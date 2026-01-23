ข่าว

กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในอินเดีย โอกาสตายสูงกว่าโควิด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 14:36 น.
กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง ไวรัสนิปาห์ ระบาดในอินเดีย มีผู้ติดเชื้อแล้ว 5 ราย โอกาสตายสูงกว่าโควิด และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

เพจเฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง ‼ “ไวรัสนิปาห์” ในประเทศอินเดีย อย่างใกล้ชิด เร่งประสานเครือข่าย One Health ป้องกันการระบาด” โดยปัจจุบันยังไม่มีการพบผู้ป่วยในไทย

ทั้งนี้สำนักข่าว อินดีเพนเด้นท์ รายงานว่า ไวรัสนิปาห์ ได้แพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้อแล้ว 5 ราย และต้องกักตัวประชาชนกว่า 100 ราย ในพื้นที่ของรัฐเบงกอลตะวันตก

อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่แพทย์ระบุว่าในผู้ติดเชื้อนั้นมีแพทย์และพยาบาลรวมอยู่ด้วย โดยพยาบาลชายอาการดีขึ้น ขณะที่ผู้ป่วยหญิงอาการยังรุนแรง ทั้งนี้ทั้งสองยังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICCU เพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิด

อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่า ไวรัสนิปาห์สามารถแพร่จากสัตว์สู่มนุษย์ได้ และสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่รวดเร็วเท่าโควิด-19 โดยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันหรือการรักษาโดยตรง

สำหรับอาการป่วยของไวรัสชนิดดังกล่าวนั้น คือปวดหัว มีไข้ วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ไอ หายใจลำบาก ซึ่งอัตราเสียชีวิตอยู่ที่ราวๆร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 70

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

