กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในอินเดีย โอกาสตายสูงกว่าโควิด
กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง ไวรัสนิปาห์ ระบาดในอินเดีย มีผู้ติดเชื้อแล้ว 5 ราย โอกาสตายสูงกว่าโควิด และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
เพจเฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง ‼ “ไวรัสนิปาห์” ในประเทศอินเดีย อย่างใกล้ชิด เร่งประสานเครือข่าย One Health ป้องกันการระบาด” โดยปัจจุบันยังไม่มีการพบผู้ป่วยในไทย
ทั้งนี้สำนักข่าว อินดีเพนเด้นท์ รายงานว่า ไวรัสนิปาห์ ได้แพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้อแล้ว 5 ราย และต้องกักตัวประชาชนกว่า 100 ราย ในพื้นที่ของรัฐเบงกอลตะวันตก
อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่แพทย์ระบุว่าในผู้ติดเชื้อนั้นมีแพทย์และพยาบาลรวมอยู่ด้วย โดยพยาบาลชายอาการดีขึ้น ขณะที่ผู้ป่วยหญิงอาการยังรุนแรง ทั้งนี้ทั้งสองยังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICCU เพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิด
อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่า ไวรัสนิปาห์สามารถแพร่จากสัตว์สู่มนุษย์ได้ และสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่รวดเร็วเท่าโควิด-19 โดยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันหรือการรักษาโดยตรง
สำหรับอาการป่วยของไวรัสชนิดดังกล่าวนั้น คือปวดหัว มีไข้ วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ไอ หายใจลำบาก ซึ่งอัตราเสียชีวิตอยู่ที่ราวๆร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 70
