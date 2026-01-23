บันเทิง

อัปเดตอาการ “เด๋อ ดอกสะเดา” ล่าสุดดีขึ้นมาก หลังป่วยสโตรก ยังจำมุกตลกได้แม่น

เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 11:35 น.
อัปเดตอาการ "เด๋อ ดอกสะเดา" ล่าสุดดีขึ้นมาก หลังป่วยสโตรก ยังจำมุกตลกได้แม่น

อัปเดตอาการ “เด๋อ ดอกสะเดา” ล่าสุดดีขึ้นมาก จำมุกตลกได้แม่น “เป็ด เชิญยิ้ม” นำทีมจัดคอนเสิร์ต ระดมทุนช่วยค่ารักษา ลูกสาวยันพ่อใจสู้ฝึกเดินทุกวัน

ถือเป็นข่าวดีของวงการตลกไทย เมื่อมีการอัปเดตอาการล่าสุดของ เด๋อ ดอกสะเดา หรือ สมใจ สุขใจ ตลกอาวุโสชื่อดัง ที่กำลังพักฟื้นร่างกายจากอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (สโตรก) โดยล่าสุด เปิ้ล ณภัทร ลูกสาว และ เป็ด เชิญยิ้ม เพื่อนรัก ได้ออกมาเปิดเผยว่า อาการของคุณพ่อเด๋อดีขึ้นตามลำดับ สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญคือยังมีความจำดีเยี่ยม จำมุกตลกเก่าๆ ได้ครบถ้วน และยังมีอารมณ์ขันทุกครั้งที่มีคนโทรศัพท์ไปให้กำลังใจ

ปัจจุบัน เด๋อ ดอกสะเดา พักรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์ดูแลเฉพาะทาง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวที่ค่อนข้างสูง แต่ทางครอบครัวยืนยันว่าจะดูแลอย่างเต็มที่และดีที่สุด โดยตัวของคุณพ่อเองก็มีกำลังใจที่ดีมาก มีความสุขในทุกๆ วัน และมีความมุ่งมั่นในการฝึกยืนและทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีความหวังที่จะกลับมาพบปะแฟนๆ และกลับมาสร้างเสียงหัวเราะหน้าจออีกครั้ง

พลังใจจากเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงก็หลั่งไหลมาไม่ขาดสาย โดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา เหล่าศิลปินตลกทั่วฟ้าเมืองไทยได้รวมพลังกันจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ลูกผู้ชาย ชื่อนายเด๋อ ดอกสะเดา” นำทีมโดยหัวเรือใหญ่อย่าง เป็ด เชิญยิ้ม เพื่อส่งมอบกำลังใจและระดมทุนช่วยเหลือครอบครัว บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มิตรภาพ และเสียงหัวเราะ

เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 11:35 น.
