เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ

สุดช้ำ! ปู กนกวรรณ โพสต์ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องหนีเก็บตัวเงียบ หลังสามี เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 หนักกว่าเดิม
ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงไม่น้อย เมื่อ ปู กนกวรรณ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Kanokwan Buranond ยอมรับว่าสามี เด๋อ ดอกสะเดา ล้มป่วยด้วยโรคสโตรก (Stroke) หรือภาวะหลอดเลือดสมอง เล่นงานเป็นครั้งที่สอง และครั้งนี้อาการหนักกว่าครั้งแรกที่ผ่านมา
นอกจากที่ ปู กนกวรรณ และครอบครัวจะต้องรับมือกับอาการป่วยของสามีแล้ว เธอยังต้องแบกรับแรงกดดันจากคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่บั่นทอนจิตใจ จนเธอต้องหลบหนีข้อความเหล่านั้นเก็บตัวเงียบดูแลสามีอยู่คนเดียวตั้งแต่ล้มป่วยรอบแรก ในวันนี้ ปู กนกวรรณ ตัดสินใจเดินหน้าต่อด้วยการกลับมาขายครีม แต่ก็ยังไม่วายต้องอ่านเจอคอมเมนต์กดดันต่าง ๆ นานาใต้โพสต์ เจ้าตัวจึงต้องออกมาเคลื่อนไหวระบายความในใจ ท่ามกลางแฟน ๆ ให้กำลังใจมากมาย ระบุว่า
“ชีวิตปูมี….“หลุมหลบภัย” เวลาที่เกิดเรื่องไม่สบายใจ ปูจะเข้าไปหลบในนี้ เพราะมีเทวดาสี่องค์ที่รู้เช่นเห็นชาติ รู้กำพืดปู ยืนอยู่เป็นเพื่อน..
องค์ที่หนึ่ง เป็นกำแพงดันหลัง เพื่อไม่ให้เราเสียหลัก
องค์ที่สองและสาม ขนาบซ้ายขวา มีคำพูดเป็นอาวุธ คอยพูดให้เราเห็นคุณค่าในตัว
องค์ที่สี่อยู่ด้านหน้า เอาผ้าห่มที่ปักว่า “หนูรักแม่” มาคลุมให้…
ชายสูงวัยโดน stroke เล่นงานครั้งแรกวันที่ 23 มีนา ทำการรักษาเดือนครึ่ง ร่างกายกลับมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ เดินและร้องเพลงได้…แต่แล้วมันก็มาอีกเป็นครั้งที่สอง….ครั้งนี้หนักหน่วง โจมตีหลายจุด…ตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกาย ต้องใช้เวลา…
ตั้งแต่เกิดเรื่องไม่ได้บอกใคร รู้เรื่องไม่กี่คน ขอแก้ปัญหาเองก่อน ไม่โพสต์ใด ๆ เพราะเป็นคนอ่านทุกความคิดเห็น กลัวเจอคำพูดแย่ ๆ มันก็…”บั่นทอน” แค่เมื่อวานโพสต์เรื่องจะกลับมาขายครีมปุ๊บ…ความคิดเห็นคาดคั้นก็ตามมาปั๊บ…”ทำไมเค้าไม่พูดเรื่องพี่เด๋อเลยเนอะ”, “ทำไมคุณไม่พูดเรื่องพี่เด๋อบ้าง” ทำไม? ทำไม? ทำไม? แล้วปูออกมาจากหลุมทำไม? เดี๋ยวไปสั่งข้าวเหนียวไก่ทอดก่อน สงสัยคงต้องกลับไปอยู่ “หลุมหลบภัย” อย่างเก่า….”
