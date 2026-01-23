“อนุทิน” ตอบยังไม่ได้รับรายงาน เรื่องโรงอาหารประกันสังคมหรู มูลค่า 12 ล้าน
อนุทิน ตอบยังไม่ได้รับรายงาน เรื่องโรงอาหารประกันสังคมหรู มูลค่า 12 ล้าน ยังไม่ได้คุยกับ ตรีนุช ย้ำรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานยังต้องทำหน้าที่รับผิดชอบ
จากกรณีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยว่า ผู้จ่ายประกันสังคมทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของ โรงอาหารกระทรวงแรงงาน โดยอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (ฉบับ 10 มิ.ย. 2561) ที่เคยเปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้นำเงินจากกองทุนประกันสังคมจำนวนประมาณ 12 ล้านบาท ไปใช้ปรับปรุงโรงอาหาร หรูเทียบเท่าห้างสรรพสินค้าดังๆ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น
ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าว ว่า ตนยังไม่ได้เจอกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังไม่ได้รับรายงาน
ส่วนก่อนหน้านี้ได้รับรายงานถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน ย้ำว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยังทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ในการบริหารงานของกระทรวง
“มีปัญหา แต่ยังไม่ได้รายงานเข้ามาว่ากำลังเกิดปัญหาที่นอกเหนือความสามารถในการที่จะแก้ไขสถานการณ์” นายอนุทินกล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โป๊ะแตก 12 ล้าน! “ไอซ์ รักชนก” แฉยับ เงินประกันสังคม โผล่ทำโรงอาหารหรูฟีลห้างดัง
- สส.ไอซ์ แฉงบ “ประกันสังคม” โผล่สร้าง โรงอาหารกระทรวงแรงงาน ติดแอร์-ทีวีหรู แต่เปิดใช้ไม่ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: