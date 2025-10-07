เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 11:03 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 11:03 น.
107
สุดช้ำ! ปู กนกวรรณ โพสต์ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องหนีเก็บตัวเงียบ หลังสามี เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 หนักกว่าเดิม

ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงไม่น้อย เมื่อ ปู กนกวรรณ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Kanokwan Buranond ยอมรับว่าสามี เด๋อ ดอกสะเดา ล้มป่วยด้วยโรคสโตรก (Stroke) หรือภาวะหลอดเลือดสมอง เล่นงานเป็นครั้งที่สอง และครั้งนี้อาการหนักกว่าครั้งแรกที่ผ่านมา

นอกจากที่ ปู กนกวรรณ และครอบครัวจะต้องรับมือกับอาการป่วยของสามีแล้ว เธอยังต้องแบกรับแรงกดดันจากคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่บั่นทอนจิตใจ จนเธอต้องหลบหนีข้อความเหล่านั้นเก็บตัวเงียบดูแลสามีอยู่คนเดียวตั้งแต่ล้มป่วยรอบแรก ในวันนี้ ปู กนกวรรณ ตัดสินใจเดินหน้าต่อด้วยการกลับมาขายครีม แต่ก็ยังไม่วายต้องอ่านเจอคอมเมนต์กดดันต่าง ๆ นานาใต้โพสต์ เจ้าตัวจึงต้องออกมาเคลื่อนไหวระบายความในใจ ท่ามกลางแฟน ๆ ให้กำลังใจมากมาย ระบุว่า

“ชีวิตปูมี….“หลุมหลบภัย” เวลาที่เกิดเรื่องไม่สบายใจ ปูจะเข้าไปหลบในนี้ เพราะมีเทวดาสี่องค์ที่รู้เช่นเห็นชาติ รู้กำพืดปู ยืนอยู่เป็นเพื่อน..

องค์ที่หนึ่ง เป็นกำแพงดันหลัง เพื่อไม่ให้เราเสียหลัก

องค์ที่สองและสาม ขนาบซ้ายขวา มีคำพูดเป็นอาวุธ คอยพูดให้เราเห็นคุณค่าในตัว

องค์ที่สี่อยู่ด้านหน้า เอาผ้าห่มที่ปักว่า “หนูรักแม่” มาคลุมให้…

ชายสูงวัยโดน stroke เล่นงานครั้งแรกวันที่ 23 มีนา ทำการรักษาเดือนครึ่ง ร่างกายกลับมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ เดินและร้องเพลงได้…แต่แล้วมันก็มาอีกเป็นครั้งที่สอง….ครั้งนี้หนักหน่วง โจมตีหลายจุด…ตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกาย ต้องใช้เวลา…

ตั้งแต่เกิดเรื่องไม่ได้บอกใคร รู้เรื่องไม่กี่คน ขอแก้ปัญหาเองก่อน ไม่โพสต์ใด ๆ เพราะเป็นคนอ่านทุกความคิดเห็น กลัวเจอคำพูดแย่ ๆ มันก็…”บั่นทอน” แค่เมื่อวานโพสต์เรื่องจะกลับมาขายครีมปุ๊บ…ความคิดเห็นคาดคั้นก็ตามมาปั๊บ…”ทำไมเค้าไม่พูดเรื่องพี่เด๋อเลยเนอะ”, “ทำไมคุณไม่พูดเรื่องพี่เด๋อบ้าง” ทำไม? ทำไม? ทำไม? แล้วปูออกมาจากหลุมทำไม? เดี๋ยวไปสั่งข้าวเหนียวไก่ทอดก่อน สงสัยคงต้องกลับไปอยู่ “หลุมหลบภัย” อย่างเก่า….”

อ้างอิงจาก : FB Kanokwan Buranond

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

