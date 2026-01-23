ทนายรักษ์ ภูเก็ต ร่วมวงแซะ “ไม่ถนัดเรื่องชั่ว” หลังดราม่าทนายดัง ฟันธงถูกขังแน่นอน
ทนายรักษ์ ภูเก็ต โพสต์รัวเกาะกระแสฉาวสาว 19 ยันตัวเองไม่เคยทำเรื่องแบบนี้ มั่นใจสกิลความ “พริ้ว” ทนายดังสู้ไม่ได้ จ่อคุกแน่นอน
เคลื่อนไหวแล้ว! ทนายรักษ์ ภูเก็ต หรือ นายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน โพสต์ข้อความเกาะกระแสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อช่วงเช้า เวลา09:00 น. วันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยโพสต์ข้อความเกาะติดสถานการณ์ถึง 3 โพสต์รวด ด้วยถ้อยคำที่ทั้งแซะและฟันธงชะตากรรมของเพื่อนร่วมอาชีพ
ยืนยันจุดยืน “ไม่ถนัดเรื่องชั่ว”
ทนายรักษ์เปิดหัวด้วยการเปรียบเทียบพฤติกรรม โดยระบุข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า
“ทนายรักษ์ ภูเก็ต ไม่เคยลวนลามเด็ก 19 #ไม่ถนัดเรื่องชั่ว”
วิเคราะห์รูปคดี “ทนายดังไม่รอด”
ต่อมาได้โพสต์วิเคราะห์สถานการณ์ของทนายดังคู่กรณีในข่าว โดยมองว่างานนี้รอดยาก เพราะชั้นเชิงต่างกัน
“ผมมองว่าทนายดังไม่รอดนะ เพราะพริ้วไม่เท่า #ทนายรักษ์”
ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ถึง “#อีโหน”
โพสต์ที่ดุเดือดที่สุดคือการกล่าวถึงบุคคลที่สาม (หรืออาจหมายถึงทนายดัง) ด้วยถ้อยคำรุนแรงทำนองว่าหมดตัวช่วยแล้ว
“คนที่เคยช่วยมึงไปหมดแล้วนะ ส่วนมึงถูกขังแน่นอน #อีโหน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทนายแก้ว สารภาพ อ้างชื่อ “หนุ่ม กรรชัย” จริง ขอโทษกลางไลฟ์แถลงข่าว
- ประวัติ “ทนายแก้ว” ดร.มนต์ชัย จากเส้นทางนักกฎหมาย สู่ทนายดังคู่ใจโหนกระแส
- เปิดไทม์ไลน์แชต “ทนายดัง-สาว 19” เจอประโยคเด็ด “คำขอโทษไม่พอ รับเป็นเงินเท่านั้น”
ข้อมูลจาก : อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: