ทนายแก้ว สารภาพ อ้างชื่อ “หนุ่ม กรรชัย” จริง ขอโทษกลางไลฟ์แถลงข่าว
Drama-addict แชร์คลิปไลฟ์สดนาทีเปิดใจ ทนายแก้ว ยอมรับผิด ปมพาดพิง หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการโหนกระแส ยืนยัน ขออภัยที่นำชื่อไปอ้าง
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้ออกมาเคลื่อนไหวเมื่อเวลา 10:12 น. โดยแชร์คลิปวิดีโอจากการไลฟ์สดแถลงการณ์ของ ทนายแก้ว หรือ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ที่ออกมานั่้งชี้แจงทุกประเด็นข่าวร้อนที่กำลังโหมกระหน่ำ
ประเด็นสำคัญที่สุดในการแถลงครั้งนี้ คือการที่ทนายแก้วได้พูดถึงข้อกล่าวหาเรื่องการนำชื่อของ “หนุ่ม กรรชัย” (เฮียหนุ่ม) ไปแอบอ้าง โดยทางเพจ Drama-addict สรุปใจความสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า
“ทนายแก้วพูดถึงประเด็นอ้างชื่อเฮียหนุ่ม ทนายแก้วขออภัยเฮียหนุ่ม ระบุแกไปอ้างชื่อเฮียเขาจริงๆ”
“ตอนนั้นผมกระวนกระวาย ผมอ้างชื่อ พี่หนุ่ม กรรชัย ผมขอโทษจริง ๆ ผมยกมือกราบขอโทษพี่หนุ่ม ด้วยอยากให้สถานการณ์คลี่คลาย” – ทนายแก้ว
