Jangjit Promyos, รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 14:41 น.
