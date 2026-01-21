ข่าวการเมือง

พรรคส้มแจง สาวสวยท้าวแชร์ล้ม เป็นแค่แฟนคลับ ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 15:13 น.
140

พรรคส้มแจง เป็นแค่แฟนคลับ ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง หลังเพจดังแฉสาวสวยท้าวแชร์ล้ม ใช้ชีวิตสุขสบาย ไม่รับผิดชอบความเสียหาย

จากกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กได้แชร์รูปของผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งสวมชุดพรรคส้ม และอ้างว่าเป็นทีมงานช่วยหาเสียงของพรรค และเป็นท้าวแชร์ แล้วแชร์ล้ม มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อน เพราะท้าวแชร์ไม่รับผิดชอบใดๆ ใช้ชีวิตสุขสบาย ช่วยหาเสียงให้พรรคการเมือง โดยในภาพนั้นยืนอยู่หน้าป้ายของ นายสุขพัฒน์ คุณธวงศ์ หรือ แคนดี้ ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ เขต 6 พรรคประชาชน

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พูดคุยกับพรรคประชาชน ชี้แจงว่า น้องที่ใส่เสื้อ เป็นFC พรรค จากโลโก้ที่อกเสื้อเป็นโลโก้พรรคก้าวไกล ไม่ใช่พรรคประชาชน โดยน้องติดตามมาให้กำลังใจแล้วถ่ายรูปแล้วก็นำไปโพสต์

เบื้องต้นไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง น้องเขาเป็นFC ตั้งแต่สมัยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล โดยน้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้องแคนดี้ ผู้สมัคร สส.เขต6 ของพรรคประชาชน จึงขอฝากให้สื่อมวลชนชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ

“น้องเขาไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง เป็นผู้สนับสนุนของพรรค ซึ่งมีสิทธิแสดงออกทางการเมือ งส่วนเรื่องคดีความหรือเคยไปมีคดีฉ้อโกง เราไม่สามารถทราบได้ในส่วนอดีตที่ผ่านมา เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวในทางกฎหมาย ทราบว่ามีการฟ้องร้องกันแล้วศาลชั้นต้นยกฟ้อง แต่เนื่องจากผู้เสียหายมีจำนวนเยอะ ยังต้องการการชดเชยอยากได้เงินคืน ก็เลยยังมีการทวงถามกัน อีกทั้งที่ศาลยกฟ้องคดีฉ้อโกง น่าจะเป็นคดีแชร์น่าจะยกฟ้องแล้ว

จากที่น้องส่งหลักฐานมาให้ดู และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปั่นกระแสผู้สมัคร เพื่อจะให้กระทบกับภาพลักษณ์ของพรรคประชาชนตรง เบื้องต้นจากที่ได้ลงพื้นที่หาเสียงแล้วประชาชนให้การตอบรับน้องแคนดี้ มีกระแสอยากเปลี่ยนแปลงเยอะ และนโยบายของพรรคประชาชนเข้าถึงประชาชนจริงๆ”

