“เวย์-นานา” ดอดพบกองปราบ รับข้อหาฉ้อโกง-กู้ยืมเงิน ปัดสัมภาษณ์สื่อ สภาพใจยังไม่พร้อม

“เวย์ ไทยเทเนียม” พร้อม “นานา” เข้าพบตำรวจกองปราบ รับทราบข้อหาเพิ่มเติม คดีฉ้อโกง-กู้ยืมเงิน ทนายเผยขอดำเนินการเงียบๆ หวั่นกระทบธุรกิจไลฟ์สด

23 ม.ค.69 เวย์ ไทยเทเนียม หรือ นายปริญญา อินทชัย พร้อมด้วย นานา ไรบีนา และ ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เมื่อเวลา 12.00 น. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีฉ้อโกงและความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ทนายสายหยุดระบุว่า การมาในครั้งนี้เป็นไปตามนัดหมายปกติของขั้นตอนทางกฎหมาย และหลังจากนี้ เวย์ และ นานา ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองแล้ว จะเหลือเพียงขั้นตอนการยื่นเอกสารเพิ่มเติมผ่านทนายความเท่านั้น

ทนายสายหยุด เปิดเผยว่า ไม่สามารถลงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีได้ เนื่องจากลูกความไม่ประสงค์ให้ข้อมูลและอาจผิดมารยาททนายความ อีกทั้งยอมรับว่าต้องการให้เรื่องราวดำเนินไปอย่างเงียบๆ เพราะที่ผ่านมาการนำเสนอข่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และคอมเมนต์ด้านลบในโซเชียลมีเดียอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำมาหากินและการไลฟ์สดขายสินค้าของลูกความ จึงอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

สำหรับการเดินทางมาในวันนี้ ทั้ง เวย์ ไทยเทเนียม และ นานา ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์หรือชี้แจงใดๆ ต่อสื่อมวลชน เนื่องจากสภาพจิตใจยังไม่พร้อมและกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทนายความแจ้งว่าหากในอนาคตลูกความมีความประสงค์จะชี้แจงข้อเท็จจริง จะดำเนินการแจ้งผ่านทางทนายความอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้คดีความทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการของศาลและกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

