ทนายแก้ว สารภาพ อ้างชื่อ "หนุ่ม กรรชัย" จริง ขอโทษกลางไลฟ์แถลงข่าว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 11:00 น.
ทนายแก้วขอโทษหนุ่ม กรรชัย ในไลฟ์สดเกี่ยวกับการอ้างชื่อเขา
ภาพจาก : Drama-addict

Drama-addict แชร์คลิปไลฟ์สดนาทีเปิดใจ ทนายแก้ว ยอมรับผิด ปมพาดพิง หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการโหนกระแส ยืนยัน ขออภัยที่นำชื่อไปอ้าง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้ออกมาเคลื่อนไหวเมื่อเวลา 10:12 น. โดยแชร์คลิปวิดีโอจากการไลฟ์สดแถลงการณ์ของ ทนายแก้ว หรือ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ที่ออกมานั่้งชี้แจงทุกประเด็นข่าวร้อนที่กำลังโหมกระหน่ำ

ประเด็นสำคัญที่สุดในการแถลงครั้งนี้ คือการที่ทนายแก้วได้พูดถึงข้อกล่าวหาเรื่องการนำชื่อของ “หนุ่ม กรรชัย” (เฮียหนุ่ม) ไปแอบอ้าง โดยทางเพจ Drama-addict สรุปใจความสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า

ทนายแก้วเปิดใจในไลฟ์สด ยอมรับว่าอ้างชื่อหนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก : Drama-addict

“ทนายแก้วพูดถึงประเด็นอ้างชื่อเฮียหนุ่ม ทนายแก้วขออภัยเฮียหนุ่ม ระบุแกไปอ้างชื่อเฮียเขาจริงๆ”

“ตอนนั้นผมกระวนกระวาย ผมอ้างชื่อ พี่หนุ่ม กรรชัย ผมขอโทษจริง ๆ ผมยกมือกราบขอโทษพี่หนุ่ม ด้วยอยากให้สถานการณ์คลี่คลาย” – ทนายแก้ว

ข้อมูลจาก : Drama-addict

