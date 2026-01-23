“เวย์-นานา” ดอดพบกองปราบ รับข้อหาฉ้อโกง-กู้ยืมเงิน ปัดสัมภาษณ์สื่อ สภาพใจยังไม่พร้อม
“เวย์ ไทยเทเนียม” พร้อม “นานา” เข้าพบตำรวจกองปราบ รับทราบข้อหาเพิ่มเติม คดีฉ้อโกง-กู้ยืมเงิน ทนายเผยขอดำเนินการเงียบๆ หวั่นกระทบธุรกิจไลฟ์สด
23 ม.ค.69 เวย์ ไทยเทเนียม หรือ นายปริญญา อินทชัย พร้อมด้วย นานา ไรบีนา และ ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เมื่อเวลา 12.00 น. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีฉ้อโกงและความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
ทนายสายหยุดระบุว่า การมาในครั้งนี้เป็นไปตามนัดหมายปกติของขั้นตอนทางกฎหมาย และหลังจากนี้ เวย์ และ นานา ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองแล้ว จะเหลือเพียงขั้นตอนการยื่นเอกสารเพิ่มเติมผ่านทนายความเท่านั้น
ทนายสายหยุด เปิดเผยว่า ไม่สามารถลงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีได้ เนื่องจากลูกความไม่ประสงค์ให้ข้อมูลและอาจผิดมารยาททนายความ อีกทั้งยอมรับว่าต้องการให้เรื่องราวดำเนินไปอย่างเงียบๆ เพราะที่ผ่านมาการนำเสนอข่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และคอมเมนต์ด้านลบในโซเชียลมีเดียอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำมาหากินและการไลฟ์สดขายสินค้าของลูกความ จึงอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
สำหรับการเดินทางมาในวันนี้ ทั้ง เวย์ ไทยเทเนียม และ นานา ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์หรือชี้แจงใดๆ ต่อสื่อมวลชน เนื่องจากสภาพจิตใจยังไม่พร้อมและกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทนายความแจ้งว่าหากในอนาคตลูกความมีความประสงค์จะชี้แจงข้อเท็จจริง จะดำเนินการแจ้งผ่านทางทนายความอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้คดีความทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการของศาลและกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เดย์ ไทยเทเนียม เปิดใจหลังรู้ตัวเป็นผู้เสียหาย เวย์-นานา ลั่น ไม่คิดว่าจะเจอกับตัว
- ทนายสายหยุด เปิดยอดหนี้ล่าสุด “นานา ไรบีนา” ผู้เสียหายไม่น้อยกว่า 17 คน
- เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง นานา ถูกจับกุม โพสต์สั้น ๆ คนไลก์สนั่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: