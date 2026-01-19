“วิโรจน์” ไม่ทน ยอมรับไม่ได้ “ชูวิทย์” จับแพะชนแกะ ใส่ร้ายพรรคประชาชน
วิโรจน์ ไม่ทน ประกาศลั่นยอมรับไม่ได้ ชูวิทย์ เขียนบทความ จับแพะชนแกะ ใส่ร้ายพรรคประชาชน พร้อมเตรียมดำเนินคดีอีกหลายเพจ
นาย วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวระบุว่า หลังจากที่พรรคประชาชนได้เดินหน้ามาเกือบจะถึงโค้งสุดท้ายของแคมเปญการเลือกตั้ง 2569 แล้ว จริงๆ แล้ว ทุกท่านที่เคยทำงานร่วมกันกับผมย่อมทราบดีว่า ผมเป็นคนที่เคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และพร้อมน้อมรับคำติชมเพื่อนำมาปรับปรุงอยู่เสมอ เพราะในหลายกรณีที่พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์ ก็เป็นข้อบกพร่องที่พรรคสมควรจะต้องรับฟัง และที่ผ่านมา พรรคก็ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมมาโดยตลอด
ปฏิบัติการไอโอ (IO) มีมาตลอด ทีมงานได้มอนิเตอร์ เก็บรวบรวมคอมเมนต์ แอคเคาท์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะแกะรอยไปกลุ่มการเมืองเบื้องหลังได้ ฝ่ายกฎหมายพรรคจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมด ส่งให้ กกต. ดำเนินคดี ทางกฎหมายต่อไป พรรคประชาชนน้อมรับทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ หากเป็นจากธรรมชาติจากประชาชน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นขบวนการให้ข้อมูลเท็จ ไม่ใช่ข้อมูลจากธรรมชาติแต่อย่างใด เช่น ข้อมูล ณัฐพงษ์ รื้อรั้วเขมร ยืนยัน ณัฐพงษ์ ไม่เคยพูดเช่นนี้มาก่อน หรือ ม.112 โจมตีการเมือง
ทั้งที่คำวินิจฉัยศาลระบุชัดเจนแล้วว่าไม่อาจนำมาหาเสียงได้อีก และพยายามทำให้ประชาชนเข้าใจว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เท่ากับ ม.112 หรือ คำจดหมายจากทหารชั้นผู้น้อย ก็มีเพจกล่าวหาว่า เป็นเฟคนิวส์ ไม่ได้เกิดแค่ ณัฐพงษ์ เท่านั้น แต่รวมถึงผู้สมัคร สส คนอื่นๆ ด้วย จึงยืนยันได้ว่าการกระทำดังกล่าวจงใจเจตนาทำลายเลือกตั้ง
พรรคประชาชนได้รวบรวมบัญชีขบวนการต่างๆ เช่น เพจ จักรวาลด้อมส้ม แมลงตาดี หมออนามัยขี้เม้า นอกจากนี้ยังรวบรวมบัญชีผู้ใช้งานที่โยงใยต่อกัน เพื่อนำมาสรุปร้องเรียน กกต และนำไปสู่การแจ้ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ
ส่วนเรื่อง ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ซึ่งในช่วงทีผ่านมาได้เขียนบทความถึงประชาชนเป็นจำนวนนั้น นายวิโรจน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาให้ความเคารพคุณชูวิทย์เรื่อยมา ตั้งแต่การท้วงติงเรื่องการโหวตให้ อนุทิน เข้าใจถึงความผิดหวังเป็นอย่างดี ต่อมาได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่อง ในตอนนั้นเข้าใจว่าวิจารณ์ด้วยความปรารถนาดี และความผิดหวังส่วนตัวเคารพการตัดสินใจ
แต่พอมาถึงบทความ มีทหารไว้ทำไมที่ปรากฏข้อความว่า มีเทา ไม่เหลือใคร ได้อ้างอิงถึงเจ้ากรมการข่าวฯ พรรคประชาชนชี้แจงต่อสารธารณะ เหตุใดชูวิทย์ยังคงกระจายข่าวไม่หยุดไม่หย่อน การที่ชูวิทย์จะอคติกับพรรคประชาชนเป็นเรื่องปกติ จะบังคับให้มาชอบก็ไม่ได้ แต่สิ่งที่ทำให้ไม่สามารถยอมรับการกระทำของ ชูวิทย์ ได้อีกต่อไป และไม่เชื่อว่าทำไปด้วยอคติ แต่ทำด้วยการไต่ตรองไว้ก่อน และเล็งเห็นผล พยายามจะจับ ส้มกับน้ำเงิน ทั้งที่เท้งหัวหน้าพรรคพูดว่าจะไม่ยกมือให้อีกเด็กขาด เชื่อว่าประสบการณ์คุณชูวิทย์ รับฟังและรู้ถึงความชัดเจนนี้แล้วอยู่แก่ใจ แต่ยังโหมกระพือข่าวจับคู่ เพื่อมุ่งหมายให้สร้างผลกระทบเชิงลบให้พรรคประชาชนให้ได้
ลามมาถึงบทความสงครามสั่งสอน เป็นอีกเรื่องที่ไม่อาจยอมรับการกระทำของชูวิทย์ได้อีก เพราะเป็นการนำข้อมูลมาจับแพะ ประติดประต่อ จากนั้นก็ใช้จิตนาการส่วนตัวในการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสี ว่า พรรคประชาชน ดีลกับ สุรเชชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีต ผบ.ตร. ที่จะให้บิ๊กโจ๊กเป็นรัฐมนตรี เป็นคำกล่าวหาที่เหลวไหล ไม่มีข้อเท็จจริงแต่อย่างใด ทำให้ผมต้องตั้งคำถามกลับชู ว่าทำไมท่าทีในระยะหวังที่พยายามโจมตีพรรคประชาชน
“เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะเกี่ยวข้องกับนายทหารคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนรักของชูวิทย์ มีภาพถ่ายกอดคอกับชาวต่างชาติ อดีตที่ปรึกษาฮุนเซน ที่สังคมสันนิษฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์หรือไม่ ผมอยากเรียนถึงพี่ชูวิทย์อย่างนี้ว่าถ้าผมจะทำแบบที่พี่ทำ โดยการเอาภาพถ่ายนั้น มาประกอบกับภาพอื่นๆ ที่คุณชูเคยร่วมเฟรม กับนายทหารเพื่อนซี้คนนั้น
และนำเอากรณีทหารเพื่อนซี้คนนั้นพ้นจากตำแหน่งสำคัญมาสร้างเรื่องเป็นตุเป็นตะ ใส่ร้ายคุณชูวิทย์ จินตนาการผมก็ทำได้ แต่ผมไม่ทำเพราะผมยังมีมโนธรรมและเคารพพี่เสมอ มั่นใจว่าเดี๋ยวพี่ชูวิทย์แถลงไปเรื่อยๆ โยงข้อมูลจับแพะชนแกะ เสริมจินตนาการ”
แต่สิ่งที่ผมทำได้ตอนนี้แน่ๆ คือ ให้สังคมตระหนัก และตั้งคำถามกลับว่า ทั้งหมดนี้ชูทำไปเพื่ออะไร พรรคการเมืองไหนได้ประโยชน์จากการกระทำต่อคุน ให้สังคมวิใช้วิจารณญาณเองว่าควรให้คุณค่ากับจินตนาการของคุณชูอีกต่อไปหรือไม่ ผมเรียนตรงๆ คนที่เคยเกลียดกัญชาเข้าใส่ ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนเป็นผู้เสพติดกัญชางอมแงมไม่ได้นะครับ” นายวิโรจน์กล่าว
