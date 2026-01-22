ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุด หลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68

ทำความรู้จัก ประวัติ “แม็ค ปวิช” พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุดหลังเปิดตัว มีลูก-มีเมีย เมื่อกลางปี 68 เลิกเที่ยว-เลิกเหล้า ทุ่มเวลาให้ลูกสาว “น้องดาริน” คนเดียว
หลายคนคงจะจำเขาได้อย่างดี สำหรับ แม็ค ปวิช เวียงนนท์ พระเอกสุดหล่อเจ้าของเรตติ้งละครสุดปัง อย่าง นางฟ้าอสูร ที่ประกบคู่กับนางเอกอารมณ์ดี แจ็คกี้ ชาเคอลีน ที่ช่วงกลางปี 2568 เจ้าตัวทำเซอร์ไพรส์เรียกเสียงฮือฮาไปทั้งวงการบันเทิงกับการเปิดตัวว่า มีลูก-มีเมีย แล้ว โดยแต่งงานและใช้ชีวิตครอบครัวแบบเงียบ ๆ เรียบง่าย ยืนยันว่าไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไร
ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3
สำหรับประวัติของ แม็ค ปวิช เวียงนนท์ เขาเกิดวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์ สาขา Business English มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แม็ค ปวิช เริ่มต้นเข้าวงการบันเทิงจากการที่เขาได้เข้าร่วมการประกวดรายการ M Thailand และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หลังจากนั้นเขาก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง 3
สำหรับผลงานการแสดงของ แม็ค ปวิช นั้น เขาได้ฝากฝีมือการแสดงเอาไว้ในละครช่อง 3 หลายเรื่องมาก ๆ แต่เขาเพิ่งได้รับโอกาสมาเป็นพระเอกเต็มตัวในละครเรื่องแรก คือ “นางฟ้าอสูร” ประกบคู่กับ แจ็คกี้ ชาเคอลีน มิ้นซ์ และในปีนี้ 2569 แม็ค ปวิช กำลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่มาให้แฟนคลับได้รับชมกัน คือเรื่อง ก็รักมันปักใจ ออกอากาศทางช่อง 3
ภาพจาก : IG mackypw
