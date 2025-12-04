เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง นานา ถูกจับกุม โพสต์สั้น ๆ คนไลก์สนั่น

เวย์ ไทเทเนียม เคลื่อนไหวแล้ว โผล่คอมเมนต์กลางไอจี ‘ดีเจอบอย’ หลังเข้าเยี่ยม ‘นานา ไรบีนา’ ล่าสุด ตำรวจเร่งสอบเส้นทางเงิน รวบรวมพยานมีความเกี่ยวข้องหรือไม่?
หลังจากที่หลายคนสงสัยว่า เวย์ ไทเทเนียม หรือ นายปริญญา อินทชัย อยู่ที่ไหน ขณะที่ นานา ไรบีนา ถูกจับกุมตามหมายจับที่บ้านพักย่านพระโขนง ล่าสุด พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ ปอศ. เผยว่า เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของภรรยาหรือไม่ ยืนยันว่าจะตรวจสอบในทุกมิติ แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเผยรายละเอียดใด ๆ ได้
หลังจากเก็บตัวเงียบ ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 พบความเคลื่อนไหวของหนุ่มเวย์บนโลกออนไลน์เป็นครั้งแรก เจ้าตัวได้โผล่เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของ ดีเจบอย ฌาฆฤณ เพื่อนสนิทที่เพิ่งเดินทางไปเยี่ยมนานาที่ห้องสอบปากคำ โดยไม่ได้คอมเมนต์ข้อความใด ๆ มีเพียงอิโมจิสีแดง 3 ดวงแทนความรู้สึกเท่านั้น
โพสต์ดังกล่าวของ ดีเจบอย ประกาศจุดยืนความเป็นเพื่อนและในฐานะลุงเขาจะทิ้งแม่ของหลานไม่ได้ เปิดใจว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นผิดก็คือผิดว่าไปตามกระบวนการ ไม่เคยเข้าข้างเรื่องนั้น …แต่ก็จะยืนอยู่ตรงนี้ข้าง ๆ ในฐานะพี่ชาย ถึงจะถูกด่า ถูกว่า ถูกแซะบ้างผมเข้าใจมากครับ บอกตัวเองในใจว่านอกจากทําเพื่อน้องสาวก็ทําเพื่อหลาน พอเค้าโตมาจะได้รู้ว่าในวันที่แม่เค้าลำบากที่สุด แย่ที่สุดก็ยังมีลุงที่ยังยืนอยู่ข้าง ๆ แม่เค้าไม่ได้ โดดเดี่ยว…. เท่าที่ผมพอจะ ทําได้ ..ก็เท่านั่นเอง !!”
ฝั่ง แอน อลิชา เพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้าที่อยู่เคียงข้างมาโดยตลอด คอมเมนต์เสริมว่า “ป้ายืนตรงนี้เพื่อหลานเหมือนกัน”
