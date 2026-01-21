ข่าวดาราบันเทิง

ใครอีก? เพจดังเม้าท์แรง พระเอกช็อก หลังรู้ว่าลูกที่เมียเพิ่งคลอด “ไม่ใช่ลูกของตัวเอง”

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 09:21 น.
ใครอีก? เพจดังเม้าท์แรง ดาราระดับพระเอก ช็อก! หลังรู้ความจริงว่าลูกที่ภรรยาเพิ่งคลอด “ไม่ใช่ลูกของตัวเอง” ชาวเน็ตงง คอมเมนต์เดายกใหญ่

ยังไงกันล่ะเนี่ย เมื่อจู่ ๆ เพจเฟซบุ๊กเจ้าดังอย่าง มาดามเม้าท์ ก็โพสต์ข่าวเม้าท์วงในมากระตุกต่อมเผือกชาวเน็ตตั้งแต่กลางดึก พร้อมทิ้งปริศนาให้ต้องขวนขวายหาคำตอบกันจ้าละหวั่นว่า

“มรึง นอนกันยังอะ เรื่อง ดาราระดับพระเอก พึ่งจะรู้ว่าลูกที่ภรรยาตนเองคลอด “ไม่ใช่ลูกตัวเอง” อันนี้เล่าได้ปะ หรือนอนกันหมดล่ะอะ นอยยอ่าา #มาดามเม้าท์ภรรยาดาราท่าน1 ไปเ..ื.อกมาล่ะค่ะ เรื่องอุ่น ๆ เลยล่ะ ว่าจะเล่าแต่นอนกันหมดแล้วแหละ

งานนี้บอกเลยจากที่กำลังจะนอนพอเจอข่าวเม้าท์แซ่บขนาดนี้ ถึงกับตาตื่นกันทั้งโซเชียล เพราะหลายคนอยากจะรู้ว่า ดาราระดับพระเอกที่ภรรยาเพิ่งคลอดลูกเนี่ยคือใครกันแน่ แล้วที่ว่าไม่ใช่พ่อของลูกจริงหรือแค่โคมลอย ซึ่ง ณ ขณะนี้เพจมาดามเองก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมออกมาเกี่ยวกับประเด็นนี้ ก็คงต้องจับตาดูกันต่อว่าเรื่องนี้หวยจะไปออกที่บ้านไหน

ใครอีก เพจดังเม้าท์แรง พระเอกช็อก หลังรู้ว่าลูกที่เมียเพิ่งคลอด ไม่ใช่ทายาทตัวเอง-1

