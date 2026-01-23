ข่าว

ทนายรักษ์ ภูเก็ต ร่วมวงแซะ “ไม่ถนัดเรื่องชั่ว” หลังดราม่าทนายดัง ฟันธงถูกขังแน่นอน

เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 11:32 น.
ทนายรักษ์ ภูเก็ต หรือ อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน
ทนายรักษ์ ภูเก็ต โพสต์รัวเกาะกระแสฉาวสาว 19 ยันตัวเองไม่เคยทำเรื่องแบบนี้ มั่นใจสกิลความ “พริ้ว” ทนายดังสู้ไม่ได้ จ่อคุกแน่นอน

เคลื่อนไหวแล้ว! ทนายรักษ์ ภูเก็ต หรือ นายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน โพสต์ข้อความเกาะกระแสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อช่วงเช้า เวลา09:00 น. วันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยโพสต์ข้อความเกาะติดสถานการณ์ถึง 3 โพสต์รวด ด้วยถ้อยคำที่ทั้งแซะและฟันธงชะตากรรมของเพื่อนร่วมอาชีพ

ยืนยันจุดยืน “ไม่ถนัดเรื่องชั่ว”

ทนายรักษ์เปิดหัวด้วยการเปรียบเทียบพฤติกรรม โดยระบุข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า

“ทนายรักษ์ ภูเก็ต ไม่เคยลวนลามเด็ก 19 #ไม่ถนัดเรื่องชั่ว”

ทนายรักษ์ ภูเก็ต โพสต์รัวเกาะกระแสฉาวสาว 19
FB/อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน

วิเคราะห์รูปคดี “ทนายดังไม่รอด”

ต่อมาได้โพสต์วิเคราะห์สถานการณ์ของทนายดังคู่กรณีในข่าว โดยมองว่างานนี้รอดยาก เพราะชั้นเชิงต่างกัน

“ผมมองว่าทนายดังไม่รอดนะ เพราะพริ้วไม่เท่า #ทนายรักษ์”

ทนายรักษ์ ภูเก็ต โพสต์ข้อความดุเดือดถึงทนายดัง
FB/อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน

ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ถึง “#อีโหน”

โพสต์ที่ดุเดือดที่สุดคือการกล่าวถึงบุคคลที่สาม (หรืออาจหมายถึงทนายดัง) ด้วยถ้อยคำรุนแรงทำนองว่าหมดตัวช่วยแล้ว

“คนที่เคยช่วยมึงไปหมดแล้วนะ ส่วนมึงถูกขังแน่นอน #อีโหน”

ทนายรักษ์ ภูเก็ต ให้ความเห็นเรื่องคดีสาว 19
FB/อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน

