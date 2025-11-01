ภาพอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา หลังพักรักษาตัวจากอาการป่วยสโตรกรอบ 2

วิลลี่ ผีก้าบก้าบ ตลกรุ่นน้อง เปิดภาพล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา สดใสแข็งแรงขึ้น หลังพักรักษาตัวจากอาการป่วยสโตรกรอบ 2 แฟน ๆ ร่วมส่งกำลังใจ
นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของวงการตลกและวงการบันเทิงไทยในขณะนี้ หลังจากที่มีข่าวว่าตลกรุ่นใหญ่ เด๋อ ดอกสะเดา ล้มป่วยหนักจากอาการสโตรก (เส้นเลือดก้านสมองแตก) จนต้องเข้ารับการรักษาด้วยการเจาะคอ ก่อนที่จะมีอาการดีขึ้นตามลำดับ และได้กลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
ล่าสุดทางหน้าเฟซบุ๊ก วิลลี่ ผีก้าบก้าบ ตลกรุ่นน้องได้ออกมาโพสต์ภาพอาการล่าสุดของ เด๋อ ดอกสะเดา ซึ่งมีเพื่อนตลกรายหนึ่งเดินทางไปเยี่ยมมา พร้อมระบุข้อความว่า “เห็นพี่เด๋อ ดอกสะเดา อาการดีขึ้นแล้วพวกเราในนามกลุ่มศิลปินก็ดีใจเห็นพี่เด๋อยิ้มได้หัวเราะได้” ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนในวงการ รวมถึงแฟนคลับที่เข้ามาส่งกำลังใจอวยพรให้ตลกดังอาการดีขึ้นโดยเร็ว
