ตม.ไทย เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงชาวฟินแลนด์ ถูกกักขังทรมานที่สระแก้ว

ตม.ไทย เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงชาวฟินแลนด์ เขียนขอความช่วยเหลือว่าถูกกักขังทรมานที่สระแก้ว พบชาวฟินแลนด์สองคนพำนักเกินวีซ่า
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว (ตม.สระแก้ว) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากสถานทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงชาวฟินแลนด์ อายุ 11 ขวบ หลังได้รับแจ้งว่าถูกกักขังและทรมานภายในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
โดยปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากที่ทาง ตม.สระแก้ว ได้รับการประสานมาจาก ผู้แทนสถานทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย แจ้งว่าเด็กหญิงชาวฟินแลนด์ได้ส่งข้อมูลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงตำรวจประเทศฟินแลนด์ ระบุว่าถูกคุมขังและทรมานภายในบ้านพักแห่งหนึ่ง ในหมู่บ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ต่อมา ตม.สระแก้ว ได้บูรณาการกำลังร่วมกับ ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ตำรวจ บก.ปคม. สภ.บ้านทับใหม่ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และฝ่ายปกครองอำเภอวัฒนานคร เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย จากการตรวจสอบ พบ MR. JARI OLAVI TANMELIN อายุ 56 ปี สัญชาติฟินแลนด์ MRS. KATJA TUULIA KUIKKA อายุ 47 ปี สัญชาติฟินแลนด์ พร้อมกับพบเด็กหญิงชาวฟินแลนด์ อายุ 11 ขวบ ซึ่งอยู่ในความดูแลของบุคคลทั้ง 2
จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางของผู้ต้องหาทั้งสอง พบว่าได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 64 และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 30 ม.ค.67 ต่อมาพบว่าพำนักอยู่เกินกำหนดอนุญาตเป็นเวลา 723 วัน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกการจับกุม และนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านทับใหม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนเด็กหญิงชาวฟินแลนด์ อายุ 11 ปี เจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยเหลือและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และจะดำเนินการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย เพื่อดูแลและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
